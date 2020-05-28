《引爆趨勢》：數十年來反菸運動試圖說服青少年吸菸並不酷，但是他們弄錯對象了

文：麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell）

少數原則點燃第一支菸

青少年吸菸是否也是依循這種邏輯？為了找出更多青少年吸菸的理由，我請數百人回答一份問卷，請他們說明最早有關吸菸的經驗。這不是科學實驗，樣本也不能代表全美國，大部分受訪者三十歲左右，住在大都市。然而調查結果相當令人震撼，因為這些人的經歷都十分類似。吸菸似乎會喚起特殊的童年記憶，非常地生動、精確，而且牽動情緒。

有個女生記得自己喜歡打開祖母的皮包，就可以「接觸到雲絲頓廉價香菸的軟香，混合著皮件、口紅及薄荷口香糖的氣味。」另外一位回想起「坐在克萊斯勒轎車的後座，從駕駛的窗戶飄過來硫磺和菸草味，衝進我的鼻腔。」縱使有些人討厭吸菸，認為吸菸是骯髒、危險的習慣。不過，幾乎所有人對吸菸都有一種複雜微妙的感覺。吸菸的語言就像自殺的語言，似乎前後一致。以下兩個反應都是形容自己童年時的記憶：

我母親吸菸，我則深惡痛絕，也痛恨那種氣味。她的手指又長又細，嘴唇豐滿多褶，永遠擦著口紅，吸菸的時候，儀態非常優雅，一點也不在意我將來是否會吸菸。她認為，不吸菸的人是膽小鬼。她說：「吸菸讓你身體臭，吸菸讓你動腦筋。」一副陶醉其中的模樣。 我最好的朋友蘇珊是愛爾蘭裔英國人，她的父母年輕、包容而且開明，和我的父母截然不同。他們用晚餐前會喝雞尾酒。蘇利文先生留鬍子，穿著套頭毛衣。蘇利文太太穿著平底拖鞋到處走，為了搭配她的黑頭髮，她常常一身黑衣服。她眼影塗得很濃，膚色有點太黑， 修剪過的手指幾乎老是拿著一根長菸嘴。

這是吸菸的共同語言，和自殺的共同語言一樣用字豐富，也一樣能夠傳情達意。在這股風潮中，也有關鍵角色、推銷員、授權者。回答我的問卷的受訪者，一再以一模一樣的方式形容當初導致他們吸菸的那個人。

在我九、十歲左右，父母找來一個英國女孩瑪姬住在家裡幫忙一個夏天。她大約二十歲，非常性感，穿著比基尼泳裝出現在坎貝爾的游泳池。她會穿著比基尼倒立，在成年男子圈相當出名。據說，她跳進游泳池時，泳裝上半截會脫落，她一跳進池子，卡本特先生也會潛進水裡。瑪姬吸菸，我曾經要求她也讓我吸菸。 我認識第一個會吸菸的孩子是比利。我們在五年級時變成朋友，在我們這個新澤西州的小鎮，男女有別的觀念在這個年紀已經開始成形。比利酷得不得了，他是第一個和女孩子約會，第一個吸菸、抽大麻、喝烈酒、聽和毒品有關的音樂的小孩。我甚至記得我們到他姊姊房間，在一張Grateful Dead 合唱團的唱片封套上，和他一起把大麻種籽挑出來。他父母早已經離婚，這又是他另外一項第一，他媽媽從此再也沒有回來……那口菸對我來說就是想學壞，想裝大人，也證明自己可以是雙面人。 我記得第一個會吸菸的人是潘，我唸十年級的時候認識她，我們一起搭校車上學，我記得當時她很酷，因為她住在公寓房子，在當地很罕見。潘似乎比十五歲的人更成熟，我們通常坐在校車後座吸菸，她教我如何吸真菸，如何把襯衫綁在腰間，如何擦口紅。她有一件皮外套，爸爸很少回家。

