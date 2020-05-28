《沉默契約》：從大人虛假的情景，孩子學會閉嘴然後推開自己的感覺

文：琳達 D. 安德森、索妮雅R. 班克斯、蜜雪兒 L. 歐文斯

開始：莎拉對自己的沉默契約

想像你是一個叫做莎拉的四歲小女孩，此時，鄰居黛安來敲門，想找媽媽閒話家常。媽媽正為家事忙得不可開交，她從門上窺視孔看到是黛安，低聲嘀咕說著：「該死，怎麼偏偏是今天？我有好多事要做。」不過，她還是開了門，笑咪咪歡迎黛安進屋。當黛安跟你打招呼，你跟她說：「你應該回家，媽媽說她沒空跟你聊天。」

媽媽尷尬萬分，對你大叫說不可以這麼說。她不斷向黛安道歉，說你整個早上都在鬧脾氣。接著，她對你說，你太沒禮貌，所以必須坐在角落，直到她允許才可以離開。你很困惑，開始大哭，你想抓住媽媽不放，但她還是把你帶到角落的椅子，你坐在那裡默默流淚。媽媽說得很明白，除非你和黛安道歉，不然就得一直坐在這裡。

強烈的兒時回憶

這對你是一個非常強烈的經驗，如果就此沒再目睹像這樣的其他虛假情景，這個記憶可能會逐漸褪去，不會對你誠實和坦率的觀念造成太大衝擊。但是，你在幼年和青少年時期，卻不斷看到媽媽仿照同樣的行為模式。她會抱怨，有時甚至會哀號說不堪負荷。但當她和造成這些情緒的人面對面，卻見到她轉變成為壓抑所有情緒、配合所有要求的一個順從淑女。

或許，她認為讓別人知道她覺得勞累，或就是想要獨處，是非常無禮、惡劣、令人不舒服和麻木無情的事。但是，她的行動教導你的卻是，跟熟人、親戚和好友相處時，誠實通常是個壞選擇。

這些反覆發生的插曲成了你處理人際關係的種子，並且構成對你自己和他人的沉默契約。日後你會很難拒絕他人，因為擔心這樣做會導致自己被人拒絕或讓自己丟臉。你從媽媽身上學到，不想要別人陪伴時，不該老實說出來。打著禮貌的名義，她塑造出虛假的行為，並且因為你說實話而處罰你。這讓你出現一種強烈的羞愧感，同時又覺得自己只是想幫忙，卻被媽媽拋棄。

你學會的最大教訓是什麼？就是告訴別人自己真正的感覺是不對的，此外，或許更重大的是，你學到如果有人想從你那裡得到你真的不想給的東西，自己的真實感覺並不重要。

到了青少年時期，目睹這些場景時，你會挺身質疑媽媽的誠信，有時甚至會斥責她，她卻會反駁你的批評。她會解釋，即使自己再忙再累、跟其他人不和，她還是看不出有什麼必要非得去拒絕別人，讓別人感到被排斥或自覺多餘。她解釋說，別人沒惡意，只是有時需要她幫忙，她實在無法拒絕人家的好意。

這種「禮貌」的影響可能會非常驚人，例如說，媽媽在這種思維下，和一個顯然不適合她的男人維持了15年的關係，你極度挫折地看著她不斷對抗自己想離開他的欲望，看她辯解說「他真的是一個好人」。你誓言自己絕對不要變成受氣包，委屈自己配合別人的需要，忽略自己的需求。只是，你當時不可能知道，要信守這樣的諾言，對你而言會是多麼困難的一件事。

從感覺到沉默契約：存在於我們所有人之中的莎拉

莎拉的情況就是那種讓我們跟自己以及跟他人，進入沉默契約的早期經驗，情形是這樣開始：嬰兒時期，你通常會對周遭世界表達真正的情緒和反應，而隨著成長，你的表達本領也跟著擴展。到了幼兒或學步兒時期，你可能在玩膩玩具後，會扔掉它；或是因為大人不斷把你要的東西轉移到你拿不到的地方，而拍開對方的手，最後你終於學會用語言表達你真正的感受。而人生的道路上，爸媽、家人和在外在世界所遇上的無數人們，都教導你用社會認可的方式來表達自己。

