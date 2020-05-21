新增1例境外移入，返台後才收到在墨西哥檢測結果呈「陽性」

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增1例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）病例（案441），為30多歲男性，昨（20）日返國後就直接送至集中檢疫所隔離，今日確診，目前隔離治療中，並未與國內親友接觸，暫無接觸者。

在墨西哥就檢驗，回台才確診「陽性」

指揮官陳時中說明，該個案於今（2020）年1月下旬赴墨西哥工作，昨日返國。個案在墨西哥期間，曾於4月30日至5月1日間出現發燒症狀，5月5日起出現輕微咳嗽，症狀持續至今，5月11日至13日有腹瀉情形，5月20日返國入境時主動告知有症狀，由機場檢疫人員採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。

陳時中也進一步指出，個案因為在墨西哥就有症狀，因此搭機返國時也很謹慎，全程佩戴口罩、穿隔離衣，有適當防護，且入境後即送往檢疫所及醫院隔離，未與國內親友接觸，因此暫無匡列接觸者。

在媒體詢問下，指揮中心也進一步解釋，該個案在墨西哥曾經做過2次檢驗，第1次是在開始出現症狀發病約1週時，5月5日在公司安排下，和其他的公司同仁全部都做了集體抽血，進行「血清中是否有武漢肺炎抗體」的檢驗，結果個案的檢測結果呈現陰性。

後來發病約2週後，在5月13日，該個案又再次做了PCR（聚合酶連鎖反應，Polymerase chain reaction）的喉頭檢驗，但檢驗結果一直到昨天返台後才收到，結果為陽性，而個案也向台灣的疫調單位誠實報告2次檢驗結果，並於台灣再次進行檢驗，結果也呈現陽性反應。

張上淳也說明，通常發病1週內抗體呈現陰性，2週後PCR檢驗又呈現陽性，這並非特殊情況。雖然不清楚在墨西哥當地檢驗方式的有效性和敏感性，不過這個結果表示，就算抗體呈現陰性也不能保證就是沒有感染。至於個案從發病至今已經超過3週，張上淳說明，目前看起來病毒數已經比在墨西哥檢驗的時候減少，呈現「弱陽性」。

「旅遊安全泡泡」和商務旅客何時開放？

另外也有媒體詢問，台灣是否會加入紐西蘭和澳洲正在研擬的「旅遊安全泡泡」，對旅客有限度開放觀光旅遊？另外針對商務旅客，要什麼標準下才能開放？

對此陳時中回答，由於各國疫情不一，要制定通用的鬆綁辦法有困難，目前都還是會以個案處理，等未來全球的疫情逐漸趨穩，才會採用通則。

陳時中表示，指揮中心會檢視前7到14天的案例數，以紐西蘭為例，指出前14天仍有15案例、前7天有6案例，另外就是越南，防疫狀況還可，但前14天有53案、前7天有36案，指揮中心認為，這樣確診病例數還是偏多，因此持保留態度。

陳時中也說，像是紐西蘭、越南等國的國民配合度與封鎖強度都足夠，而且資訊應該也算是相對公開透明可信的，不過還有很多其他國家狀況就不一定，指揮中心會看這些國家的案例是境外移入、社區群聚、醫院群聚等。但從表面數據很難直接判定相對安全，因此必須進一步了解相關數據，所以必須得以個案了解。

被問到港澳地區的安全性？陳時中則回應，港澳的情形仍待陸委會去了解，澳門的數字看起來相對穩定，但香港的疫情則沒那麼好。未來會持續監測狀況，等到一定標準，就會公告開放。

國內昨日新增226例武漢肺炎相關通報，截至目前累計通報7萬100例（含6萬9077例排除），其中441例確診（今日新增案441），分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，407人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

另外指揮中心也指出，為強化國內社區監測，實驗室主動針對流感併發重症陰性檢體進行新型冠狀病毒檢驗，1月24日至5月18日間共計完成431件，僅檢出1例陽性（案19），其餘皆為陰性。

目前全球累計502萬1902例確診，分布於187個國家／地區；病例數以美國157萬5,065例、俄羅斯30萬8705例、巴西27萬1628例、英國25萬1290例及西班牙23萬2555例為多；病例中32萬7141例死亡，以美國9萬4576例、英國3萬5704例、義大利3萬2330例、法國2萬8132例及西班牙2萬7888例為多。

延伸閱讀：

核稿編輯：楊士範