由上述各項自白可以清楚看出，老菸槍共同的性格。英國心理學者艾森克（Hans Eysenck） 指出，老菸槍和不吸菸的人，性格差異非常明顯。他指出：

老菸槍個性外向，這種人社交能力強，喜歡聚會、朋友很多、需要和別人聊天。他愛熱鬧、願意冒險犯難，會根據一時的刺激採取行動，一般而言屬於衝動型人物。他喜歡不停走動和做事情，很容易發脾氣。他的喜怒形於色，也不是一直都很可靠。

艾森克的研究之後，針對老菸槍的研究不計其數。比起不吸菸的人，老菸槍性衝動較強，性方面也比較早熟；他們性需求較強，對異性的吸引力也比較大。以十九歲為例，不吸菸的白種女大學生中，一五％有過性經驗，但是吸菸的白種女大學生卻高達五五％，男性的相關比率差不多。在心理學者所謂的「反社會」指數，他們的排名較高：也就是說他們比較可能行為不檢，比較叛逆、旁若無人。他們能夠當機立斷，承擔較多的風險。比起不吸菸的家庭，吸菸家庭花費在咖啡的支出多出七三％，啤酒的支出更高出兩到三倍。

克勞（David Krogh）在《幹嘛要抽菸？》（Smoking: The Artificial Passion）中指出，心理學者有所謂的「謊言」測驗，其中夾有「我偶爾會說謊」或「我有時候對配偶很冷淡」這種陳述，如果受訪者一再否認這種陳述，證明他們不是一直都說實話。吸菸人口在這些測驗上比較誠實。克勞指出，「有個理論說，他們比較我行我素，也比較旁若無人，因此比較不在乎別人對他們的看法。」

當然，這些理論不適用所有吸菸人口，但做為預測吸菸行為的指標，卻頗為準確；菸抽得越兇的人，越符合上述行為模式。克勞寫道，「根據科學精神，我邀請讀者進行觀察，一邊是演員、搖滾樂歌手或美髮師，一邊是土木工程師、電工及電腦程式設計師，兩邊吸菸的情形差別很大。」以下是問卷另一種回應，吸菸者外向的個性可見一斑：

我年紀很小的時候，祖父是我周遭唯一吸菸的人。他像美國記者及小說家魯尼恩（Damon Runyon）筆下的人物，喜歡惡作劇。他小的時候從波蘭移民來美國，大半輩子都餐碗，逗大家開心。

匯集這些外向性格後，幾乎就是許多青少年形容的那種人：旁若無人、性早熟、坦率、衝動、不在乎別人的看法、只要喜歡，沒什麼不可以。半工半讀的瑪姬、校車上的潘及擁有Grateful Dead唱片的比利，都是酷斃的人物。但他們不是因為吸菸才酷，而是因為他們酷才吸菸。他們的叛逆、衝動、冒險犯難、不在乎別人看法及早熟，是他們受到同儕注目的主要原因，但是他們也不得不以最終極的手段，展現青少年叛逆的本質：那就是吸菸。這個觀點似乎很簡單，但是要了解吸菸大戰為什麼寸步難行，就得了解這個觀點。

過去十年來，反菸運動不斷指責菸草公司，把吸菸描述成酷哥酷妹會做的事情，也花了數百萬美元的政府預算，試圖說服青少年吸菸並不酷。但是他們弄錯對象了，吸菸本身不酷，酷的是吸菸的人。吸菸風潮靠著潘、比利、瑪姬這種人才會風起雲湧；就像密克羅尼西亞群島的自殺風潮、口耳相傳的風潮、愛滋病的流行風潮一樣，是靠著少年R、葛爾，還有空服員杜加斯這種人帶動。這種風潮和其他流行趨勢一樣，靠的是非常少數的一群人在帶動。

