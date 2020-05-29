《我是過敏專科醫生，也是過敏兒媽媽》：為什麼「異味性皮膚炎」的診斷常會不一樣？

文：閔雅琳

聽說異位性皮膚炎滿周歲後就會好轉？

一般患有異位性皮膚炎的孩子，大多在滿周歲前後情況好轉。食物過敏也是大約在周歲時好轉，因此與食物過敏相關的異位性皮膚炎症狀也一併改善。不是在滿周歲，接下來大部分就是在滿兩歲左右時好轉。但是有些孩子在滿兩歲後，異位性皮膚炎沒有好轉反而情況加重，那就可能是進入了慢性化的階段。

小孩子的異位性皮膚炎一般是皮膚發紅、粗糙不平，而更嚴重的情況則是流組織液。若是進入了慢性化的階段，就會以更乾燥的型態呈現，皮膚粗糙、角質變白剝落。長時間下來，皮膚也會逐漸變得厚、硬，還有色素沉澱。

沒仔細看會像是沒有洗乾淨，好像髒髒的。小時候多半出現在手肘或膝蓋的外側，隨著年齡增長則多出現在手肘或膝蓋的內側。嬰兒時期即使癢也無法抓，而到了這時期，開始能自己抓癢，皮膚狀況會變得更嚴重。搔癢的情況主要

在晚上更嚴重，用充滿細菌的手指摳、抓脆弱的皮膚，容易造成感染。因此，很多會變成膿痂疹（impetigo）。

異位性皮膚炎的診斷基準

明明是同一個孩子，在前一間醫院診斷為異位性皮膚炎，在另一間醫院卻說還沒有到異位性皮膚炎的階段。對於異位性皮膚炎的診斷基準，在每間醫院稍有不同的理由在於，至目前為止仍沒有明確的檢查基準。

透過血液檢查測出的空腹血糖數值、糖化血紅素數值，能診斷是否為糖尿病；透過血壓計測量的血壓數值高低，能診斷是否為高血壓，但是異位性皮膚炎，並沒有一個明確的數值標準以供診斷。因此，異位性皮膚炎是透過前人訂定的幾項基準來診斷。

異位性皮膚炎的代表性症狀是搔癢。

每到晚上就會發癢，常抓癢的下場就是皮膚常有傷口。病變的模樣及分布具特徵性，隨年齡稍有不同。另外，是否伴隨著其他過敏性疾病，或是有無家族病史，都是重要的診斷基準，因為異位性皮膚炎是具強烈遺傳性的過敏疾病。異位性皮膚炎的診斷中，並沒有針對年齡的判斷基準。

然而在滿周歲前發病的異位性皮膚炎病患中，有許多在一歲過後自然痊癒的案例，所以有些情況下不會診斷為異位性皮膚炎，而是稱作「嬰兒溼疹」。

異位性皮膚炎的診斷基準，每個學會都稍有不同。雖然診斷的基準有很多套，但我在下面整理了皮膚科學會於2006年公布的異位性皮膚炎診斷基準。診斷基準的組成為主要標準3種與次要標準14種，在這之中，若符合兩種以上的主要標準、四種以上的次要標準時，一般會診斷為異位性皮膚炎。這是一份可以簡單診斷的項目表，我建議大家親自試試。

三項主要標準

搔癢

典型的皮膚病變模樣與分布（未滿兩歲：臉部、身體、四肢關節的外側。兩歲以上：臉部、脖子、四肢關節的內側）

孩子有其他的過敏症狀，或是家族中有患有過敏（或曾經患有）的親屬。（過敏疾病：食物過敏、氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎）

Photo Credit: 采實文化

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書籍介紹

《我是過敏專科醫生 也是過敏兒媽媽》，采實文化出版

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作者：閔雅琳

聽說類固醇不好，但小孩癢到睡不著，到底該不該擦藥？看到孩子受過敏之苦，開始自責是不是自己懷孕亂吃所造成……

小孩過敏不是父母的錯，也非不治之症，從預防、緩解到控制，一位醫生媽媽公開抗敏實踐，以及那些在診間來不及告訴父母的照護小事。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航