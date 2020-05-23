為何台灣學生「不發言」？一名大學生在教學現場的反思

文：陳卓希

我是傳播學院的學生，近期到了某所國中，進行電影及影像知識的教學。學生出乎我預料的非常踴躍參與及發言，且對「影像」具有高敏銳度。不論是畫面安排、構圖甚至是對剪接隱含的寓意，都猜測精確。

這次經驗打破我對台灣學生「不發言」的印象。我與夥伴們在進入教室前，準備了十多個應付學生的備案：像是發問後教室卻一片沈默，該如何替自己打圓場？學生不聽課都在「開小窗」，該如何吸引他們回到課堂？結果我們杞人憂天設計的備案，一項都沒用上。

為何台灣學生「不發言」？從接觸的影視看起

現代的生活，充斥大量的「速食資訊」及「短影音」，像是標題吸睛的即時新聞，或短時間的抖音和影片。因應人對速度的要求，所以社會步調變得快速。像我常在公車站看到某種人，明明車已經來了，也會在開門前拿出手機滑一下，門一開立刻收起來。像是在把握時間，但卻有股浮躁與不安感。

這樣的生活節奏，明顯反映在孩子身上。因為平日吸收的都是「直接」且「短暫」的資訊，導致孩子在面對問題時，要不就是不經大腦的回應，要不就是有「肯定答案」才敢回答；對於需要反覆探討、無法直接得到結果的問題感到煩躁。這樣兩極化的人格發展，以致最終佔多數的「不開口」成為主流。

進入傳播學院後，我才意識到生活周遭充滿「速食」資訊。像進入書店，會看到滿滿的速成書，「60秒甩掉壞情緒」、「3分鐘變成郭台銘」、「24小時新手媽媽養成」等，多半放在暢銷書區。這樣的書我看過幾本，內文說了很多改變自己的方式和諸多動人的文字，但皆少了「原因」。

這些激勵人心的話，是由什麼理論或經驗衍生而來？通常在書裡看不到，因為人們也不會想知道；就像高中時數學老師在推論公式，但我只在乎公式本身，因為它能讓我得到高分。快速且直接的資訊吸引人，卻也吸取掉人們探索的意願。將「正」與「反」區隔的太明確，以致問題都像只有唯一正解。

教育者該如何突破「沈默時代」？

授課前先自問自答以下兩點：

我為什麼要教這個？

站在台上的我是什麼角色？

也許這種問法不適合一些學校教主科的老師，因為像國英數這類有課綱課程，就是學生的必經之路。但我認為只要身為教育者、傳授知識和技能的人，或是教導生活大小事的親人，如父母親或兄姐，都該學會自問。

以我為例，為什麼我要教國中小學生電影知識？因為越早讓孩子對影像有概念，能越加啟發對生活的敏銳度。讓孩子能「有意識地」看電影和媒體等影像資訊，並能看見影像中藏著的細節和寓意，提升自我判斷和刺激想像的能力。

而站在台上的我是什麼角色？這是我進入教學現場，得到最大的啟發。我稱不上是老師，但可以是位教育者。當我站在台上教授前，我一定會跟孩子說我為什麼要教這個，讓他們做好準備進入課堂。在我分享學到的影像知識時，孩子們會對與我互動，我猜除了因對內容感興趣，還可能是因為他們對我沒有距離。

「你們的優勢，就是你們不是個老師。」課後指導老師對我與夥伴這麼說。這句話讓我印象深刻，因為現在的我是大學生，孩子們能看出我們與老師之間的區別。在他們眼裡，我們也還是學生。當然這是屬於我年齡的優勢，但我認為，現任的教師能嘗試多與學生對談，適時拉近與學生的距離。

就算老師教的是普遍使學生頭疼的數學，也能先跟學生分享，除了考試以外，為什麼需要學這個？課堂中能多觀察學生反應，和製造機會讓學生發言，且不要輕易放過每一個回答，能夠發現癥結後追問，運用貼近學生的態度應對。

別讓開口變成人生最大的挑戰，因為發言才能創造人生

連國外老師都知道，台灣學生不愛舉手發問，我認為台灣教育體制為主因。老師說的話像是唯一「正解」，課堂內不太接納對於錯誤的討論。且台灣的教育偏向「結果論」，比起國外重視討論和過程，台灣較著重於最終的成績和學歷。

當然台灣人不愛開口的特性，不該全怪到教育體制。若老師將學生不發言視為理所當然、學生將不表達意見看作正常學習現象；明明都知道問題所在，卻以「做不到」為由，不願自身起頭做改變，那當然不能只怪罪到體制上。體制是束縛教育的框架，但體制內的人卻也都沒有抵抗啊。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航