菸癮定著的主因

不過，青少年吸菸風潮不僅說明少數原則，也適用於定著因素。絕大部分青少年是接觸其他青少年之後，才開始嘗試吸菸，這是個事實，但這個事實並不可怕。可怕的是許多青少年一直持續嘗試，直到最後難以自拔。吸菸的經驗令人難忘，有些人因此戒不掉，變成癮君子。

傳染和定著是兩個不同的概念，因為兩者遵循的模式不同，策略也不一樣。魏絲伯格是位具有感染力的人，她認識很多人，也隸屬許多圈子，她能夠同時以上千種方式傳遞一則消息或一個觀念。另一方面，偉門和《妙妙狗》的創辦人則是定著的專家：他們創造出來的訊息，可以令人難忘，也可以改變別人的態度。感染力主要是信差所發揮的功能，定著卻是訊息本身的資產。

吸菸也是一樣的情形。青少年是否會染上吸菸的習慣，端視他是否接觸這些推銷員，取得他們的「授權」。但是青少年是否喜歡吸菸，進而擺脫不掉，則另有一套判定的標準。密西根州立大學最近研究第一次吸菸時的感覺，研究人員之一龐莫盧（Ovide Pomerleau）說：「我們發現那些從此再也不碰菸的人跟癮君子的差別在於，癮君子在那次的經驗中，體會到茫茫然或飄飄然等甘多於苦的感受。」結果數字相當驚人，只吸過幾次菸的人，只有四分之一在第一次吸菸時出現「興奮」的感覺，曾經吸菸、後來又戒除的前癮君子，三分之一享受過這種茫茫然的感覺。吸菸、但是菸癮不大的人，約有半數記得自己吸第一根菸的感覺。但是在老菸槍中， 七八％記得自己當初那種飄飄欲仙的感覺。換句話說，一個人吸菸是否會上癮，很大一部分得看他吸第一口菸的反應而定。

這一點很重要，在對抗菸害的戰爭中，卻經常被人忘記。菸草業者多年來一直否認尼古丁會讓人上癮，這個想法很離譜，但是反菸團體提出的觀點也一樣離譜：他們認定尼古丁是殺人不眨眼的工具，接觸它的人會淪為它的奴隸。事實上，尼古丁可能容易上癮，但是只有部分人士會上癮。曾經嘗試吸菸的青少年中，只有約三分之一會固定吸菸。更重要的是，縱使固定吸菸的人，上癮的程度也有深淺之別。

以前專家認定，九○％到九五％的吸菸者都是老菸槍，但是幾年前，聯邦政府的健康調查以更精確的用字提出吸菸問題後，研究人員意外發現，五分之一的癮君子並不是每天吸菸。換句話說，數百萬美國人雖然吸菸，但是並沒有上癮。

過去幾年，專家們密集研究這些「消遣性」吸菸人口，其中大部分來自匹茲堡大學心理學者許佛曼（Saul Shiffman）的成果。許佛曼對「消遣性」吸菸人口的定義是，每天吸菸不超過五根，但每週至少吸菸四天。許佛曼寫道：

「消遣性」吸菸人口的吸菸習慣每天不同，有時候可以完全不吸菸。偶爾不吸菸，對他們不成問題；不吸菸時，他們幾乎沒有脫癮的徵狀。老菸槍每天起床後一定要補充隔夜失去的尼古丁，「消遣性」吸菸人口起床後幾個小時才需要吸菸。簡單來說，各種指標顯示，「消遣性」吸菸人口對尼古丁並沒有上癮，他們吸菸不是為了消除或避免脫癮時的各項徵狀。

許佛曼認為，「消遣性」吸菸人口和在社交場合喝酒的人一樣，兩者都能控制自己的習慣。他說：

這種人大部分不是老菸槍。我認為，原因在於他們菸癮發展遲緩。每個人最初都是「消遣性」吸菸，然後逐漸上癮。根據他們吸菸初期的資料，「消遣性」吸菸人口和其他人開始吸菸時一樣。但是假以時日，老菸槍癮頭越來越大，「消遣性」吸菸人口卻維持不變。

