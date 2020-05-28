《TOPGUN》：想必伊朗人已經在偷笑，他們正在駕馭著美國海軍史上最優秀的一款戰鬥機

文：丹彼特森（Dan Pedersen）

第二十二章 莫非要再輸一次不成？（還是說駕著F-35「回到未來」？）

與老舊的F-4一樣，F-14會永遠存留在戰鬥機飛行員的記憶中。這款聞名遐邇的戰鬥機終究在2006年走入歷史。海軍為了雄貓的取代機型、F/A-18大黃蜂、全新的A-12「復仇者II式」（Avenger II）匿蹤攻擊機，以及性能提升的A-6入侵者式攻擊機，已經沒有足夠的資金讓雄貓戰機繼續飛行了。國防部長錢尼（Dick Cheney）似乎跟紐約國會代表團過不去，這點肯定沒有什麼幫助，格魯曼公司本身就以長島為據點。最終五角大廈做了一個讓人傷心欲絕的決定，那就是拿新而貴的玩意兒取代便宜可靠的東西，將還處於可服役狀態的兩款格魯曼經典名機-入侵者式與雄貓式一起除役。天曉得這樣的決定，在未來還會花費多少的錢。

至於海軍花費48億美元預算、與麥克唐納道格拉斯還有通用動力公司（General Dynamics）共同研發的A-12，則因法律訴訟問題導致慘敗，最後連一架飛機都沒有生產出來。這起訴訟案持續了23年之久，承包商最終付了4億美元賠償金給政府。關鍵問題是在於匿蹤技術。承包商表示他們無法準時交機，因為政府拒絕提供打造雷達規避科技的機密數據。他們講到重點了，前Topgun指揮官隆尼．「老鷹」．麥克隆指出：「A-12是個黑科技，」機密等級超高，「你不能把資料帶回你的辦公桌閱讀，只能在保險庫裡閱覽。」但是五角大廈的官員們，似乎對匿蹤科技深具信心。

「為了匿蹤技術，我們出賣了靈魂。」老鷹繼續說：「五角大廈的態度是，如果不裝備匿蹤戰機，以後所有的攻擊任務都交給空軍。我則不斷反覆強調，在東歐某個地下室裡，一定早就有一群人，戴著跟可樂瓶一樣厚的眼鏡在研究如何擊敗匿蹤技術。這飛機問題多多，取消了是對海軍的自我救贖。」

最後海軍選擇以性能提升版的F/A-18來接替A-12的位置，雖然被稱為「超級大黃蜂」的F/A-18E/F的表現還算可圈可點，但他們的作戰距離還是比不上更老的雄貓。

更令人難過的是，現在只有伊朗政府手中還握有能飛行的F-14戰鬥機。伊朗在1976年取得F-14，那時伊朗領袖巴勒維國王還是美國的盟友，我們也樂於協助他們對付蘇聯的MiG-25（北約代號「狐蝠」，Foxbat）。在伊朗轉變為敵視美國的神權國家數十年之後，錢尼部長出於避免零件流入波斯貓中隊的考量宣判了F-14死刑。但是不知道什麼原因，伊朗至今仍能派出F-14掩護俄羅斯轟炸機攻擊敘利亞境內的目標，顯見波斯貓的維修工作與性能表現維持得都還算有一定水準。（我還記得當年派來米拉瑪接受121中隊訓練的伊朗飛行員。在我的記憶中，他們顯然對追求美國女孩與花錢購買名車更有興趣，是群非常糟糕的學生。）

每當我上網搜尋資料，或者當我閱讀海軍群組裡的留言時，常常會有許多經歷過F-14服役高峰期的資深士官們忍不住說：「天殺的，如果我們能讓那款戰機回來服役那該有多好。」之類的觀點。他們大多數人腦袋都十分明白，希望海軍能夠重新啟用及繼續生產雄貓戰機。只需要做少量修改就可以，其他設計大體維持原狀就行了。我的想法跟他們一樣，一昧追求科技的進步反而讓我們走上了回頭路，想必現在伊朗人已經在偷笑。這點我很確定，因為他們手裡仍在駕馭著美國海軍史上最優秀的一款戰鬥機。

