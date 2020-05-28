《沉默契約》：戀愛與職業重疊的「辦公室戀情 」，讓情況變得非常複雜

文：琳達 D. 安德森、索妮雅R. 班克斯、蜜雪兒 L. 歐文斯

查莉絲和達克森

查莉絲剛成為律師事務所的受雇律師，她極其獨立自主，立刻就被她的主管注意到，她既聰明又勤奮，是個傑出的員工。達克森是事務所的合夥人，對查莉絲有特殊的好感。有一次，他邀請她到他的辦公室，回顧了她的進步，提及成為事務所合夥人的途徑。他想要指導她，在她往上晉升的途中，定期和她見面，提供意見和支持。

查莉絲滿懷抱負，對她而言這是非常好的消息。她聽過傳言，說達克森有一點大情聖的個性，她思忖他是不是想勾引她。她決定，果真如此的話，她會接受，他單身又有魅力，而她也熱切想要快速達到個人目標。反正，她也沒時間找男朋友，所以要是事情往這方向發展，擁有友誼及一個可能寵溺她又不帶附加條件的性伴侶，可能還不壞。

在指導過程中，兩人享受了一整年的秘密約會和奢華的週末假期。然而，當「達斯」說他愛上她，希望兩人成為單一交往的伴侶，查莉絲卻大吃一驚。她不敢相信這個高成就的中年男子居然真的以為，她想要跟他擁有長期關係。他是同事，比她年長14歲，而她目前人生階段的真愛是她的事業。辦公室流傳的說法是，他以前也有過只是玩玩的短暫戀情──他難道不知道事情是怎麼運作嗎？

查莉絲的拒絕讓達斯很訝異，因為他不習慣被拒絕，不管是哪個方面都一樣。況且，在她一直想要的升職上，他已經小心翼翼運作，確保她會被列入考慮名單。他也非常失望，她怎麼會跟他沒有同感？她難道不了解他們成為真正的伴侶對她有利嗎？既然達斯是公司的資深合夥人，比任何人都了解這裡的情況。

探究其中的沉默契約

查莉絲和達斯都相信，兩人是成熟的成年交往關係，彼此用不著退讓。但是，兩人未說出口的協定和這個默認底下的信念期望不相符。達斯心想：在我指導查莉絲的時候，我也可以在戀愛情感方面更了解她，如果這段關係變得認真，將會是我們雙方都能付出承諾的好事。查莉絲的想法是：達斯會指導我，在這過程中，我們會來場短暫戀情，讓彼此從這安排中各取所需，不帶附加條件。

人們展開這種類型的交往關係時，往往忘記儘管這是「工作戀情」，這段交往的對象仍是一個完整的人，是可能會希望把關係擴展到公司職務以外的人。當戀愛關係和職業關係重疊，缺乏安全感、佔有慾、嫉妒，以及最重要的期望不一致等種種問題，加入關係之中的話，情況可能會變得非常複雜。考慮到職業往往瀕臨危險，嵌入辦公室戀情中的沉默契約最好盡快說明清楚。

解除沉默

當達斯終於面對查莉絲永遠不會重回他的懷抱這個事實，他知道情況必須有所改變。他了解到，查莉絲不是唯一和工作結婚的人。他發現到自己有另一個默認，就是他相信成功會讓其他一切變得容易。對他來說，沒有比在這家富比士前500大公司功成名就更重要的事。

分手之後，達斯花了好幾個月的時間，藉由一天工作15小時，來逃避自己的感情。他筋疲力竭，無法集中精神，也無法休息，他了解到工作接管了他的人生。正是這個時候，他知道自己必須改變。所以，承認損害已經造成，他振作起來，舔舐傷口，思忖如果不工作，他最好的自我是什麼。他在絕望中，對一個他少數親近的律師透露一切，對方建議達斯休假幾天，去一個協助他克服之前難關的健康療癒中心。

達斯去了這個療癒中心，有了一個重大突破。他了解到，終其一生，工作就是他的全部意義。現在，不是掌控大局，也非壓倒競爭者，他知道自己對工作的依存具有摧毀他的力量。他也了解，「愛上」查莉絲這件事不管有多痛苦，都是一個改變和建立更為均衡人生的徵兆。儘管困難，他接受了需要的協助來重新整備自己，他開始加入每日身體和心理運動，幫助自己放鬆，重獲自信，發展出新的興趣，更動工作行程表，讓他得到自我探索的時間。