這個例子中，小莎拉因為讓鄰居知道媽媽真的不想她來訪而被罵，媽媽想要表明，女兒的直言不諱不會得到獎勵，而接著，莎拉目睹到矛盾的後續情景：媽媽雖然十分氣惱，卻還是邀請鄰居進來家裡。莎拉學到，你或許希望別人不要來打擾，卻不應該告訴他們，而且媽媽從來沒有不同的提議。

莎拉也學到，如果在這樣的情況說實話，有人會覺得尷尬（以她的年紀來說，感覺可能比較像是純粹的丟臉），甚至可能是生氣。她同時學到，這種狀況的其他人（這個例子是她的鄰居），可能也參了一腳。畢竟，黛安聽到莎拉說媽媽希望她回家，卻還是留下來。指責莎拉，讓大家可以掩飾一切，但是，其中卻出現一個問題。

簡單來說，莎拉學到，如果表達自己的感受可能會造成困擾，那就不要表達。

那麼，接下來會發生什麼事？我們通常會閉嘴，推開自己的感覺。有時候，我們知道自己有感覺，卻刻意選擇不表現出來。有時候，我們把感覺推得太遠、太久，而不知道自己的感覺，或無法清楚確定自己的感覺是否仍舊存在。

這種壓抑會出現一個大問題，感覺雖然像是已經好好埋藏在深處，卻還是會經由行為表現出來，因為對於自己是否該說出感受心生懷疑和恐懼，我們會以沉默契約的形式，和自己妥協。我們現在相信，如果大聲表達這樣的感覺，會造成麻煩，所以我們和自己、和別人達成協議，保持沉默好讓生活輕鬆一點。

可以感覺，但別顯露出來！

不過，你和自己單獨做的交易，怎麼可以被視為是妥協呢？跟自我進行協議，就像兩部分的你參與其中。為了讓自己免於他人的怒氣、非難和拒絕，或單純只是想避免衝突的難堪場面，你區隔出一個克制真實感覺、想法和反應的自我層面，並且悄悄不讓坦率表達這些想法的自我層面，得知實情。

莎拉的感覺原本跟直率表達的意願一致，最後卻學會把自己區分成兩個人格面具（persona），而就跟她一樣，你可能也感受到壓力，想要區分出自己的各種面貌。所以，為了同時擁有想表達的感覺，以及不洩露感受的渴求，你就必須發展出讓自己擁有感覺，卻又隱而不宣的一套系統，這種機制就是一種沉默契約。

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書籍介紹

《沉默契約：解開那些埋藏在我們人際關係中的「無聲地雷」！》，平安文化出版

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作者：琳達 D. 安德森、索妮雅R. 班克斯、蜜雪兒 L. 歐文斯

譯者：陳芙陽

我們都期望自己不用明說，別人就「應該要懂」，但很多時候我們以為的「默契」，往往卻只是一廂情願的「沉默契約」！

「沉默契約」是普遍存在於我們人際關係中的「潛規則」，源自於那些你以為對方「應該」知道，卻無法坦率說出口的期望或信念。明明期待對方這麼想、那樣做，卻因為害怕關係破裂、擔心衝突、義務感或罪惡感，而寧願逃避溝通，選擇沉默。

或許你從來沒有意識到這份契約的存在，但無論跟伴侶、父母、孩子還是朋友、同事、老闆，我們都可能成為訂立「沉默契約」的一方。這種不對等的失衡關係會讓我們感到不快樂、不滿足，心生怨懟，如果放任「契約」一直延長下去，不僅會影響你做的決定，還會影響你的工作、你的生活、你的家庭，甚至在無形中左右你的人生！

本書便由三位心理學專家首次揭開「沉默契約」的真面目，她們分別從金錢、承諾、家族、職場、健康和性愛等6個最常遭遇的人際關係處境著手，透過真實的案例解析，教你清楚辨識日常生活中無所不在的沉默契約，並透過「沉默契約工具包」擬定溝通策略，有效解開彼此關係的死結。

「沉默契約」不是毒蛇猛獸，而是我們在乎對方的證明。只有正視問題、打破沉默、勇敢溝通，才能幫助我們撫平內心的不滿，重建美好無礙的人際關係！

Photo Credit: 平安文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航