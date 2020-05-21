保衛香港電台：一個推翻通訊局裁決的成功故事

通訊局宣判，「警告」《頭條新聞》辱警三宗罪，可有辦法推翻？

以下是一個司法覆核的成功故事，推翻通訊局前身廣管局的裁決，並由夏正民法官澄清及奠定了所謂「持平」或「平衡」的意義，令一眾廣播媒體工作者去除疑慮，放心工作。

事緣於2006年，爭議節目是香港電台《鏗鏘集》一集〈同志戀人〉。紀錄片講述兩對同志戀人的故事，事後被投訴，指人物訪問「一面倒」、只有贊成同性婚姻的意見，缺乏「不同意見」，表達偏頗。當年的廣播事務管理局裁定投訴成立，向香港電台發出「強烈勸喻」。

裁決一出，公眾嘩然——人物專訪類的紀錄片也要平衡報道？訪問完「同志戀人」，就要訪問「異性戀人」來平衡一番？有人贊成同性婚姻，就要找人來反對同性婚姻，才代表不偏頗、客觀持平？那麼，訪問完好人，是否要找一個壞人來訪問？訪問完李嘉誠，是否要找一個麥難民？講完「希望」，是否要談一談「絕望」？

要推翻判決，大概只有一途，就是司法覆核，但司法覆核只能由相關人士提出。要香港電台以政府部門之身，司法覆核其監管機構，似乎不甚可行；但勇士出現了，〈同志戀人〉其中一位被訪者曹文傑（小曹）挺身，提出司法覆核。

「曹文傑訴廣播事務管理局」遂成為傳媒運作監管的重要案例。

法官夏正民謂，並非報道所有公共事務，都要講述兩方面意見（both sides of the story），他在判辭中詰問：「難道報道對抗禽流感和兒童奴工問題，都要正反意見？」他認為，所謂「不偏不倚」（impartial），雖然包涵「平衡」的概念，更重要是公平處理（fair），這更是製作紀錄片的要旨。

夏正民法官認為，節目雖然只有同性戀者的聲音，但沒有鼓吹同性婚姻，只是「展現人的處境」（a study of human condition），忠實地記錄人的恐懼、苦難與盼望。夏正民判決，節目沒有違反守則，頒布「移審令」，推翻廣管局裁決。

判例確立了「適切地持平」（due impartiality）的意涵，不硬性規定正反意見同等篇幅，不要求取態絕對中立。

當年的司法覆核成功案例，今天能夠複製嗎？

恐怕不容易，現時守則中的節目分類，有新聞、時事節目、個人意見節目，卻沒有「戲仿諷刺」類節目，以新聞標準要求諷刺類節目合規，自然動輒得咎；也得看法官是否開明、是否能接納此等諷刺批評的言談屬言論自由的保障範疇。

也恐怕，這時代，沒多少人敢當馬前卒提出司法覆核；恐怕今天法庭裏沒多少個開明的夏正民；恐怕打得贏一宗，無窮無盡的打壓陸續有來。

請看看這幾天來的教育局局長楊潤雄、商經局局長邱騰華、保安局局長李家超，惡形惡相，目中無人；得主子令箭，有野心者鬥左、鬥忠誠，惟恐落後形勢。香港的黃昏，群魔亂舞。

文章獲作者授權轉載，作者網誌。

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