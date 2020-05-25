專訪《俗女養成紀》導演嚴藝文：五個六年級女生，共同煉出一個女魯蛇和自己和解的故事

「37、38、39……沒房、沒車、沒老公、沒小孩，一轉眼就要40了，我的人生好像一事無成，動彈不得。」

播出後一路廣受討論的2019爆款台劇《俗女養成記》，女主角陳嘉玲的這段內心獨白，直接命中所謂「大齡剩女」的痛點—離家打拼多年，期望活成他人眼中的淑女，但面臨四十大關，事業、愛情、人生依然徬徨…….。

《俗女養成記》改編自作家江鵝的同名散文，全劇近半以上是台語對白，是金鐘視后嚴藝文首執導演筒的一鳴驚人之作，由金馬影后謝盈萱主演，描述六年級台灣女性的成長史，笑中帶淚的寫實情節，讓這部播出前並未大肆宣傳的電視劇，在公認為台劇大爆發的2019年殺出重圍，口碑收視雙贏！

支撐《俗女養成記》亮眼成績的，是嚴藝文活躍於劇場和戲劇圈十多年之後，孤注一擲的決心，身兼製作人的她，從選材、編劇、到導演一手包辦，明知會賠錢，還是拿著母親的房子向銀行抵押，並投入多年積蓄才還清貸款。

問鼎金鐘卻陷瓶頸 創作劇本力拚轉型

嚴藝文就讀台北藝術大學劇場研究所時就開始演戲，一直以演員身分為人所熟知，2015年她以《天使的收音機》裡的媽媽角色，奪下迷你劇集／電視電影女主角獎。但封后的壓力卻讓她陷入了長達二年的低潮期，不斷想迎合別人期待的結果是搞得自己身心俱疲，「感覺好像努力得了一個獎，卻得花更大的努力去證明你值得。」

好不容易擺脫「金鐘魔咒」，嚴藝文又面臨大家都想找她演媽媽的難題。她本身其實不排斥母親的角色，「但如果這個媽媽角色在劇中只是一種功能性的存在，我也不知道怎樣才能演到讓大家驚喜？」

在反覆思索之中，原本就喜歡寫東西的嚴藝文開始提筆創作劇本。她以熟悉的影劇圈為背景，虛構了一個女演員在獲得影后頭銜後，失去演戲能力的故事，然後就入圍了文化部電視節目劇本創作獎。雖然最終未得獎，但已足夠燃起嚴藝文轉型幕後的信心。

Photo Credit: 嚴藝文提供 伴隨得獎光環而來的壓力，成為嚴藝文轉向幕後的契機

寫給六年級女生的故事

江鵝的散文《俗女養成記》，是嚴藝文的導演男友陳長綸推薦的，當天晚上她一口氣把書看完，過程就像在洗三溫暖，「江鵝的文字最厲害的地方，是讓人大笑的同時，心裡卻酸酸的。」當下，嚴藝文決定要把這本書改編成劇本。

嚴藝文連絡上江鵝，江鵝欣然同意把作品交給嚴藝文改編，但婉拒加入編劇團隊，因為她認為編劇是很專業的創作，自己未必可以勝任。嚴藝文很欣賞這樣的個性，「江鵝就像《俗女》裡的陳嘉玲，繞了一圈之後終於放過自己，懂得衡量做一件事的痛苦與快樂，然後取捨。」

雖然不是編劇，江鵝卻一直是團隊不可或缺的謬斯女神，她分享自己的生活和職場點滴，轉化成劇本的養分，所有劇中人的名字也都是由江鵝親自命名。

但散文不像小說，沒有主角、沒有故事脈絡，對編劇經驗尚淺的嚴藝文是不小的挑戰。一開始，她跟兩位六年級女生黃馨萱和范芷綺一起，彼此分享女人心事，勇敢寫進劇本裡；後來謝盈萱決定接演女主角，再加上原作者江鵝，變成了五個六年級女生透過聊天梳理自己的生命經驗，共同煉出了一個女魯蛇和自己和解的故事。

《俗女》每集都有一個主題，是非典型的連續劇結構。嚴藝文也曾嘗試照專家或編劇工具書的建議，在每集設計鉤子（Hook）勾引觀眾、埋下伏筆、創造角色衝突，可惜功力不足。於是她轉而從原著中找出有感的主題，如說謊、性禁忌、重男輕女、升學壓力、望子成龍…等，再根據大家分享的生命經驗延展出劇情。雖然電視劇的情節和原著已經不相關，但嚴藝文還是努力保留了原著的精神和氣味。

