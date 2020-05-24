《我一定要跟你聊超過15分鐘》：多人聊天跟單人對話的原則一樣，先點頭附和就對了

文：野口敏

Photo Credit: 大是文化出版

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多人聊天跟單人對話，原則一樣

當你讀到本章節，就表示你已經初步了解如何一對一聊天了。

那麼，想同時和多人說話時，例如派對等場合，我們該如何進入別人的對話中？又該說什麼內容？

答案其實很簡單，基本原則就跟單人聊天一樣。首先你要點頭示意，表示自己有參與話題、聽對方說話。接著，稍微透露心情或自己的事，給予對方能搭話的題材。基本上，只要重複這些步驟重複就可以了。

在本章中，還介紹幾種方法，不但能讓聊天氣氛變得更熱絡，而且還可以立刻上手，非常簡單易懂。

現在，我們就馬上開始課程吧！

我一定要跟你聊超過15分鐘 用點頭刷存在感。

別人突然提問，該怎麼答？

說一些好笑或失敗的經驗。

讓你旁邊的人，（下意識）幫你打好關係。

Photo Credit: 大是文化出版

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一對多交談，先點頭就好

有些人認為自己不擅長跟多人聊天。但你只要稍微思考一下，就會發現即使在這種場面，人們大多時候都是一對一交談。換句話說，你跟五個人聊天時，也只是把對五個人說五次話的流程，改為一次對五個人說而已。

基本原則就跟單人聊天一樣。

和一群人聊天時，先聽對方說話，並點頭示意。表達自己願意聽他說。如果你仔細觀察，會發現有人開口說話時，其他人第一個動作就是好好看著對方，聚精會神的聆聽。

在對方開口時，你要適時的發出聲音，如「喔喔！」、「嗯——」表示理解，或是用微笑來表達你對內容感到佩服。簡單來說，就是好好的做出反應。

光靠這些小動作，就能讓氣氛變好、人們互動更加活躍。這時，負責炒熱聊天氣氛的你，就成為這場談話中不可或缺的重要成員了。比起不停的想「必須努力說話」，不如靠這個方式，能更自然的融入談話之中。

就算是細微的反應，也可以活絡聊天成員間的氣氛，讓自己融入場合中。

書籍介紹

本文摘錄自《我一定要跟你聊超過15分鐘：開場、提問、接話，從搭訕、陌生拜訪、到凝聚感情……幫助百萬人從此擺脫尷尬、緊張與冷場》，大是文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：野口敏

譯者：王榆琮

日本亞馬遜年度TOP 20金榜，破百萬本暢銷書，首度改編漫畫。

我開心的說早安，對方卻面無表情、或一臉不解的看著我，怎麼接下去？

主管說：「你想問我什麼問題都可以」，但，我真的可以嗎？

我很認真看著老婆聽她講話，為何她還是常抱怨：「你根本沒在聽。」

聚會中，要怎麼同時跟一群人說話，不讓某人覺得自己被冷落？

害怕當句點王？作者透過萬人實證，保證能聊超過15分鐘的最佳話題：

「當氣象報告說，當天下雨機率超過多少，你會帶傘出門？」

聊天，不難，但要跟不熟的人聊上15分鐘以上，真的很難。

如果你單方面一直講不停，對方會不耐煩的掉頭離去

又或者，你找不到適當的話題接下去，雙方就只能謝謝再聯絡。

作者野口敏是指導超過5萬人成為談話高手的溝通專家，

暢銷著作《15分鐘聊出好交情》，獲選日本亞馬遜年度TOP 20金榜，

銷售破百萬冊，本書總結該書核心要旨，首度以情境漫畫詮釋，更好運用。

很能聊的人，都在乎這些細節：

不要只聽「表面話」，要聽「話裡話」

重點不是他「說什麼」，而是他「想說什麼」，因為聊天，其實就是聊心情。

例如：同事：「我好想離職。」

╳→「蛤？什麼時候？」、「辭掉工作後，你想去哪？要怎麼生活？」（句點王）

○→「你是因為討厭這份工作嗎？」、「這工作讓你覺得很辛苦嗎？」（繼續聊）

因為對方不是真想辭職，只想跟你聊聊心事。

太專心聽，讓人以為你不想聽

你要適時的點點頭，給手勢，讓他認為你很在意。

或發出感嘆聲：「好好喔！」「是喔！」「唉，怎會這樣」……好的壞的都行，

讓對方確實收到你的情緒。

這樣挑話題，你們聊得更開心：

用你的祕密換他的祕密

撩妹高手最愛用這招，先說自己很弱，

或回想自己幹過的糊塗、尷尬事，對方馬上對你有好感。

沒話題？那就說說今天發生的小事

誰都可以參與的話題──天氣，或日期（今天是星期幾呀？）

最後一定要多加一句「……對不對」，「……對吧」，

對方就算不知道怎麼回，也能馬上應你一句「對」或是……

問對方感受，他會對你敞開心扉：

生氣的人、沮喪的人、傷心的人比開心的人話更多，

所以想跟人聊15分鐘以上，只要你問：「最近是不是碰到什麼煩心事？」

就能讓對方滔滔不絕講出心裡話。

不知道跟上司說什麼，就從環境或路人身上找話題：「你覺得那位駕駛……。」

跟客戶寒喧，可以把焦點放在周邊環境：「貴公司電梯速度真快，反觀我公司……。」

對方的聲音、表情、動作，都是給你的聊天提示；

還有千萬不要聊不停：說一句，停2秒，他才能接收到你的資訊……

開場、提問、接話，從搭訕、陌生拜訪、到凝聚感情……

幫助百萬人從此擺脫尷尬、緊張與冷場。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