Photo Credit: 燎原出版 F-14從70年代中期進入海軍艦隊，一路服役到2006年，靠著電影《捍衛戰士》成名。所有飛過他的人都愛他。遺憾的是，我沒有這個機會。（US Navy）

老狗或許變不出新把戲，但只要聽聽這些前飛機發動機技師的意見，就可以知道五角大廈對匿蹤科技的迷信，將把國家帶往多麼危險的境界。我們在60年代學到的慘痛教訓，如今都付諸東流。在追求高科技的同時，又再一次的出賣了自己的靈魂。匿蹤科技一如當年的空對空飛彈，搖身一變成了一隻昂貴的殭屍回頭來嚇唬自己了。

即將在未來某天替換掉F/A-18系列戰機的，是由洛克希德馬丁公司打造的F-35「閃電II型」戰鬥機（Lightning II）。這款匿蹤的「多功能機種」多才多藝，是專門針對海軍、陸戰隊與空軍的需求設計出三款子機型的「第五代戰鬥機」。麥納瑪拉向海軍與空軍推銷F-111「飛行的愛德索」的失敗經驗，理應給了我們足夠的教訓。但是F-35的設計，又是給三個軍種各推出了一款子機型，有空軍的F-35A、陸戰隊的F-35B（具短場起飛與垂直降落能力，以取代AV-8「獵鷹式」）與海軍的F-35C。

多達數十兆美元的研發經費，讓F-35成為歷史上造價最昂貴的武器系統。光是海軍版的F-35C生產成本（不包括研發與測試成本），就高達3億3千萬美元，而且這個數字還在攀升當中。

已經離開我們的偉大約翰．奈許曾指出，現代飛機的零件在設計上就是以失敗為導向的。國防承包商推出現今被稱之為「線上可更換件」（Line Replaceable Unit, LRU）的新型零件，以確保自己能夠持續荷包滿滿。仔細推算一套武器系統的整體壽命期限，你就知道「線上可更換件」會讓你購買零配件的金額超過購買一整架飛機。想想你到辦公用品大賣場，花75美元採購一台噴墨印表機，但是卻要每隔六個月花上這一半的金額去補充墨水匣的情景。不過就是把這樣的情景，套用到先進戰鬥機的採購上罷了。

F-35的價格貴到讓人超乎想像的地步，我不禁懷疑未來就算有足夠的核動力超級航空母艦，甲板上卻不會有足夠的飛機。美國的財政狀況，絕對不允許購買足夠的F-35來裝備我們的航空聯隊。

從完全失靈的捕捉鉤開始到飛行員的供氧系統等等，F-35的問題還遠不止這些。光是結合超精密感測器與高資訊量視覺顯示器、賦予飛行員目視瞄準目標能力的飛行頭盔，價格就高達一頂40萬美元。誰知道這玩意是否值這個價錢？整個戰機計劃的價格，就跟當年駕駛F-4做「雞蛋」動作一樣不斷地攀升。許多對F-35失去信心的飛行員，給了個「企鵝」的外號，也形容得太貼切了。

沒有任何一個部門能解決這些問題。海軍與其他軍種不行、國防承包商不行，就連國會也不行。在巨大的利益面前，所有機構與官僚組織都沒有辦法做出正確決定。參與F-35計劃的外包企業，遍佈全美國的各個選區。此計劃是眾多眾議員的利益來源，必然得到無上限的政治支援，而不必考慮其實際上的作戰表現與研發經費。於是當有國防承包商提出新戰機的研發計劃時，即便這款戰機不是海軍前線中隊所需要或期望的，海軍也沒有權利拒絕。為什麼在五角大廈裡面，會有海軍將領支持這些明顯不利於海軍的眾議員提案呢？你知道的，有許多海軍將領在尋求退休之後的事業第二春，其中最鐵飯碗的工作就是進入這些國防承包商擔任副總裁等要職。他們又何必冒著退伍即失業的風險，去質疑這些錯誤的決定呢？