很多人都有這樣的感覺，看《俗女》，常不知道自己為什麼笑了，為什麼哭了，甚至看得邊哭邊笑，出奇地療癒。而在《俗女》收視爆紅後，找嚴藝文談女性成長議題的演講、座談邀約紛沓而至，都被她一一拒絕了，「因為我拍的不是一個勇敢追夢的勵志故事，也不是大張旗鼓宣揚女性主義的電視劇；相反的，《俗女》只是一部希望觀眾在哭過、笑過之後，明天起床繼續過日子的小品。」

Photo Credit: 嚴藝文提供 《俗女》是寫給六年級女生的故事，裡頭也有女主角謝盈萱的生命經驗

碰撞中相互包容 包容中抵達和解

嚴藝文出身傳統家庭，期待女孩溫良恭儉，長大之後在老師、或公務員兩種職業中二選一，然後「嫁好尪」；身為老大的嚴藝文，也一直乖乖地照著父母安排的路走，「我小時候在家很安靜，不敢頂嘴，爸媽都覺得我沒叛逆期。」



嚴藝文不是沒有叛逆期，只是叛逆期來得比較晚。就讀基隆女中時，嚴藝文為了克服害羞的個性加入戲劇社，意外激活了她的「戲」胞，之後更偷偷報考了當時還是獨立招生的台北藝術大學戲劇系，媽媽得知後氣到甩她好幾個巴掌，爸爸也大抓狂，甚至動員住在花蓮的奶奶北上苦勸。最後嚴藝文落榜，按爸媽的心願讀了公共行政系，親子間的衝突暫告一段落。



唸到大四，嚴藝文再接再厲準備報考北藝大研究所，因為上次落榜的經驗，嚴爸爸篤定認為女兒考不上，放話如果嚴藝文考上，就幫她付學費，「沒想到我竟以最後一名被錄取，我爸臉都綠了，哈哈哈。」

不過，圓夢的歷程總是艱辛的，剛開始參加劇場演出的嚴藝文，年收入只有18萬，爸媽看到她的報稅單簡直不敢置信。即便如此，嚴藝文從未想過打退堂鼓，「爸媽看到我那麼堅持，明白我是真心喜歡演戲，就不再反對了。」嚴藝文在戲劇界逐漸闖盪出成績後，有次陪父親爬山，聽到父親跟山友驕傲地介紹自己的女兒在當演員時，「那一刻我終於確定，堅持是對的！」

Photo Credit: 嚴藝文提供 2004年，嚴藝文以電視劇《在河左岸》首次入圍金鐘獎

帝后級好友相助 演出台劇生命力

頭一次當編導、製作人，嚴藝文不只舉債拍戲，甚至動用了所有人脈，請來台灣一眾帝后級的戲精，不計酬勞和戲分參與演出，為每個角色貢獻了教科書級別的精湛演技。

例如三座金鐘獎得主王琄飾演嘉玲未婚夫江顯榮的媽媽，只用了一場戲，就把一個難搞的婆婆刻畫得入木三分；客串陳家小叔叔的金鐘視帝吳慷仁，更為了這個只有兩天戲份的角色苦練台語，創下高收視率。

還有導演級別的徐譽庭、鄧安寧、葉天倫也在戲中客串演出面試官、甚至法會人員的角色，讓觀眾直呼驚喜。不過，「人情只能用一次。」嚴藝文嚴肅地說，台灣影視產業需要更健全的環境，才能讓這群優秀的從業人員無後顧之憂地盡情發揮。

Photo Credit: 嚴藝文提供 《俗女》擁有台劇罕見的豪華演出陣容，劇中吳慷仁苦練台語客串陳家小叔叔

這輩子很短 沒時間再去討厭自己

有笑有淚的《俗女》叫好叫座，完結篇播出後，不少觀眾紛紛敲碗要求再推第二部。嚴藝文目前還在觀察評估中，畢竟要超越第一部是個大挑戰。

這樣算轉型成功了嗎？嚴藝文還不敢肯定。過去當演員時，難免被人秤斤論兩的檢視，給嚴藝文造成不小壓力，甚至被自己半夜磨牙聲嚇醒；如今，她把重心轉到幕後，雖然壓力未減，終於不再被品頭論足。

人生走到了四十歲，嚴藝文終於領悟生活不是只有我行我素、或符合社會期待這兩種選擇，最重要的是多接受自己一點，為自己更勇敢一點。「這輩子其實很長，長到你可以跌倒再站起來，做夢又醒過來。這輩子其實很短，短得你沒時間再去勉強自己，沒時間再去討厭你自己。」這就是她想藉著《俗女》告訴所有女生的話。

本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航