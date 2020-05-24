老公出軌被妻子抓到，男方為何不能「自己訴請」離婚？

夫妻關係中，如果老公出軌被妻子抓到（俗稱抓姦），妻子可以依法提出刑事及民事的賠償，也可以訴請離婚。那出軌的一方，可不可以訴請離婚呢？

在這篇新聞中「渣夫偷吃還想離婚 瞎控嬌妻洗碗太吵」，文中提到老公嫌妻子故意吵他睡覺、長期冷戰、家中凌亂，乍看下很像是丈夫不堪長期的生活折磨而提及離婚。故事到這邊似乎符合離婚十大要件中的「有前項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。」

但後來故事發生戲劇性轉折，原來是男方出軌偷吃在先，所以法官判決不准離婚。

都有小三了？為什麼不能離婚？

一般來說，夫妻中其中一方如果出軌有小三或小王，這段婚姻很容易走向離婚的結局。事實上《民法》1052條中也有提到「與配偶以外之人合意性交。」可以向法院訴請離婚。不過很多人都忽略了，這項條款有一個但書叫做「他方得訴請離婚」，意思就是「如果是老公出軌，那麼是老婆可以向法院訴請離婚，老公不可以。」

是的，當一方出軌之後是無法根據這個原因來要求離婚的，這樣設計，可以避免其中一方故意外遇來達成離婚的目的，否則這樣豈不是「得了便宜還賣乖」？所以當老公出軌，而老婆不願意離婚的時候，那麼離婚就無法成立。

不愛了，難道不能離婚嗎？

從這次新聞的敘事中，我們可以發現雙方對於婚姻似乎已經沒辦法繼續經營下去。但法院又不判決離婚，為什麼會這樣呢？應該說我們《民法》對於婚姻的設計是有點「結婚容易離婚難」，要結婚只需要雙方同意公證即可，那麼要離婚的話當然也必須要雙方「同意」，除非對方犯了上述離婚十大要件的事項。換句話說，只要對方不想離婚，同時對方也沒有犯錯（例如外遇、遺棄），那麼很大機率是沒辦法離婚的。

離婚途徑有三個，分別是協議離婚、調解離婚、裁判離婚。如果雙方有共識，那麼用協議離婚就能快速解決。但如果跟新聞的男女主角一樣沒有共識，那麼就必須走法院裁判的途徑，雖然這樣曠日廢時，卻是唯一有機會解決的方法。

選擇裁判離婚之後，找一個合適的離婚律師就尤為重要。

離婚律師可以幫上什麼？

在離婚程序上，離婚律師扮演著很重要的角色。具體來說離婚律師可以幫忙以下三個範圍：

和錢相關： 包含財產分配、扶養費、贍養費、損害賠償

包含財產分配、扶養費、贍養費、損害賠償 孩子相關： 包含監護權、探視權

包含監護權、探視權 法律相關：包含離婚協議書擬定、離婚證據蒐集、家暴、通姦等等

從這個新聞來看，顯然男方想離婚卻沒有釐清法律問題，如果事前能與律師溝通並且好好蒐證，相信離婚成功的機率會高很多。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