《不過就是待在家？家庭主婦比你想像的更崩潰！》：一整天跟孩子纏鬥，不分男女都會變得歇斯底里

文：河內瞬

不是做母親的歇斯底里，一整天都得跟孩子纏鬥，不分男女都會變得歇斯底里

Photo Credit：台灣東販

話說，我有蠻多朋友表示「不喜歡母親歇斯底里的個性」。

時常聽聞「 做母親的就是聽不進他人的意見」 、「 女性很容易情緒化」 等意見……但是面對同樣的情況，男人也是會這樣的。要跟小孩相處一整天實在太疲倦，而且他們往往會做出危險舉動，生氣的次數也就自然變多，這就好像在公司時常得教訓斥任意妄為的下屬，自己卻逐漸被定型為易怒上司那樣……。

也就是說，之所以會表現得歇斯底里，是因為當事人必須隨時看顧無法控制的孩子，內心失去餘裕的結果，沸點也隨之降低，就會經常對孩子發怒。換句話說，原因並非出自母親或女性這種身分或性別，而是容易陷入束手無策狀態的育兒環境才是癥結所在。由此研判，一旦面對同樣的狀況，即便是男人也會表現得歇斯底里，沸點也會降低。

現在已經習慣主夫工作的我也必須坦承，剛成為主夫的時候，有太多不習慣的地方，有時會忍不住對孩子發洩煩躁的情緒，也曾被太太反應，說我太常發火（怎麼覺得這句話在上班族時期自己曾對太太講過……）。總之就是不適應，常常失去餘裕，完全就是俗稱的「歇斯底里母親」的父親版。

換言之，經歷過這些才讓我注意到，操持家務者，或者應該說負責帶孩子的人以女性居多，所以女性才容易被評為「感情用事的生物」、「做母親的就是容易歇斯底里」。因此若成為主夫的人變多了，論點就會轉變為「男性是感情用事的生物」、「做父親的就是容易歇斯底里」，大家應該就會體認到「原來這跟男女性別無關」，畢竟是否會有情緒化的表現完全取決於個人處境或當下所面臨的情況。

若不喜歡妻子近似歇斯底里的反應， 解決之道只有一個

常有人表示「就算想溝通，也會因為老婆生氣而無法談成」。這是因為對失去餘裕的主婦來說，老公完全不明就理就說要溝通，談了也是白談的緣故。說穿了，失去餘裕的大部分原因，都出在另一半不願參與家事和育兒的態度上。被原因製造者或從未參與過家事和育兒的人指手畫腳「這個應該要怎樣」、「這樣做比較好」，我想不分男女應該會一致認為「先把你該做的做好吧！」

所以若想溝通、若不希望另一半變得歇斯底里，參與家事和育兒，減輕配偶的負擔就是先決條件。像是主動顧孩子，讓太太能有自己的時間、試著負責做菜、率先做好瑣碎家務等等，相信應該有很多能夠立刻做到的部分。

當事事不盡己意時， 人就會失去餘裕

人生無法事事盡如人意乃家常便飯。可是主婦／主夫的「不盡己意程度」我想應該算是無與倫比。

畢竟主婦／主夫面對的是言語不通的小嬰兒，孩子就算稍微長大一點也是個超級隨心所欲，彼此幾乎形影不離，時間統統被綁住，能夠釋放壓力的方法也非常少。除非另一半能代為照顧小孩，否則根本無法好好地喘口氣，重點是萬一另一半並不具備能讓人安心託付孩子的育兒技能，主婦／主夫甚至無法安心出門。結果就是主婦／主夫無法脫離失去餘裕的狀態，而這就是逐漸演變成歇斯底里的原因。

在這樣的狀態下，不分男女任誰都會自然而然地變得易怒。女性會變得歇斯底里、情緒化，只不過是因為容易陷入這種狀況的比例，以女性居多罷了，這點男性真的必須要理解。

相關書摘 ▶《不過就是待在家？家庭主婦比你想像的更崩潰！》：帶孩子出門就像「抱著扭來扭去的10公斤米」

書籍介紹

《不過就是待在家？家庭主婦比你想像的更崩潰！》，台灣東販出版

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作者：河內瞬

譯者：陳姵君

想像家庭主婦就是上班族，就會遇到這樣的同事……

一有不如意就大哭大鬧

看也不看就往馬路上衝

不分場合時間，想睡就睡

當了「主夫」後才知道，「主婦」的真實樣貌！

待在家不等於休息，照顧親生骨肉還是會累！

帶孩子出門就像「抱著扭來扭去的10公斤米」！

忙完家事、小孩一天又過去了！主婦╱夫的時間比常人還要少！

主動熬夜工作vs. 半夜被迫起床餵奶完全不同！

刀刀見血、句句說進心坎裡，沒親身經歷過難以想像的主婦╱夫困境！

Photo Credit：台灣東販

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航