新加坡6月2日起分三階段重啟經濟，總理李顯龍盼人民習慣「新常態」

（中央社）新加坡武漢肺炎疫情趨穩，政府規劃抗疫「阻斷措施」結束後，分3階段恢復經濟活動，總理李顯龍說，阻斷措施已奏效，新加坡不能永遠關閉；他並呼籲民眾「必須習慣新常態」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，全球累計確診人數破490萬人，其中新加坡確診病例達2萬9364例，居東南亞之冠。

李顯龍20日在臉書發文表示，新加坡抗疫跨部會工作小組昨天公布「阻斷措施」結束後逐步放寬限制的做法。他確信，每個人都很期待回到過去生活的樣態，然而，他說：「我們不能回到過去的狀態。」

他強調，「阻斷措施」已奏效，新加坡疫情也有改善，但對抗COVID-19的戰役仍未結束，這也是新加坡分階段恢復經濟活動的原因。在政府有把握維持低度社區感染風險後，才會重新開放餐飲店內用。

李顯龍指出，有些國家在重新開放後又出現新一波感染，「只要一個感染病例就會產生一個新的感染群」。

他未點名是哪些國家，不過「海峽時報」（The Straits Times）報導，包括德國、韓國及中國等國在解除部分封城措施後，都出現新一波感染。

李顯龍表示，「我們不能永遠關閉，因此我們必須習慣新常態」，面對這場全球流行病，須為了安全地生活及工作而調整過去的習慣。

新加坡抗疫工作小組19日宣布，未來將分3階段逐步恢復經濟活動。阻斷措施6月1日結束後，新加坡有1/3的員工可返回公司上班，超過3/4的經濟活動復工，但各公司仍應盡可能繼續安排員工居家辦公。

新加坡衛生部長顏金勇表示，第1階段的時間將會持續4週到6週，在第2階段的過渡期中，會依據整體疫情發展，決定鬆綁或再延長部分措施，預估再持續3個月到6個月之久。第3階段可能會持續到研發出疫苗為止。

6/2起允許隔離中的家庭團聚

中央社報導，新加坡衛生部長顏金勇19日在跨部門防疫工作小組記者會表示，防疫阻斷措施已進入關鍵的下半場，新加坡決定不再延長。從6月2日起得以探訪未共同居住的父母與祖父母等年長家人，也可把小孩送到祖父母家，探訪次數每天不能超過1次，探訪人數不要超過2人。

宗教場所可以進行私人宗教儀式，每次最多能有5名家庭成員參與，另可以出席葬禮，每次最多能有10人。

其他諸如燙髮、針灸、汽車與冷氣維修、寵物店服務等商家活動，以及所有的醫院門診、手術與醫療保健及社區護理等活動，也能在第1階段中復工。

另外，新加坡部隊基本軍事訓練、警察與消防人員的基本訓練，從5月26日起逐步恢復，屆時約有6300名新兵、1700名警察與消防人員會分批回營報到。

新加坡從4月7日起到5月4日實施為期28天的阻斷措施（Circuit Breaker），要求保持社交安全距離，減緩疫情散播，總理李顯龍4月21日再宣布延長阻斷措施1個月到6月1日。

新加坡並未封城，沒有調升「疾病爆發應對系統」（DORSCON ）等級到紅色警戒，但外界多半視之為半封城或準封城狀態。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 武漢肺炎疫情下戴口罩度日的新加坡各族人民

6/2起允許樟宜機場轉機

中央社報導，新加坡民航局表示，自6月2日起，將逐漸允許旅客經由樟宜機場轉機。

新加坡民航局發布新聞稿表示，自6月2日起，將逐步開放旅客經由樟宜機場轉機，「這是新加坡逐漸開放空運以滿足國內經濟與民眾需求的策略之一，並確保有足夠的旅遊安全防護措施」。

民航局指出，目前外籍旅客唯有搭乘他們國家政府安排的返國專機，才可能經由新加坡轉機。而新的決定將使旅客更輕易就能經由樟宜機場轉機。

為了安全起見，民航局表示，將實施嚴格措施以確保轉機旅客留在轉機區域內的指定場所，與樟宜機場其他旅客分開。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，新加坡自3月23日起禁止所有短期外籍旅客入境新加坡或經新加坡轉機，使得樟宜機場旅客量驟減。星國交通部長許文遠5月初表示，樟宜機場目前每天只有約100名旅客入境、700名旅客離境。

相較之下，去年5月樟宜機場每天的旅客量約為17萬人。

在分階段恢復經濟之際，衛生部表示，新加坡也將逐漸重新開放邊境，允許新加坡民眾進行必要的出國行程，讓外籍旅客能在安全的情況下入境新加坡或經由新加坡轉機。新加坡也正研議與一些社區感染風險低的國家試行「綠色通道」，在安全、人數有限及做好保護措施下進行必要旅行。

Photo Credit: 中央社 各國航空旅遊業因疫情而受邊境管制影響遭重創，圖為5月12日空蕩盪的新加坡樟宜機場第四航廈。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範