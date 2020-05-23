致新手爸媽：成為父母不代表要犧牲自我，你需要這三心法及三技法

文：鋅鋰師拔麻的「小小額葉養成手札」

前一陣子帶完一個「幸福」工作坊，會後好幾位媽媽抓著我問：「如何在各個角色之間取得平衡？」、「成為媽媽後，我心力交瘁，好像失去了自己，但我放不下孩子…」其中一位媽媽更眼眶泛淚的激動詢問：「如果像你所說選擇多愛自己一些，把家人放在後面的排序，是不是我就是個自私的母親？」我看到眼前一群很偉大、卻長年被「母親角色」壓得喘不過氣的媽媽們。這讓我想到了前一陣子一篇網路文章，作者分享成為父母後，生活翻天覆地的轉變，她表示若人生重來，不會選擇生小孩，令人訝異的是，文章下方留言竟引發正反兩面論戰，我的一位男性朋友更直言：「你的媽媽應該很後悔生了你這個女兒！」

「原來這社會，對父母的角色期待，更嚴格說來是對母親的角色期待，除了傳宗接代的責任義務外，是如此缺乏同理…」

回想過去一年半，經歷新手媽媽階段，各種慌亂、焦慮、疲倦仍然歷歷在目，大致說來，新手父母會經歷以下三種生活衝擊：

1. 睡眠時間剝奪

一項國外的大型研究發現，在孩子六歲以前，父母都會飽受睡眠不足之苦，其中以孩子出生的頭三個月最為嚴重；與懷孕前的睡眠時間相比，媽媽每晚少睡了62分鐘；爸爸則少睡13分鐘。就算孩子逐漸長大，情況似乎也沒有太多改善 ，家有四到六歲兒童的父母，也經常因為孩子生病、噩夢等因素半夜起床、或因擔憂焦慮而夜晚難眠，研究發現媽媽平均每晚得犧牲41分鐘睡眠時間；爸爸則少睡14分鐘。（註一）

2. 個人時間銳減

沒有孩子之前，可以享受一個人的美好、兩個人的甜蜜，隨心勾勒自己想要的生活，舉凡追完各種院線電影、閱讀書籍雜誌、泡澡、小酌、說走就走的旅行、與友人聚會、運動、各種成長進修課程……等，但從孩子出生的那天起，所有個人過往放鬆享受的時光，全部歸零！ 直到今日，我們夫妻二人仍然得趁深夜孩子睡著後、清晨孩子未醒前，利用短暫的時間打起精神，才能好好看本書、寫些文字。

3. 身心極限挑戰

新手父母每日被照顧嬰幼兒、繁瑣家務、工作、生活開銷……各種大小事壓得喘不過氣時，部分家庭，還可能需面對夫妻兩人的直升機長輩過多干涉介入。這種高張氛圍下，日日身心俱疲，很難有智慧好好處理家庭關係。多了孩子後，似乎家人間變得劍拔弩張。美國一項研究發現，有2/3的夫妻在第一個孩子出生後的頭三年，婚姻品質明顯下降。（註二）

還記得女兒剛滿月不久，某次長輩聽聞寶寶沒有每天排便，便驚呼：「嬰兒要每日排便，沒有每天排便就表示你的母奶有問題！」又一次，見到先生抱孩子時竟粗心將孩子的頭撞到嬰兒床圍欄，未滿幾個月的嬰兒當場痛得大哭。這些產後的「鳥事」都讓當時相當敏感易怒、容忍度歸零的我，氣憤不已。

那麼，成為父母代表著自我無上限的失守與犧牲嗎？掌握以下三心法、三技法，也許你我都可以成為更快樂的父母！

心法1：失守視為重組

回溯從懷孕至今的日子，面對角色的轉變，比起「失去自我」一詞，我更傾向用「自我重組」詮釋。儘管生活型態大幅改變、過往的部分自我已不復存在，但不可諱言，我發現自己似乎更柔軟、更堅強、生命更加豐厚；孩子的出現讓我努力成為一個更好的人，而這樣的質變是自己未曾想過的……

心法2：聚焦優質時光

若父母只視養育孩子為責任，那麼你便很難從中獲得樂趣，這樣的心態不僅影響自身情緒、也將大大影響教養品質。既然時間都花了，就試著投入其中、發揮創造力與幽默感，珍視親子時光中幸福有趣的瞬間吧！仍記得孩子八個月大時，某次驚見孩子陶醉望著自己雙手，緩慢轉動手臂手腕，像欣賞藝術品般，時而露出滿意的微笑。 孩子大大提醒了我：「專注當下、細細覺察，成為人在心也在的父母」 。

