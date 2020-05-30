《不過就是待在家？家庭主婦比你想像的更崩潰！》：帶孩子出門就像「抱著扭來扭去的10公斤米」

文：河內瞬

形容帶孩子出門就像「抱著扭來扭去的10公斤米」獲得許多共鳴的現象

Photo Credit：台灣東販

某個假日，我人在秋葉原站前的某家咖啡館。

那天由太太帶小孩，而我上午與朋友見過面後，打算喝杯咖啡再回家，便來到這家咖啡館。適逢假日人潮滿滿，發現最裡面還有一桌空位後便就坐。

約莫5分鐘後，正當我啜飲著咖啡享受這放鬆的一刻時，有位推著嬰兒推車的女子進入店內。一眼望去座無虛席，這名女子只得將嬰兒推車推到我位在的店內盡頭處。她再三環視店內空間，不過最後一桌已經被我坐走，所以完全沒有空位。

結果這名女子只好帶著嬰兒推車，站在員工專用門前略為內凹的牆壁旁，看來似乎打算要在這裡等空位。目睹此景，我忍不住將咖啡一口氣喝光隨即讓出座位。

說實話，我還想在這裡多待一會放鬆一下，可是眼前這名女子的狀況，讓我想到自己假日帶孩子去美食街，遍尋不著座位，一心只想趕快坐下而無比疲累的情況。

帶孩子出門的辛苦不易獲得大眾理解

讓座給老人家已成基本常識，我也習慣這麼做，為人父後，則會迅速讓座給帶著孩子的乘客。這是因為我切身了解帶著孩子，卻沒有座位可坐有多辛苦的緣故。不過，我也常反思，若我單身的話是否能對這樣的狀況感同身受呢？

當我將這個想法上傳推特後，收到單身推友留言表示「其實我不太了解父母親帶孩子出門有多辛苦」。

這也難怪……我也是為人父母後才真正了解，不論是幼兒還是比較大一點的兒童，光是沒有位置坐就會鬧脾氣這件事……若同行者皆為大人，大可選擇等待或離開該店，帶著孩子卻有諸多不便，狀況完全與能夠控制行為的大人有天壤之別。

「照護」的辛苦程度與育兒不分上下，不過我認為照護的辛勞比較容易獲得大眾的理解。我覺得育兒往往讓大眾聚焦於「小孩很可愛」這一點，而忽略了帶孩子其實很辛苦這項事實。再者，育兒世代比照護世代年輕，看起來似乎比較有體力，或許也是造成誤解的原因之一。儘管育兒父母的年齡只有2、30歲，但育兒會慢性剝奪照顧者的體力與精神，小孩也有一定的重量，帶著孩子外出又得大包小包的……。

小孩是不受控的10公斤米！

沒錯，嬰兒與兒童很可愛但也很惱人！而且帶著小孩總給人幸福洋溢的印象，要求他人讓座肯定會被認為厚臉皮……。若要用一句話來形容，小孩就好比10公斤米。

請試著想像自己帶著無法溝通的10公斤袋裝米出門的情景。容易失控又會高分貝大哭，有時還得抱著走的10公斤米。

以上班族來做比喻好了，請想像帶著下屬出門拜訪客戶，下屬卻完全不聽命行事，只得將下屬架在腋下趕路的情景。這根本不可能發生吧（笑）。帶孩子出門就像這樣。

這則分享讓我收到許多留言，其中有些網友表示「袋裝米？根本是活魚吧！」還有人說是10公斤活跳跳的鰤魚、生猛鮪魚之類的。的確，這些形容更能表現出孩子不受控的情況。

總而言之，無論小孩有多可愛，育兒就是辛苦乃不爭的事實。兒童，尤其是嬰幼兒宛如天使般討喜，大家往往會先注意到孩子有多可愛，而非父母付出的辛勞。再加上小孩惹人憐愛的緣故，世人對育兒的印象不外乎「照顧這麼可愛的孩子一定不覺得辛苦」、「孩子這麼可愛，再苦也撐得下去吧」。然而當事人的認知卻是「無論多可愛，也無法減輕辛苦的程度，孩子抱久了手也是會痠的！」寫得如此理直氣壯的我，其實在為人父前也是無法全然理解其中辛苦的人之一……

小孩再怎麼可愛，育兒都是一條艱辛路啊！

相關書摘 ▶《不過就是待在家？家庭主婦比你想像的更崩潰！》：一整天跟孩子纏鬥，不分男女都會變得歇斯底里

書籍介紹

《不過就是待在家？家庭主婦比你想像的更崩潰！》，台灣東販出版

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作者：河內瞬

譯者：陳姵君

想像家庭主婦就是上班族，就會遇到這樣的同事……

一有不如意就大哭大鬧

看也不看就往馬路上衝

不分場合時間，想睡就睡

當了「主夫」後才知道，「主婦」的真實樣貌！

待在家不等於休息，照顧親生骨肉還是會累！

帶孩子出門就像「抱著扭來扭去的10公斤米」！

忙完家事、小孩一天又過去了！主婦╱夫的時間比常人還要少！

主動熬夜工作vs. 半夜被迫起床餵奶完全不同！

刀刀見血、句句說進心坎裡，沒親身經歷過難以想像的主婦╱夫困境！

Photo Credit：台灣東販

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航