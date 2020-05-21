史上「最男內閣」呈現出的性別不平等：20年來，只有10％的部長由女性擔任

撰文：李修慧｜圖表製作：林奕甫｜資料整理：李修慧、林奕甫

昨（20）日是總統蔡英文的就職典禮，行政院長蘇貞昌在18日釋出新任內閣名單，名單中共 42人，竟只有4位女性。若分析名單，去除級別較低（屬於中央三級機關）的「台灣美國事務委員會」（台美會）主委，只算正副院長、秘書長、政務委員、發言人和二級部會首長【註1】，男性比例竟高達90%。

這樣的內閣性別比例令不少性平團體憤怒，《關鍵評論統》整20年來，6屆總統就職時的內閣人數比例發現，本屆是內閣女性人數最少的一屆。

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為此，許多性平團體、在野黨立委都提出質疑。時代力量立委王婉諭就發文質疑：「4年過去了，女性擔任總統的出色表現毫無疑問，讓人不禁困惑，女性可以當總統，為什麼卻無法擔任閣員呢？」

對此，行政院准發言人李孟諺除了強調蘇貞昌及蔡英文在性別平權上的政績，也表示：「未來當然也希望有更適合的人才為國服務」，言下之意，目前沒有更適合的女性內閣人選。王婉諭也提到，不少人「認為唯才適用、會做事比較重要，只是適任的人才剛好都是男性。」

但事實真是如此嗎？

《關鍵評論網》爬梳目前行政院底下最重要的12個部，從2000年以來（或從該機關升格威「部」以來）所有的首長，其中就有5個部（國防部、衛福部、外交部、科技部、教育部），20年來沒有任何女性首長。【註2】

12個部總共116任的部長，只有11任是由女性擔任，佔比不到10%

Photo Credit: 關鍵評論網 林奕甫 以下4個部，2000年時尚未升格或成立，因此從升格為「部」後開始計算：

勞動部｜2014年2月起算至今

衛福部｜2013年7月起算至今

文化部｜2012年5月起算至今

科技部｜2014年12月起算至今

其中，有些部固然女性員工不多，比如教育部，就明顯男（60% ）多於女（40%）。然而，像是衛福部、科技部，女性職員卻都多於男性：

這代表，在衛福部和科技部所管轄的領域，並非沒有女性人才，但從機關升格為部以來，卻都沒有女性首長。「菜市場政治學」編輯陳方隅就在臉書發文提到：「這是最基本、最常識等級的機率問題。如果用人唯才，那怎麼會女性總是低於整體性別比例這麼多？整個部會將近一半、甚至一半以上是女性，然後你跟我說幾十年來沒有任何一個人可以當到一級主管？」

如果我們細看科技部職員中，主管與非主管的比例，會發現雖然女性員工整體大於男性，但能升任主管的女性卻比男性少很多。

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這或許呼應了王婉諭的發言，究竟是「『沒有適任的女性』，還是我們眼裡『看不見女性』？」這指的不見得是主事者「故意」歧視女性，或「故意」不拔擢女性為首長，而是整個社會結構，對女性不夠友善，而主事者未能發現這樣的差異。

Queerology專欄作家V太太曾在臉書發文表示：「一個族群如果長期被某種敘事壟罩，或是被排除在某些敘事之外，那麼久而久之這個群體的自我認同也會受到影響。」「想像一個小女孩，如果在她所見所及裡，所有的政治人物都是男人，而他們的秘書都是女人，那她會怎麼想像自己的職業生涯？」

她進一步解釋：「內閣性別比例失衡是一個『後段』的結果，所反應的前端問題包括從政女性的缺乏、男女職涯發展的不平衡（例如女性可能因為育兒而被迫放棄工作），甚至是更早的教育階段就產生的差異。」

王婉諭也說：「女性在職場上，常遭到質疑的就是：『是否能兼顧家庭？』、『工作表現是否因為家庭而受影響？』甚至在參與政治時，時常被問到的問題都是：『家庭怎麼辦？小孩子誰顧？先生支持嗎？』」【註4】

其實，這並非蔡英文政府的內閣第一次因性別遭受非議，2016年她第一次當選總統，任命林全當行政院長時，當時所籌組的內閣中，就只有4名女性（林美珠兼任勞動部長和蒙藏委員會主委，4名女性共佔5個職缺），當時就遭到許多婦女團體抨擊，蔡英文當時在臉書發文表示，會虛心接受指教，並強調「在未來的人事安排中，我們會保持推薦管道的暢通，盡量彌補這個階段我們所做的不足。」

但這次的內閣性別比例，又再次令性平團體失望。19日，行政院性平會第四屆民間委員發出聯合聲明，認為蔡英文政府違反總統承諾、違反行政院性別平等5大重要議題指標，也違反《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）第23號一般性建議，要求蘇貞昌與蔡英文能「立刻檢討與改善」。

婦女新知基金會更提出更強而有力的呼籲，要求蘇貞昌「向人民交出具體的性別政績，就從實現蔡英文總統33項性別政見做起，蘇貞昌院長應要求各部會於1年內提出3項與婦女權益、性別平等相關的優先法案送交立法院審查。」

【註1】內閣名單中，多為中央二級機關，唯獨「台灣美國事務委員會」屬於外交部轄下的三級行政機關，此處並未列入計算。另外，由於2位部會首長兼任2種職位（如國發會主委龔明鑫同時兼任政務委員），因此職缺共44個，但總人數僅42人，此處算法為「人頭」計算，不以「職缺」計算，若以職缺計算，男性的占比會更高，有91%。此外，政務委員唐鳳在性別欄填「無」，因此並未算入男性或女性比例。

【註2】起算時間為2020年5月20日，當時陳水扁總統上台，剛換上一批新的部長。計算中也包含今年18日公布的新部長人選。另外，由於有些人曾在不同時期擔任不同部會的首長，為避免混亂，此處以「任期」做計算。

【註3】外交部與國防部的官網「性別主流化專區」甚至無法找到任何職員性別統計，難以確定這兩個部會的男女比例。

【註4】這樣的說法並非空穴來風，過去，外交部的外交特考對女性有非常嚴格的名額限制，即使1996年外交部發文解除這樣的限制，仍然明文「奉勸」來報考的女性：「報名前應確實審慎評估自身之志趣及性向，做好生涯規劃，其對女性從事外交工作之現實困難面（如日後外派至生活條件落後地區之適應問題，以及可能因配偶無法隨同赴任，或子女教育問題而面臨工作與家庭、婚姻間之取拾抉擇等等）有明確之認知並預作心理準備及調適。」

新聞來源：內閣僅4女性 李安妮開砲：退步到比蔣介石時代都不如！（聯合報）

核稿編輯：楊士範