心法3：覺察接納情緒

對許多父母而言，最令人挫折的也許不是養育孩子，而是當我們發現：「自己並沒有享受當父母，相反地，父母的角色經常讓我們感到痛苦、疲倦、沮喪」這些真實的負面感受，更讓我們產生罪疚感並自我貶抑，彷彿為人父母就必須甘心樂意、吃苦當吃補，任何的抱怨都是不應該的？！請將「完美父母」這個不存在的標籤從身上撕除吧！下一次，當你覺察到自己充滿負能量時，試著練習自我對話：「任何感受都是再自然不過的事，情緒會來、也會慢慢的離開」、「情緒不等於我，情緒很差不代表我很差！」

技法1：尋求代養資源

新手父母中有一群最辛苦、最不快樂的媽媽們，稱為「7-11媽媽」，他們就是孩子的7-11，每天24小時、全年無休「一打一」、「一打二」的照顧孩子。這樣的方式，長年下來讓人身心俱疲，孩子的情緒也可能受照顧者影響而愈來愈焦躁……「多少位成人共同照顧一位嬰兒最適當呢？」兒童心理學家Edward Tronick曾經為了尋找答案，去到原始的非洲部落裡觀察，他發現原始社會型態中，一個嬰兒平均有二到五個代養者，雖然嬰兒會有不同的依附對象，但仍會認定一位主要照顧者，並將他視為第一順位。但相較傳統大家庭年代，現代父母也面臨一個困境：看似有複雜的人際網絡，卻很難找到值得信賴的代養者，故稱為「缺乏代養者的世代」。（註三）可以的話，盡早開始尋找信任、可靠的代養者，代養者的角色並非取代父母的功能，卻能讓父母在養育孩子過程中更游刃有餘。

技法2：隊友高頻溝通

第一個孩子的誕生，對家庭的「質與量」將產生相當大的衝擊；對夫妻關係的負面影響更是跨文化的一致。一般來說受社會價值影響，比起爸爸，媽媽通常經歷更大的壓力。儘管身為「應該比較會溝通」的臨床心理師夫妻，但我必須老實坦承，身為新手父母的我們仍有許多的衝突、責怪、抱怨，特別是當先生的粗心影響到孩子的人生安全時…妥善照顧孩子的能力似乎並沒有內建在爸爸的大腦資料庫中，但我仍然相當感謝過去一年多，先生願意努力調整並包容太太的無數白眼。掌握溝通兩個訣竅，不僅可以改善家庭氛圍， 豬隊友也能進階為神豬隊友、神隊友：

別壓抑！真實表達自己的需求：養育孩子絕非只是一個人的責任，需要夫妻兩人共同參與、協調，當一方感到身心超過負荷時，請即時表達自己的需求。 溝通三明治法則：養育孩子過程中，面對另一半或其他代養者，例如：長輩或褓姆，必然會遇到教養觀念不一致的時刻，適時利用三明治法則，較能在不傷害對方自尊的前提下，達到溝通的效果。先讚美對方的出發點、再表達想溝通的內容、最後以肯定對方的付出做結尾。事實上，這樣的溝通技巧，在任何人際關係上都適用。

技法3：適時time out時空

好父母的指標不在於能否提供孩子全年無休的陪伴，換句話說，照顧孩子並不是犧牲愈多、付出愈多愈成功。關鍵在於，我們是否先關顧好自己、處在身心健康的狀態下，能覺察並積極回應孩子的需求？所以，適時的time out，讓自己從高張的戰場中短暫抽離，也許看場電影、喝杯咖啡、讀本書，回到自己想念已久的私人時空，你會發現，與孩子短暫的分離、充電過後，眼前的孩子更可愛了！你也將會更有餘裕去涵容孩子的一切，提供高品質的關愛照護 。

為人父母，無疑是世上最艱難的挑戰之一，特別是我們都還搞不清楚自己是怎麼一路長大的。但也因著這樣的身份，我們對生命有更深刻的體驗、更多省思的機會。儘管過程辛苦，因著愛，我們願意終生學習，努力成為一個更好的人。

經歷了新手父母的階段，至今我仍深信，孩子是上帝所贈予最美好的禮物！

註一：https：//pse.is/J6FVL

註二：https：//pse.is/H8GPY

註三：書籍《安心做父母，在愛裡無懼》

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本文經BabyHome授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