蔡英文就職外媒怎麼看？《環球時報》稱要潑3桶冷水，日媒提醒美國挺台「或有變數」

總統蔡英文、副總統賴清德今（20）日上午宣誓就職，蔡英文在就職演講中呼籲對岸領導人承擔相應責任，共同穩定兩岸發展，不過並未獲得中方友善回應。日本媒體分析，中國對台施壓，仍是蔡英文第2任期的大挑戰；美國媒體則指，台灣人本土意識日漸高漲，將給習近平帶來更多問題。

中國官媒批蔡英文，「兩面派手腕」比4年前更高竿

蔡英文在演講中重申「和平、對等、民主、對話」，不接受北京以「一國兩制」矮化台灣。中國國台辦不久後即發布聲明，批評民進黨當局「拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』」、「勾連外部勢力破壞台海和平」、「以疫謀獨」等。

中國官媒《環球時報》下午刊登一篇評論，標題寫明是「給頗有些得意的蔡當局澆幾桶涼水」。

內文指出，蔡英文演講中對兩岸問題的部份是「老調重彈」，但是從演講全文看來，「兩面派手腕」比4年前更高竿，在美中關係緊張之際，帶領台灣倒向美國，明顯意圖「聯美抗中」。該文稱，民進黨當局不願面對「一個中國」原則是世界秩序重要基石，美國也不敢公然否認這個事實；認為美中競爭有利台灣謀獨，是民進黨的誤判。

該社論批評，台灣的外交是扮家家酒等級，或者是「自我安慰的行為藝術」，呼籲蔡政府要有自知之明。

民進黨當局有一個戰略誤判，那就是美國將中國視為主要戰略競爭對手有利於他們謀獨，他們可以在做美國棋子的同時，借助美國的力量實現台灣與大陸「全面脫鉤」，徹底融入美國的安保體系中，就像一個歐洲的「北約成員國」一樣獲得永久安全。

該社論也指出，要給開啟新任期的蔡英文「澆幾桶涼水」，來幫她「保持清醒」。

指出第一，台灣破不了一個中國的全球政治格局，美國其實也沒有打破這個格局的興趣。美國要的是中國難過；若中國難受了，實際上台灣一定會更難受；第二，台灣在美中兩個大象的鬥爭中，只是一隻螞蟻，必須非常謹慎、要有分寸；第三，美國加強對中國施壓，但台海地區的軍事力量消長形勢正好相反。若走到軍事行動解決問題時，美國根本擋不住。

日媒：中國持續孤立台灣，未來仍是蔡政府的挑戰

《環球時報》社論強調，美國不會是台灣的後盾，諷蔡政府對外應「夾起尾巴，在台灣內部好好玩」，而該文隱含的威脅意涵，正好驗證日本2家媒體的分析：中國持續加大打壓，是蔡總統第2任期面臨的大挑戰。

日本《日經亞洲評論》和《朝日新聞》皆提到，台灣近期在防疫方面有現優異，獲得國際高度肯定，卻仍未獲世界衛生大會（WHA）邀請以觀察員身分參與，歸咎原因，可說是中國政府的施壓，意圖孤立台灣。

《日經亞洲評論》昨（19）日報導指出，在蔡英文第一任期內，中國發動孤立戰術，使7個邦交國與台灣斷交，並限制中國觀光客來台，打擊觀光業；習近平在去年年初演講也提到，不排除武統台灣，但諷刺的是，正是這番言論、以及去年香港反送中示威，讓蔡英文扭轉2018年地方選舉失敗的頹勢，在今年年初的大選擊敗親中路線的國民黨。

《日經亞洲評論》指出，蔡英文把握美中貿易戰的機會，吸引台灣企業回流；川普政府也對台灣釋出善意，包含簽署《2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative，俗稱「台北法案」）》，協助台灣維繫友邦。

美國大選將為兩岸問題增添變數

雖然美國持續加強支持台灣，但台灣仍有其他隱憂。《日經亞洲評論》引用法國巴黎聖母院大學亞洲事務學院學者尚恩·金（Sean King）說法指出，川普是1979年台美斷交後，對台灣最友善的總統，但倘若今年11月大選川普落敗，由民主黨的拜登（Joe Biden）繼任，形勢或會有變數。

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此外，台灣在經濟上也要面對來自東南亞國家的競爭，印尼、越南、馬來西亞都有地廣、勞動成本較低的優勢，且這些國家更歡迎中資，樂於成為中國供應鏈的一部份。

《紐約時報》：台灣人本土意識高漲，是習近平的「大麻煩」

《朝日新聞》也指出，蔡英文對國內制度的改革，包含同性婚姻、刪減公務人員退休年金等政策，很容易招致親中黨派的攻擊，但台灣選民看見中國共產黨如何侵蝕香港公民自由後，堅拒任何與北京達成政治和解的舉措。加上防疫有成，蔡英文支持率現高達7成。

報導引用皮尤研究中心上周公布的數據，約66%台灣居民自認是「台灣人」，28%認為自己「是台灣人也是中國人」，僅4%認為自己是中國人；且30歲以下「不認為自己是中國人」的比例高達83%。

《紐約時報》一篇分析文章指出，台灣向世界提供防疫物資、及醫療公衛方面的協助，近年也加強和美國的戰略合作，大幅增進軟實力，但這種軟實力能發揮的影響有限，台灣在政治與經濟上很難與中國競爭，美國也仍和台灣保持微妙關係，並不正式承認台灣的國際地位。

然而，台灣人本土意識高漲，讓「一中政策」的擁護者感到不安，這對習近平也是大麻煩，因為中國對「一中政策」的論述，最初奠基於「一國兩制」；隨著中國的鄰國對北京政府逐漸產生警惕，自由政府在台灣也更加穩固，習近平想要和平統一台灣的願景，看來是不太可能。

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責任編輯：林宜萱

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