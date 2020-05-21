先搞清楚，任何人都有權在大街與公眾場所上觀察、拍照，任何人都可以自組公民媒體，報道時政、關心社區。警察仇視記者，濫權枉法，不受制衡，乃專制手段；政府想以任何方法「認證」記者身分，限制採訪自由，是「真理部」的開端。

記者是要管的嗎？

香港沒有所謂「合法記者」或「非法記者」，因為沒有發牌制度、沒有「真理部」去管制言論或管束誰能當記者，若記者要被「認證」，等同篩選。公民採訪、記者工作，不容任何人主宰，更不容政府以「認證」與「維持秩序」為名去添置法律武器。小小一個限聚令都用來打壓異己限制集會，這個自稱已掌握「香港的真相」的政權，有權豈會不用盡。不過，記者沒有合法非法之別，卻有「專業記者」與「不專業記者」之分。記者行業縱使沒有正規專業資格，卻有一套共同信念，履行職務時，要遵從公認的操守。

最近衝突現場多了學生記者、公民記者，穿得起寫著「記者」的反光背心，就要對得住記者的專業。

基本原則，大家都懂得講：採訪時要抽離，混亂中保持心境澄明，不加入個人情緒，不影響事態發展，事實與評論要分得清楚；同時亦應積極主動，探究事實，盡量呈現真象。近年守則新面向，要講「透明度」（transparency），盡量向讀者交代資料來源、採訪方式與過程、有錯要認、有新改動要列明；盡量交代未知元素、直播時講述鏡頭前看不到的事、提供背景資料。

最近有新興網絡媒體直播時，品評女警身裁，低品味、無關公眾利益，自毀公信力；不過公眾也要留神那些宣稱自己「百分百中立」但實質是權貴附庸的染紅媒體。一個記者是否專業，不在乎其所屬媒體、不在乎有沒有國家認證，不在乎有沒有讀過新聞學院，只在乎其行為與報道。

記者是要管嗎？要，但不須他律，靠自律，也由廣大市民去監管。做得好的媒體，請讚揚、請捐錢、多多支持；做得過分的、不專業的，請批評、喚醒全民警惕，不要讀、不點擊，就讓它自說自話、自生自滅。

還要念新聞傳播嗎？

記者不是一種傳統意義上的「專業」，不像醫生、律師、社工、工程師，當記者不用考牌，入行途徑多樣，也沒有正規的自我監管機制。既然在這個「人人都可以當記者」的年代，新聞記者沒有專業認證，甚至沒有專門的核心知識，為何還要讀新聞？

利申，本人讀新聞系、做記者，也教新聞；本人認為，尤其在這時代，讀新聞，就我所知，利遠遠大於弊。

時代本身，資訊科技瞬息萬變，許多專業正被自動化取代，學了的、要放下、要再學，不在乎專業資格，只在乎終身學習；這時代，要學習如何去學習（learn to learn），也要學習如何「去學習」（learn to unlearn）。

香港一地，政治形勢則日益險惡，許多專業正被叛徒吞噬，理想遭蠶蝕，無處是樂土。念新聞嘛，本來無一物，不執於「專業」，新聞教育，本來就是教人如何學習不熟悉的東西、學習面對轉變、學習頭腦清醒、學習分析批判，這正是時代需要的技能。

歷史學家哈拉瑞總結過，當今學府，不需太著重教授專業技法，因為變化太快，反而要著重訓練處身大變局中的生存技巧，學習自學。具體而言，就是四個C，批判思考（critical thinking）、溝通技巧（communication）、協作能力（collaboration）與創意思維（creativity）。

傳播教育，學習舉一反七、重分析、質疑、批判，正是critical thinking；新聞系招牌上一般還有另一個字communication，正是傳理，如何在不同環境下有效溝通、互通訊息、說好故事，都是重要技巧；今日世界，不能靠一人之力成事，兄弟爬山，也要互相協作，分工溝通；記者雖然不專於一業，但知識廣博，易碰撞連繫，才激發創意。念新聞，四種重要生存技能，齊全了。

做記者的，相信大部分人不會希罕所謂「專業」光環或「認證」資格，因為採訪自由更要緊。天大地大，記者不能被關進「認證」的雞籠。

文章獲作者授權轉載，作者網誌。

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