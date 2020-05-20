因疫情而陷入失業危機，菲律賓海外勞工返國潮「恐壓垮隔離設施」

20日，菲律賓出現279例新增病例，目前累計1萬3221確診病例，大多是活躍病例，馬尼拉都會區則將持續實施較緩和的社區隔離措施，直到本月底。菲律賓當局也面臨龐大的隔離檢疫工作——官員估計，5月到6月之間，將有4萬2000名海外菲律賓勞工返國。

《菲律賓之星》報導，總統發言人Harry Roque19日要海外勞工福利管理局（OWWA）送交一份清單給馬拉坎南宮（Malacañang，菲律賓總統府），回到菲律賓後，目前正在隔離中的海外菲律賓勞工（OFWs），以便追蹤他們接受檢疫的進度。

海外菲律賓勞工數量龐大，根據菲律賓國家統計局（PSA）2019年發布的資料，2018年4月到9月之間，計有230萬人在海外工作。這當中有24.3%的人在沙烏地阿拉伯，阿拉伯聯合大公國就佔15.7 % ，接著依序是香港 （6.3%）、科威特 （5.7%)、台灣 （5.5%） 和卡達（5.2%）。

海外菲律賓勞工因為對菲律賓重大的經濟貢獻，而被稱為「新英雄」（modern-day heroes），返，他們如今因為疫情而遭遇失業危機。

《外交家》雜誌18日以〈傷心的英雄： COVID-19 危機和海外菲律賓勞工〉為題報導，菲律賓5月4日到9日關閉國際機場，COVID-19 國家工作小組主任秘書Carlito Galvez, Jr.曾致函交通部說明，「因國家防疫系統逐漸沉重的壓力，必須要適當控制返國菲律賓人的數量。」然而，直到5月6日，被遣返的海外菲律賓勞工達2萬3000人之譜，大多是因為疫情而失業的勞工。

菲律賓頂尖學府馬尼拉雅典耀大學 （Ateneo de Manila University）4日的政策簡訊指出，30萬到40萬的海外菲律賓勞工將受到疫情影響，面對從減薪到被解雇遣返的困境。4月，菲律賓政府對所有海外菲律賓勞工實施強制性檢疫和14天的設施隔離，在馬尼拉和鄰近省分設置110個的隔離設施。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 馬尼拉世界貿易中心(World Trade Center Metro Manila)已暫時挪用作為隔離設施。

被遣返回國的勞工，考驗著菲律賓當局的抗疫能力，《詢問者報》報導，Carlito Galvez, Jr.19日在與杜特地和內閣成員的會議中提及，目前有2萬7000名被遣返的海外菲律賓勞工，住在馬尼拉都會區（Metro Manila）裡不同的隔離中心。目前，有2萬2432人的檢疫結果出爐，465人為陽性。

Carlito Galvez, Jr警告，預計在5月到6月間，會有4萬2000名海外菲律賓勞工回來，他憂心這可能會壓垮國家的隔離設施。

此外，由於隔離政策的實施，許多海外菲律賓勞工無法歸國，總統兼政府防疫政策工作小組發言人Harry RoqueHarry Roque說，他們將持續關注因為航班減少而無法回來、滯留在阿拉伯聯合大公國海外菲律賓勞工，「問題是，馬尼拉和克拉克（Clark ）還在緩和的強化社區隔離措施下（MECQ），拉普拉普市（Lapu-Lapu）可能可以指定為區域性的隔離中心。」

自3月16日，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）宣布實施強化社區隔離（enhanced community quarantine,ECQ）的防疫隔離政策以來，呂宋島和各大城市仍處在不同程度的隔離措施中。

《Rappler》報導，19日總統兼政府防疫政策工作小組發言人Harry Roque，再宣布了根據4種隔離政策相對應的行動守則，包括：原有的ECQ、緩和的強化社區隔離( modified enhanced community quarantine ,ＭECQ）, 一般社區隔離（general community quarantine ,GCQ）和緩和的一般社區隔離（modified general community quarantine ,MGCQ）

隔離政策依照強度高到低排序，依序是ECQ、ＭECQ、GCQ、MGCQ。在MGCQ之下，人們可以在戴口罩、維持社交距離與保健措施的情況下，維持一般日常生活行動。不過，還沒有任何一個地區實施MGCQ，而馬尼拉都會區則實施MECQ到5月31日。

《ABS-CBN》報導，衛生部長Francisco Duque III 20日說，菲律賓正處在 COVID-19第二波疫爆發之中。他表示，第一波疫情是開始的時間點，是1月時有3名從武漢回來的患者，不過，他並未說明第二波啟始的明確時間點，也沒有提供相關的數據。

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