「消遣性」吸菸人口和老菸槍有何差別？很可能是遺傳因素。科羅拉多州大學的柯林斯（Allan Collins）最近研究不同品種老鼠對尼古丁的反應，並逐漸增加每隻老鼠注射的尼古丁劑量。老鼠一旦尼古丁中毒，就會病發、尾巴僵硬，然後在籠子內狂奔，頭部會猛拉而折斷， 最後四腳朝天。柯林斯想了解，不同品種的老鼠是否可以接受不同劑量的尼古丁。結果發現最能接受尼古丁的老鼠，是接受劑量最低品種老鼠的兩到三倍。

柯林斯說，「這和吸收酒精的差異程度一樣。」他把所有老鼠放進籠子，給牠們兩瓶飲料： 一種是糖精溶液，一種是摻有尼古丁的糖精溶液。這次他想了解，每個品種的老鼠被迫吸收和自願吸收的尼古丁劑量有何關聯。事實上，兩者幾乎存有絕對的關係。生理上越能吸收尼古丁的老鼠，牠喝的尼古丁飲料就越多。柯林斯認為，老鼠腦中有種基因，可以主導牠吸收尼古丁的過程，例如，中毒的程度、會產生多少快樂、能夠留下何種飄飄然的感覺。有些種類的老鼠體內的基因對尼古丁應付自如，也最快樂；有些老鼠的基因卻把尼古丁當成毒藥。

縱使老鼠大腦和人類大腦對吸菸的反應有類似，上述結論和龐莫盧的研究似乎也能吻合。但人類不是老鼠；在籠子裡從瓶子喝尼古丁，也不能和點燃一根萬寶路香菸相提並論。吸第一口菸後沒有飄飄然感覺的人，覺得吸菸不好玩，以後再也不吸菸，他們的身體可能對尼古丁敏感，無法吸收一絲一毫尼古丁。「消遣性」吸菸人口可以從尼古丁中找到樂趣，但是體內的基因無法處理大量尼古丁。老菸槍的基因也許可以吸收各種劑量的尼古丁，然而，基因不見得是癮君子吸菸多寡的唯一原因。尼古丁可以排遣無聊和壓力，因此處於無聊及壓力狀態下的人，吸菸的數量一定比較多。

簡單來說，一個人吸菸與否和他是否會上癮，完全是基於不同原因。因此，要找出反菸大戰的「引爆點」，就得確定要攻擊哪個部分才最有效。我們應該讓吸菸比較不具傳染性，阻止推銷員散播吸菸的病毒？或者我們應該讓吸菸比較難以定著，把所有吸菸人口都變成「消遣性質」？

書籍介紹

本文摘錄自《引爆趨勢：小改變如何引發大流行（全球暢銷20週年典藏精裝版）》，時報出版

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作者：麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell）

譯者：齊思賢

如何讓商品像病毒般傳播？

一堂傳承20年不墜的大師級行銷課，

完整解構風潮興起的背後關鍵。

21世紀的彼得．杜拉克╳《時代》百大影響力人物

葛拉威爾Malcolm Gladwell

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「流行」一詞所代表的，似乎是善變與盲目，但葛拉威爾敢於挑戰混沌不明，他將「流行」抽絲剝繭，使原本看似無從解釋的流行現象，變得有跡可循。

在《引爆趨勢》中，葛拉威爾觀察重大的社會變遷，他分析時尚、教育、犯罪、企業管理、自殺、吸煙、美國獨立革命的歷史，找出這些變化來得又快又急的原因。一個觀念、行為、訊息或產品的傳播擴散，其實就像病毒一樣，在達到「引爆點」的瞬間，就會蔓延開來，甚至逆轉形勢。

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本書為2020全新編輯校正版。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