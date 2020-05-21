民進黨若有心效仿黃信介的東征精神，就派林飛帆到花蓮接棒蕭美琴的十年耕耘

520到了，蘇貞昌、陳其邁等優秀又受歡迎的閣員留任，幹練的顧立雄律師出任國安會秘書長，都是大眾滿意的安排。其他部會首長們基於年紀能力或有調整，因為是連任政府，基本上也沒有太多爭議。

政府改組是民主社會的喜事，而且面臨疫情跟軍事危機，國家更是要堅定向前。不過，眾多政治人物較勁與互虧中，有些人物的去留還是特別值得一書，尤其是擔任駐美代表的蕭美琴，以及卸任總統府秘書長的陳菊。

這兩位不同世代的女性，可說是台灣民主化的見證人。陳菊是唯一仍活躍於政壇的美麗島世代受刑人，蕭美琴則是野百合世代綻放光彩的國際關係菁英。而這兩位女性領袖，不只憑著手腕能力受人尊敬，更難得的是他們願意投入艱困選區，忍人所不能忍，帶頭承擔重擔的堅毅態度。

何況他們的成就與貢獻，單用選舉戰功彪炳不足以形容。陳菊在黨國時代為政治犯冒險奔走，一生與國共威權專制對抗，這些是台灣民主運動者共同欽佩的事蹟。蕭美琴的故事雖然不及陳菊的波瀾壯闊，但多年為人權發聲，敗選後扎根花蓮，完成當年黃信介東征未竟之夢，如今又在國際間風雲詭譎時受命遠赴美國。

（而且蕭美琴當年在花蓮撿到一隻貓，後來這隻叫蔡想想的貓入主總統府，影響深遠。）

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但我們能從中得到的啟示，不只是女性從政之路有多艱辛。民主政治不是某個英雄的史詩，而是社會共同進步的過程。看看現在的高雄、花蓮，工業城市轉型的傷痛成為韓國瑜在高雄宣傳炒作的題材，傅崑萁鋃鐺入獄仍在花蓮隻手遮天。陳、蕭的故事，對比韓、傅如今的醜態，告訴我們，民主政治如果沒有長時間經營、代代培育人才接力，民主很容易就變質毀壞。

陳菊在高雄培育許多後輩，開枝散葉充實了民進黨的執政人才庫，雖然高雄數十年的難題被韓國瑜炒作利用，但是謝長廷、陳菊打下的基礎，讓高雄現在能展現強悍的罷韓公民力量。花蓮就很可惜，即使蕭美琴團隊深入基層，能留下的政治遺產極為有限。

就像陳菊接棒謝長廷、余家班留下的政治遺產，要將民主觀念深植人心，不只需要中樞的變革，還要數代人的耕耘經營。這不只是政務官與文官體系能做到，亦需要政黨政治的發展，畢竟政黨不只要選舉，還肩負提拔政治人才、養成幕僚團隊的責任。

政黨良善的發展，才有穩健長久的政府。

520不只是政府改組，執政黨也會改組。當民進黨政府準備第二任人事佈局，地方上的人們都在看，民進黨的政黨工作能不能繼續接納充足民意，同時也培養新的面孔，讓地方政治生態健康茁壯。許多地方都期盼政治人才，這也是為什麼，去年民進黨提名多位青壯立委候選人時，民意的迴響相當熱切。

舉凡吳怡農、阮昭雄、許淑華、蔡沐霖，這幾位小將深入鐵藍選區，衝擊那些連霸十多年的老立委，讓蔣萬安、林德福嚇得上街拉票、費鴻泰央馬王助選、賴士葆抬棺衝撞外交部搏版面，這些事蹟說來滑稽，但恰恰證明青年參政是政治的防腐劑。

民進黨認真投入黨國結構堅實的這幾個台北選區是好事，但也不能忘記偏遠地區。像李問扎根馬祖、蔡沐霖奇襲永和，不能只是曇花一現，黨應該思考如何輔助這些前鋒，澆灌這些選區的民主嫩芽。花蓮少了蕭美琴以後，更不可任憑荒蕪，應該播下新的種子，讓花蓮人感受民進黨不是只有選舉才想到花蓮。

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若黨有心，像是林飛帆等三十出頭的政治工作者，可以讓他們投入花蓮、苗栗、金門的選戰。綠營不缺學歷亮眼的新人，可是缺乏長遠培育團隊的機制，民進黨作為綠營領頭羊，或許可以率先將新兵投入艱困選區，效仿黃信介的東征精神，接棒蕭美琴的十年耕耘。

綠營必須培養新血，而民進黨得帶頭做這件事。青年人不會想一直被笑吹冷氣，但是無謀衝鋒也不是好事。假設李問在馬祖、蔡沐霖在永和、林飛帆到花蓮，這些青年能夠在政黨協助下長期耕耘，將來必定有豐厚收穫。

如果民進黨不做，這些政治機會很可能就會落到小黨手裡。正面例子如陳柏惟對決顏寬恆，締造消波男兒的驚奇戰役；負面例子如時代力量、民眾黨，在地方欠缺耕耘，卻見縫插針獲得不少游離的政黨票。相對的，小黨不耕耘選區，也會出現賴品妤在汐止勝選的情形。

這些地方政治的挑戰，綠營如果能夠把握，選民往往會報以長期支持。如果民進黨沒有投入，出現基進投入的正面案例也罷，但如果讓時力、民眾黨這種講空話者得利，對政黨政治反而會有不良的影響。

現在已經不是黨國威權的時代，可是黨國的陰魂仍然不散，而中共的壓力又源源而來。要消滅黨國陰魂、化解中國的威脅，地方政治工作可說是重中之重。只可惜歷來投入選戰的民主運動者數不勝數，真正願意彎下腰耕耘的人很少，要延續黨外以來的民主薪火，投入地方經營必不可少。

520的重點，是總統就職宣言如何指出世變中的方向，政府無論新舊人事，都將面對1930年代一觸即發的政治險局。若說還有什麼必須未雨綢繆之處，就是女性與年輕政治人才養成不足。我們需要更多的陳菊、蕭美琴，民進黨如能及早投入，栽培新一輩青年才俊成為獨當一面的政治領袖，再難的世道我們也能化險為夷。

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