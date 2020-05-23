《中年打工族》：都第二胎了，流產也沒關係吧？

文：小林美希

壓抑女性的社會——照顧服務員、護理人員及非正式公務員

「都第二胎了，流產也沒關係吧」——理惠（35）的情況

懷孕歧視也蔓延到女性員工比例高的照顧服務和護理相關業界。

從厚生勞動省的〈長照服務設施及機構調查〉（二○一六年）可知，全日本約有一百八十三萬人從事照顧服務的工作，其中有七到八成是女性。這個工作需要背起癱瘓在床的老人家，體力上的負擔非常大，而其中當然也有許多懷孕歧視的受害者。

「都第二胎了，流產也沒關係吧，反正大家都流產了。」

這句話對照服員加藤理惠（三十五歲）來說，是一生都忘不掉的痛苦回憶。流產是十年前的事了，當生完第一胎之後，好不容易盼來了第二胎，但因為值晚班的關係，她視為第二生命的孩子就這樣被奪走了性命。

理惠工作的地方是北關東的老人照護中心。照顧癱瘓的高齡者是很吃重的工作，理惠懷第一胎時很怕流產，但是上司說：「因為你是正職員工，所以就算懷孕也不能不值夜班，大家都在值夜班啊！」所以理惠沒辦法免去夜班的工作。

理惠在快請產假之前都還要值夜班，雖然她有流產跟早產的跡象，所幸最後還是平安生下了小孩。

一年之後，理惠又懷孕了，但這一次仍然無法避免排夜班。由於人手不足，晚班和大夜班一個月會輪到十次以上，上司甚至還說：「如果不想做夜班的話，你就辭職，再不然就轉成打工。」

理惠和護理師的先生兩人年收加起來約五百萬日圓，一想到房貸、通勤和生活上必需支出的汽車保養費、小孩的托兒費，理惠就無法辭職了。

懷孕第九週，某天晚班要結束時理惠覺得肚子很痛，這時她就有不好的預感。她眼看著子宮開始出血，寶寶跟著血塊一起流了出來，雖然她直覺這是流產，但無法相信是事實。

她跑到婦產科後，醫師告知她流產了。她跟公司講了流產一事，回應竟然是「都第二胎了，流產也沒關係吧。」

「夜班奪走了寶寶的性命。這個生命的重要性跟第幾胎是沒有關係的。」

理惠至今還是一直這樣想著。

兩年後，理惠知道自己懷了第三胎，但職場生態依舊是正職就無法免除夜班。想到流產的危險性，這一次她很強硬地跟上司表示希望不要輪夜班，但上司卻回答：「沒辦法對你特別優待，為了你和公司好，我想你還是……。」逼迫她不得不留職停薪。

如果不用輪夜班的話，就能繼續工作了。在先兆流產的診斷書出來後，理惠拿到了傷病津貼，但在靜養等待身體好轉時，理惠也沒了收入。社會保險的本人負擔部分每個月都是負數，僅靠先生的收入無法維持家計，最後連第一個小孩的托兒費都快繳不出來了。

生完小孩之後，理惠原本預計留職停薪一年在家帶小孩，之後再回職場，但卻因為經濟因素半年後就復職了。中間上司也一再打電話來催促：「人手不足，你什麼時候才要回來？」

理惠在家裡的嬰兒六個月大的時後，就回去輪夜班了，她深刻認識到「不能保護孕婦的職場，在我生完小孩以後也會有嚴重的霸凌等著我。」她工作了十年以上，加上夜班津貼月薪終於有二十萬日圓，所以就算想要離職，為了生活也要忍耐。

「我很希望那些高官或是制定法令的政治家能夠到社福醫療現場來，實際體驗晚班的辛苦和日班的超時過勞，只要國家不確實改善制度，人手依舊會持續不足，懷孕歧視也不會停止，這些工作就會留不住人。」

理惠誠心地訴說著。

懷孕的護理人員中，十人有一人流產

二○二五年時，團塊世代全部會成為後期高齡者（七十五歲），日本即將迎接超高齡社會。照顧服務業現在已經人手不足，今後人力需求只會更高，護理人員等支援長照等社福或醫療機構的專門職也是如此。從事這類專門職的女性，絕大部分都是非正職，在懷孕、生產、育兒的階段從勞動市場除名的案例絕對不在少數。

從事護理相關工作的女性非常多。就業的女性中，二十人裡就有一人從事護理相關工作（保健師、助產師、護理師、準護理師等）。厚生勞動省指出，從事護理相關工作的人約有一百六十六萬人（二○一六年），其中有九成是女性。日本護理人員協會的調查表示，就算是醫院從事護理相關工作的正職員工，離職率也超過一○％。勤務時間過長、超時工作過多及夜班負擔過重等問題十分嚴重。

而且背後還隱藏著懷孕歧視。

日本醫療工會聯合會〈護理人員勞動實態調查〉（二○一七年）的數據顯示，二○一四年四月以來，懷孕的護理人員中回答「懷孕期間十分順利」的只有二六．四％；三○．五％曾有先兆性流產或早產的經驗，一○％曾經流產。

厚生勞動省的〈護理人員就業狀況實態調查〉（二○一○年）的資料雖然歷史比較久遠，但也詢問了「在第一胎懷孕、生產、育兒時，曾經提出過卻被拒絕的請求或制度」，回答占多數的有「希望不要排到夜班或減少輪夜班的次數」、「希望不用加班」，可以看得出來護理業界的風氣長年以來並沒有改變。

隨著高齡化及醫療技術的進步，護理相關第一線人員的繁重業務是不可避免的，因此懷孕中的員工很容易遇到懷孕歧視的問題，這似乎也是造成離職的原因。

相關書摘 ▶《中年打工族》：沒有勞基法的世界，有心務農也難以為繼

書籍介紹

本文摘錄自《中年打工族：為什麼努力工作，卻依然貧困？日本社會棄之不顧的失業潮世代》，時報文化出版

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作者：小林美希

譯者：呂丹芸

「穩定的工作到底在哪裡？」

即使拚了命努力，工作超過十二小時，

還是可能在一瞬間就跌入失業的深淵……

沒有收入、不能休息、無法翻身

//深度追蹤．日本勞動經濟記者的社會觀察 //

根據國際勞工組織的統計，過去十年來，全球青年失業率不斷上升，其中有3/4的青年從事非典型工作。日本更是早在九○年代末期，因為泡沫經濟崩壞，企業縮減人事成本，連續數年出現年輕人求職困難，不得不暫時打工謀生。然而原本「暫時」的打工卻無限延期，時至今日，這些失業潮世代的青年打工族已成了「中年打工族」。

身為同一世代的作者小林美希，從2003年起便開始關注這些打工族，透過深入且不間斷的追蹤與報導，使世人看見這群生活在底層的人們，在低薪、過勞、不穩定、缺乏訓練機會的職場中遭遇的絕望，以及掙扎努力後的徒勞，女性甚至還得面對「懷孕歧視」等更為惡劣艱難的處境。書中對中年打工族的採訪記述，不僅揭露日本社會階級底層的生活，也直指社會支持體系的各種失能。對此，小林美希以採訪政府及企業組織的方式，企圖積極尋求改變的可能性。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航