當一方陷入情網，而另一方不想要的時候，可能會是一個大問題。如果這種墜入愛河的不平衡狀況還加入工作，最後可能危及職業信譽和生計。達斯和查莉絲失調的沉默契約，無法讓這對伴侶保持長期和諧，查莉絲希望沒有附加條件，達斯期望有更為認真的承諾，兩人沒辦法配合。

而且兩人截然不同的地位──在公司，他握有權力，而她沒有；在愛情上，她握有權力，而他沒有──讓他們不同的目標和慾望更加具有挑戰性。如果兩人可以揭示並且溝通他們迥異的期望，或許就可以找到一個愉快的中間地帶，讓他們在結束浪漫關係後，仍可以繼續一起工作。要是這種事情沒有發生，查莉絲也不該訝異，因為即使成功的中年男子也可能心碎痛苦。

顯然，達斯和查莉絲需要一場勇敢無懼的對話。因為這是個人同時也涉及職場的對話，所以討論必須加入這兩個要素。他們的對話或許可能這樣展開：「我重視我們的關係以及我們所發展出來的羈絆，但我認為我們對它的本質有不同的看法，我之前可能沒有說清楚對我們兩人的期望，現在讓我們好好談談，努力了解彼此的出發點。」

這樣的開場白便立即承認了彼此有所差異，正如同對話的目標是要了解彼此。在對話中，他們可以使用闡明個人假設和期望的言詞，並且請求對方也同樣仿效：

這現在對你說得通嗎？ 這很讓人驚訝嗎？ 你原本的期望是什麼？ 我了解你為什麼會那樣想。 你認為我們在這樣的差異下，接下來會如何？

從今以後

這場對話不太可能會讓人自在，但要是達斯和查莉絲坦承對這段關係及對彼此的感覺，兩人就可以更理解對方。在交往關係中，如果雙方對於關係的基本定義抱持不一致的沉默契約，投入較多的一方往往會覺得被誤導或是遭到背叛，但要是他們可以討論導致這種差異的信念和期望，雙方就有機會帶著被理解的感覺離開。

如果這樣，日後兩人的關係就比較可能和平友善。儘管達斯和查莉絲在感情方面的願望可能不同，但坦率討論辦公室戀情的風險和挑戰，所得到的自我認知和清楚了解，對於現在和未來卻是無價之寶。

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書籍介紹

《沉默契約：解開那些埋藏在我們人際關係中的「無聲地雷」！》，平安文化出版

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作者：琳達 D. 安德森、索妮雅R. 班克斯、蜜雪兒 L. 歐文斯

譯者：陳芙陽

我們都期望自己不用明說，別人就「應該要懂」，但很多時候我們以為的「默契」，往往卻只是一廂情願的「沉默契約」！

「沉默契約」是普遍存在於我們人際關係中的「潛規則」，源自於那些你以為對方「應該」知道，卻無法坦率說出口的期望或信念。明明期待對方這麼想、那樣做，卻因為害怕關係破裂、擔心衝突、義務感或罪惡感，而寧願逃避溝通，選擇沉默。

或許你從來沒有意識到這份契約的存在，但無論跟伴侶、父母、孩子還是朋友、同事、老闆，我們都可能成為訂立「沉默契約」的一方。這種不對等的失衡關係會讓我們感到不快樂、不滿足，心生怨懟，如果放任「契約」一直延長下去，不僅會影響你做的決定，還會影響你的工作、你的生活、你的家庭，甚至在無形中左右你的人生！

本書便由三位心理學專家首次揭開「沉默契約」的真面目，她們分別從金錢、承諾、家族、職場、健康和性愛等6個最常遭遇的人際關係處境著手，透過真實的案例解析，教你清楚辨識日常生活中無所不在的沉默契約，並透過「沉默契約工具包」擬定溝通策略，有效解開彼此關係的死結。

「沉默契約」不是毒蛇猛獸，而是我們在乎對方的證明。只有正視問題、打破沉默、勇敢溝通，才能幫助我們撫平內心的不滿，重建美好無礙的人際關係！

Photo Credit: 平安文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航