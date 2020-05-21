蔡易餘修憲撤案「親痛仇快」，躊躇妥協的民進黨誤判了什麼？

撤案這件事，說白了就是親痛仇快。

民眾黨講統獨假議題，國民黨嗆民進黨不會弄兩岸關係，現在民進黨修憲撤案，綠營每個人看了都是生氣失望，藍營看了內心更堅信民進黨只會騙票，白營則是大肆嘲笑民進黨打假球。多少人每天幫民進黨講話，真正要跨出那條線的時候，民進黨卻不敢？

這篇不是宣洩的文章，是要來說說民進黨誤判了什麼。

2020年大選主軸就是「亡國感」，817 票的共識是台灣國家主權必須伸張。就算是淺藍選民，只要不碰國名國旗，民進黨要跟中共衝突沒有關係，甚至是樂見民進黨反共。如果說選前許多往來兩岸的商人、工作者、學生對於兩岸對抗有疑慮，疫情的出現等於是一個天賜良機，幫助台灣劃定了國家邊界，順便給一個名正言順的正名改造機會。

什麼樣的正名改造？比方說經濟依賴中國市場，疫情之後幾乎全部必須大改。美中對抗以及中國國內的公衛法治疑慮，本來已經促使台商出走，疫情更是高速催化。比方說中華為名的單位，像是中華航空、中華職棒，在全球關注的情況下，許多大國也樂見台灣改名。

這些正名、改造，是不是會踩到兩岸的紅線？當然會。但是最高票與最高施政滿意度，就是讓民進黨踩線的授權依據。此時不踩線，難道要像2018年底支持率下探10％的時候踩線嗎？

當年馬英九敢硬推ECFA、漢光演習擺爛、兩岸交流門戶洞開，就是因為他有民意支持；後來馬英九親中過頭，又跟王金平內鬥太兇，導致支持率下探，服貿貨貿當然不用想，支持率還一路跌到9.2。大家回憶一下馬英九末期還能自誇的只剩什麼？米酒降價。

橫掃700萬票的金童小馬哥，到最後變成政績只剩米酒的馬卡茸，何其可悲。

Photo Credit: 中央社 高雄市長韓國瑜罷免案6月6日投票，罷韓團體及支持罷韓人士把握時間，多次走上街頭為罷韓催票，19日在三多二路、光華路口發放文宣，民眾踴躍索取。 中央社記者程啟峰高雄攝 109年5月19日

另一個例子是韓國瑜，高雄勝選的時候像天神下凡一樣，講什麼都是對的，還可以選總統爭大位；等到農舍、新莊王小姐一件一件爆出來，落選之後回高雄天天被追打。不思穩健施政恢復民心，搞到現在罷免的火勢越燒越旺。

民意不支持你，你就只能穩健保守；民意支持你，你就該積極進取。

講完國內民意，來講講國際局勢。今年是支持台灣參加世衛聲浪最高的一年，五眼聯盟頻頻拋出中國間諜竊密、駭客攻擊的案件，討厭中國、對中強硬已經變成全球趨勢。最關鍵的美國，現在也是大開綠燈的狀態，從《台北法案》通過，到參議院決議要美國政府助台參與世衛，甚至連小小的中職，AIT處長都還特別說一句：「我覺得可以改名叫台灣職棒」。

這不是綠燈，什麼是綠燈？這時不踩線，什麼時候踩線？

好，講到這邊就有兩件更具體的大問題：

此時修憲到底對兩岸關係有什麼影響？ 需不需要考慮美國大選後再來處理？

首先是兩岸關係，讓民進黨黨團考慮撤案的理由很好猜，520總統就職、521、522中國兩會召開，現在提修憲等於給中國一個開戰藉口。過去蔡英文政府的口碑，建立在不主動挑釁、不當麻煩製造者，現在不能落人口實。

就算不在5月通過蔡易餘的提案，民進黨大可暫時冷凍，放到5月以後再來通過，不該是直接撤案。等到過了總統就職與兩會的風頭，立法院就應該盡量動作，造成既成事實。現在撤案，不只是讓蔡易餘被打臉，其實整個黨團、政府通通都會被人看扁。

就算擔心與中國軍事衝突，以蔡易餘提案內容看來，兩會以後再通過修憲，北京絕對會跳腳，卻不見得要開戰。更根本來說，中國的軍事行動往往不是考慮外部情勢，而是內部矛盾的結果。如果台灣總是一味固守，卻不懂得適時進取，北京不但不會滿足於現況，還會認為施壓有效。（這個主題的深度討論，可見賴怡忠老師的文章）

再來，美國大選萬一川普沒上、拜登當選怎麼辦？拜託喔，拜登這傢伙最新的重大主張，是「建立比川普更具體、更強硬、更有效的中國政策」，這表示反中已經變成美國票房指標。就算民主黨老愛口惠不實打打嘴砲，台灣難道不該趁大選前多多踩線，造就一大堆既成事實嗎？

Photo Credit: Reuters / 達志影像

想推動任何「正名以上，建國未滿」的動作，現在正是良機。世界各國爭相比賽對中強硬，不只是國安考量，也是爭取國內民意的好牌。共和黨向來反中，如今民主黨也開始跟著嘴砲反中，台灣決策者若是夠聰明大膽，就該趁機多拿點糖吃，不然至少也要偷踩北京幾腳。

踩線的行為到底會不會徹底惹毛中共，坦白講「這個程度、這個時候」不用擔心。在西太平洋美軍防務空虛的時候，中國的軍事挑釁、外交咒罵可說是花樣百出，就連地方解放軍的微信公眾號都可以隨便發文叫囂開戰。

但現在如何？可能讀者大多以為美軍航母還在停擺，事實上雷根號已經開出橫須賀港，在關島的羅斯福號本月也準備出航訓練。除了航母陸續回歸，這兩個月美軍長程轟炸機越飛越上癮，連太平洋艦隊司令部都發新聞稿說，潛艦部隊「已經準備好在任何時間任何地點作戰」。

台美中民眾不知道這些軍事部署沒關係，但是中國軍事外交專家們看得很清楚。袁南生、閻學通、喬良、崔天凱，不管退役或現役的外交官與將領，通通都出來講話降溫：中國沒有要破壞和平、美中應該合作、台灣問題不能躁進⋯⋯。

講了一大堆，說穿了就是中國趁美國生病出來叫囂爽一波，美國說再吵要揍人了，中國馬上當街道歉。雖然中國還是繼續大外宣（誰叫歐陸一堆天真白痴超好騙），但怎樣都不敢正面對撞美國。

台灣人選民進黨來伸張主權，美國開綠燈給民進黨施展機會，從民意上、國際局勢上，現在修憲都是大好時機。如果這樣的風險都不敢承擔，好聽一點是謹小慎微，難聽點就叫做優柔寡斷。歷史上優柔寡斷敗戰亡國的領袖太多了，就算這題無關生死存亡，施政也不能老用躊躇不前的做法。

過往民進黨躊躇妥協的下場，就是沒人滿意、沒人感激；當民進黨轉為強硬但不挑釁的時候，民意就開始水漲船高。

說來有點好笑，我們都知道台灣人普遍崇拜威權，可是現在坐擁最高得票與最高滿意度，修憲也絕非侵害人權，像這種時候，民進黨真的不用怕，何妨更強硬一些？

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