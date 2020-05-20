身材比較：愈多看電視雜誌，會愈容易患上飲食失調？

近幾十年來，大眾都趨向要求女士擁有瘦削的體形，審美觀的形成源自形形式式的媒體，電視和雜誌上的女星與模特兒，都為女士定立了身材標準，然而這些標準都是難以達到的。經典的社會比較理論（social comparison theory）指出，當人們與比自己優秀的人作出比較時（upward comparisons）時，會使自愛（self-regard）和幸福度（well-being）下降。

媒體的角色，就像是長期提供了向上比較，影響觀看者的心理。學者早在1994年，已發現愈多看電視、雜誌的人，會愈容易患上飲食失調（eating disorders）。因為媒體的恆常曝光，不知不覺使觀看者對瘦削身材的追求內化，以致對身形的滿意度下降。譬如是《Victoria Secret》這些著名節目，便影響了不少人的審美觀，讓許多女性盲目追求這些所謂「理想」的身形。

為了理解社會比較對自尊（self-esteem）、身形滿意度（body satisfaction）、自信（confidence）及焦慮（anxiety）的關係，學者邀請了67名女大學生，隨機地透過電腦展示一些照片給她們看（分別有瘦或是身形較大的女性，照片均是同一個人，以後製方式把她的樣子放在不同身形上）。結果顯示，這些照片在整體上並沒有影響自尊。然而，瘦削身材的照片讓這些女學生對自己的身形滿意度及自信都下降了。尤其是單身的女學生，她們的焦慮提高了。

類似的研究非常多，結果都近乎一致地顯示女性在看到擁有她們夢寐以求的瘦削身材照片後，對自己的身材要求都會增加，因而導致各種的飲食失調。對自己的身材過於嚴厲，及採取極端的方法控制身形，不但會影響心理，更會損害健康，最重要還是讓自己感到舒適和快樂，追求一個能令自己感開心自信的身材，勝於大眾媒體中鼓吹千篇一律的身材吧！多些鼓勵朋友，接受不同的體形，從個人做起，改變這個社會的風氣。

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文稍作修改，原文請看此。

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