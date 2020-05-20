蔡英文520就職，看下一個4年美、中、台外交如何角力？

蔡英文今（20）日就職演說，以「和平、對等、民主、對話」8個字談及兩岸關係，重申不會接受北京當局以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀，全程並未提及「九二共識」，中國國台辦痛批是「以疫謀獨」，再次重申台獨「是逆流，是絕路」 。而今年也是美國國務卿第一次祝賀台灣總統就職，意義重大，但也引來中國官媒批評，美國此舉 「明擺著是給北京看」。

520就職演說 學者：中國將關注修憲委員會

（中央社）總統蔡英文今日上午宣誓就職，學者趙春山分析，就職演說的兩岸內容維持不挑釁路線，而中共可能更關注「修憲委員會」是否涉及國家定位、固有疆域的修改動作。

蔡總統今天上午在台北賓館發表就職演說，重申「和平、對等、民主、對話」八字箴言，強調不會接受北京當局，以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀，並指這是政府堅定不移的原則。

資深兩岸學者、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山接受《中央社》記者電訪時分析，蔡總統涉及兩岸的談話，維持不挑釁的路線，而受疫情影響，經濟是政府接下來最重要的課題，其中和平穩定的外部因素將是關鍵。

趙春山以「穩中求進」進一步分析上述的外部因素，提到「穩中」即為穩定兩岸關係；「求進」則是進一步促進與美國、友邦及其他理念相同國家的關係，也就是「穩定兩岸關係，同時能促進區域安全，及理念相同國家，特別是美國的關係」。

趙春山也指出，蔡總統涉及兩岸議題的講稿沒有太多新的內容，但看得出對中共遞出橄欖枝，尤其是蔡總統以「對岸領導人」相稱，不僅展現善意，也隱含兩岸能坐下來談的期待，讓雙方有新基礎，得以和平穩定共處。

針對中共方面的解讀，趙春山認為，中共的目光將會落在蔡總統提出的「修憲委員會」上，尤其是「修憲會不會把國家定位、固有疆域做一些改變」。

另外，趙春山也指出，蔡總統提到「亞太區域」等議題，挑動中共的神經。北京當局接下來會將目光放在台美之間是否會有更進一步合作，會不會對自身安全造成影響；未來，「美國怎麼玩台灣牌，台灣怎麼配合」，將是中共的關注焦點。

美國國務卿首次恭賀台灣總統就職，中國3部門強烈譴責

今（20）日是總統蔡英文第二任期的就職典禮，不過就在520就職典禮之前，美國國務卿蓬佩奧已先於5月19日發表聲明，恭賀蔡英文第二任期，並直接以「總統」稱呼蔡英文，是首次美國國務卿發表聲明祝賀台灣總統就職，意義重大。

蓬佩奧表示，蔡英文以大幅度票數差距勝選連任，表明 她贏得了台灣人民的尊重、欽佩和信任， 而她帶領台灣民主的勇氣與願景，也鼓舞了區域及世界。

蓬佩奧指出，美國長期將台灣視為世界一股良善力量及值得依賴的夥伴，美國對台灣的支持是跨黨派且全體一致，這從近期生效的《台北法案》就可看出來；這部法律希望能增強台美關係，並支持雙方發展更緊密的經貿關係。

蓬佩奧也提到 最近發生的 「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）大流行， 為國際社會提供了一個機會，了解為什麼台灣的應對模式值得效法。

Congratulations to Dr. Tsai Ing-wen on the commencement of your second-term as Taiwan’s President. Taiwan’s vibrant democracy is an inspiration to the region and the world. With President Tsai at the helm, our partnership with Taiwan will continue to flourish. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 19, 2020

台灣外交部表示，此為美國國務卿首次發表聲明祝賀我國總統就職，具重大意義，充分彰顯美國對台美關係的重視、對台灣民主的鼎力支持，也反映台美關係的高度互信友好。外交部表示，未來將在既有良好基礎上，與美國持續攜手合作，共同推動深化台美全球合作夥伴關係。

而除了美國國務卿蓬佩奧提早在昨天發表聲明祝賀蔡總統就職，美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）及副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）等美國行政部門高階官員，今天都以錄製影片的方式向蔡總統道賀，博明甚至以全中文演說，稱讚台灣的防疫成果。

不過美方的恭賀，也引發中國高層強烈不滿。中國外交部、國防部與國台辦今天同時批評，美國此舉嚴重違反「一中」原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，並表示強烈憤慨與譴責。

中國外交部今日在官網發表聲明，稱 蓬佩奧「發表聲明祝賀台灣地區領導人蔡英文就職，將其稱為所謂『總統』，並吹噓美台『夥伴關係』。 美國政府一些官員和美國一些政客向蔡英文發視頻賀辭。美方上述舉動嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政。」中國外交部表示強烈憤慨，並 揚言將對美方上述錯誤行徑採取「必要應對措施」，後果應由美方承擔。

中國國台辦發言人馬曉光針對蔡英文的發言內容表示， 當前兩岸關係形勢複雜嚴峻，民進黨拒不承認一個中國原則的「九二共識」，單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎 ，企圖從地理和法理上切割台灣與大陸的關係。

馬曉光 並重申， 台獨「是逆流，是絕路」，中國 堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，「願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間」。

中國國防部則發布新聞稿，重申台灣是中國不可分割的一部分。美方行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重危害中美兩國兩軍關係發展，嚴重損害台海地區和平穩定，是極端錯誤的，也是非常危險的。

《環球時報》：美國國務卿賀電蔡英文，擺明做給北京看

為此中國官媒《環球時報》今日凌晨發表社評，稱蓬佩奧週二給蔡總統賀電，這是美國國務卿最近幾十年第一次公開祝賀「台灣領導人」開啟任期。蓬佩奧這樣做，明擺著是給北京看的。

「我們看到了美國政府正在台灣問題上開倒車，用『切香腸』的方式試圖消磨北京在這個問題上的底線，同時有意刺激大陸方面，當成與北京博弈的牌一張一張往外甩」。

社評還稱，大陸有向台當局施壓、宣示對台主權的無數手段，包括「解放軍的戰機、軍艦朝台灣近一點，更近一點」。如果美軍更多來這個地區攪和，最受傷害的首先是台灣經濟，美國的戰略風險一點也不比中國大陸的小。那將是中國大陸非常玩得起的「長期遊戲」。

社評並揚言，外交領域最終可能出現這樣的局面：台灣的邦交國基本歸零，唯有華盛頓可能給它某些高於之前的「優待」，但這種「優待」如果衝撞「反分裂國家法」，將意味著台灣之前的所有遊戲將在一夜之間終結。也稱美國想把台灣帶回到世衛大會而碰一鼻子灰，就是這一情形的清晰寫照。

美方彰顯台灣主權？學者：重大突破不宜太期待

台灣智庫諮詢委員董立文接受《中央社》訪問時說，美國國務卿祝賀台灣的總統就職，這確實是1979年台美結束正式外交關係以來，美方向台灣總統道賀的最高層級，而台美關係過去4年在軍事、政治、經濟等領域的多面向發展，也是30年來最迅速。不過，除非發生重大變故，否則諸如台美建立正式邦交等劇烈變化，發生的機率不大；台美預期將穩健發展各領域的實質關係。

至於北京是否因此加強對台施壓，董立文說，根據往例，每當台美關係有進展，北京就會「懲罰」台灣，但美方往往以「加碼」台灣回應，在此循環下，兩岸關係勢必越來越疏離，台美關係則益發緊密，北京有理由思考，是否必須一再重複類似路徑。

新聞來源：

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範