有一個一定要回答的問題。我們到底需不需要如此昂貴的匿蹤科技？我無法回答這個問題。但今天俄羅斯與中國已經不再需要雷達波來搜索目標，他們採用的紅外線設備可透過飛機飛過大氣層時產生的摩擦熱或者氣流中的擾動鎖定目標位置。但是根據這些國防承包商的宣傳文宣，還有一些飛行員的說法，F-35是款「轉變型」機種。洛克希德馬丁就在官網上指出，「憑藉著匿蹤科技、先進感應系統還有武器威力與射程，F-35是最致命、生存性最高且最具連結性的戰機。F-35不只是一款戰鬥機，還具有蒐集、分析與共享情報的能力，能大力提升空中、海上以及地面武器於戰場上的作戰能力。確保我們服役的兄弟姐妹們能在執行任務後平安回家。」

上面的文字，讓F-35聽起來更像是空中預警機，卻沒有提到打贏空中纏鬥的訣竅。也許這就是重點，因為那些駕駛「企鵝」飛出經驗的飛行員會說，這戰鬥機本來就不是為了打空戰所設計。60年代關於F-4戰鬥機將如何改變飛行員傳統作戰模式的胡言亂語，又再度回到我耳邊徘徊。

在我指導Topgun的年代，每個飛行員一個月必須要有35到40個小時的飛行時數，才能取得上場作戰的資格，累積越長的飛行時數越好。F-35不只消耗掉海軍大量用於建設航空部隊的預算，還大幅減少飛行員成為合格飛行員的訓練時間。過去幾年來，超級大黃蜂的飛行員上戰場前的飛行時數平均每個月10到12個小時。這樣的時間以我們的標準來看，只勉強足以讓一個飛行員摸熟如何安全駕駛飛機而已。F-35的時數比這個還要更少，許多飛行員仰賴模擬器解決飛行時數不足的問題，因為此機型的單位飛行時數開銷太可怕了。

真的想要瞭解F-35的致命性問題，還必須要從時間而不是金錢的角度切入。最讓人難以忍受的一個現實是，光是研發這款飛機的時間就已經用了27年。

經歷了27年與數不清的白花花鈔票，到現在還沒有形成完整戰力的F-35成軍。沒錯，研發工作從1992年就開始進行，但是到現在卻還是沒有辦法在任何軍種達成完全作戰能力的狀態。不要被F-35飛翔的照片蒙騙了，沒有任何一架這款戰機是準備好作戰的。以色列聲稱自己靠出口版的F-35在一次作戰中派上用場。我不確定真假。如果是真的話，或許正是國際市場的巨大商業利益造成這麼不值得的計劃得以延長與超支將近30年時間吧。以色列、日本與南韓都下了訂單，還有八個「夥伴國家」參與研發。不幸的是，其中一個夥伴土耳其幾乎已經要脫離美國的同盟體系了（或許他們在向俄羅斯靠攏的同時，還會履行為洛克希德馬丁生產零件的協議）。

27年，這是超過整整一個世代的時間。回想看看當年研發F-14雄貓式戰鬥機用了多久的時間。從海軍提出需求到F-14成軍，只用了短短四年的時間。沒有錯，只用了四年而已，F/A-18則是用了九年。

現在卻需要27年？

Photo Credit: 燎原出版 F-14雄貓式戰鬥機及著名的鳳凰飛彈，這是海軍戰鬥機飛行員勝利的結果。F-14恢復裝備空戰用機砲，機號下方的缺口就是機砲的發射口。（US Navy）

可見華府高層被腐蝕得相當嚴重，我們有一天將因此輸掉戰爭。或許一場失敗的戰爭不是壞事，可以讓政客與軍人在付出代價後，拿出勇氣來掃除這些問題。

然而，空中纏鬥的藝術多年來沒有經歷過什麼重大改變。未來的空戰與過去仍舊是大同小異。讓我來說個故事吧。

2017年6月18日，Topgun校友、同時也是前教官麥克．「暴民」崔梅爾少校（Michael“Mob”Tremel），駕駛F/A-18E超級大黃蜂從「老布希號」航空母艦（USS George H. W. Bush, CVN-77）起飛，為向敘利亞拉卡附近的伊斯蘭國恐怖組織發動攻擊的庫德族友軍提供空中支援。他率領的4架超級大黃蜂戰機往內陸飛行，準備加入其他北約機隊輪流向伊斯蘭國據點投擲炸彈。就在這個時候，他與其他友機發現一架敘利亞戰機在接近。這架敘利亞空軍的Su-22不顧崔梅爾少校與其他友機警告，執意向庫德族的方向飛去並投下炸彈。忍無可忍的崔梅爾少校立即接戰。

他依據交戰守則，用肉眼確認了敵機的位置，發射AIM-9X響尾蛇飛彈。敵機發現響尾蛇飛彈向自己飛來，立即施放熱焰彈開始閃躲。結果這枚設計精良的飛彈居然在半空中「失效」，沒有擊中眼前的目標。於是崔梅爾又發射了一枚雷達導引、設計來替換麻雀中程飛彈的AIM-120先進中程空對空飛彈。最後這場長達八分鐘的空戰，以敘利亞戰機在半空中被打爆收場，迫使其飛行員阿里．赫德（Ali Fahd）跳傘逃生，崔梅爾則必須閃避空中的各種殘骸。這是自1999年春天，美國空軍飛行員在科索沃上空擊落南斯拉夫的MiG-29以來，第一次由美國戰鬥機飛行員取得的空戰勝利。

2017年的這場空戰，四名超級大黃蜂飛行員中有三名是Topgun校友。從這裡，他們有資格向人傳授他們所獲得的教訓，而且還是個耳熟能詳的教訓。第一，高科技武器的優勢可經由正確的反制措施加以抵銷。飛彈永遠都不是一種穩定的武器。更糟糕的事情是，由於交戰規則的限制，崔梅爾被迫在視距範圍內與敵機交戰。那為什麼還要花大把鈔票去研發交戰規則使其無用武之地的武器呢？

就算F-35目前所有的問題都能夠解決，而且也有足夠數量的F-35進入機隊服役，如果飛行員還是被迫要先以肉眼辨別敵機才能開火，那F-35和其視距外能力就沒有任何意義了。40年來，這套規則沒有任何改變，就如「禿鷹」蓋瑞所言：「如果你能看到他，他也能看到你，那你們就在纏鬥了。」「企鵝」的強項不是空中纏鬥，但是它似乎還是會有機砲可用，這是一個正確的決定。

我還算是個不錯的戰鬥機飛行員，但我的思維也相當老派，始終認為越簡單的設定就是最好的設定。我是從自己過往的經驗中學習這個教訓的。30年來的海軍飛行員經驗，讓我從一架飛機的發動機、機翼與機尾外觀設計就能看出這架飛機是否適合做空戰。沒有多少架飛機，能比Topgun用來當假想敵的諾斯洛普老邁F-5更適合做空中纏鬥。到今天它們還在服勤呢。

每天晚上躺在家裡游泳池畔，看著飛機與衛星經過我家上空，腦袋裡就忍不住思考如何為美國打造終極戰鬥機。基本上就是從老舊的戰鬥機改裝過來。類似老式的F-5那樣的單座戰鬥機，輕巧、靈活又結實，而且體積很小，在戰鬥中難以發現。我希望它價格便宜，方便大量生產，可以即時彌補將來實戰中的損失。

駕駛艙的設計，要避免大量資訊影響飛行員的感官。我的飛行員不能被這些用來定義第五代戰鬥機的龐大資訊牽著走，無論是在情緒上還是理智上都不行。海軍花了大筆經費加裝電子指揮與管制系統，但我知道的飛行員大多不會去碰這些系統，所以我們不需要它們。飛行員不需要聆聽那些沒有實戰經驗的參謀，或者遠在後方的將領告訴他們怎麼打仗。他們唯一需要聽到的指令，只能來自於某處的雷達管制員、他們的航空母艦或者是同一個中隊裡的袍澤。

他們駕駛的改裝飛機，每架造價不會超過千萬美金，所以也不用賣給除了英國與以色列以外的其他國家。省下了預算以後，地勤人員也有足夠的資金去採購他們需要的一切料件器材，然後讓國防承包商們自己掏腰包去打小白球吧。

Photo Credit: 燎原出版 大量進入部隊以後，F-14成為美軍航艦對蘇聯轟炸機反制的利器之一。（US Navy）

書籍介紹

本文摘錄自《TOPGUN：捍衛戰士成軍的歷史與秘密》，燎原出版

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作者：丹彼特森（Dan Pedersen）

譯者：許劍虹

TOPGUN成立五十唯一首度公開的秘密

湮沒在好萊塢鏡頭下的真實故事

一個專門打造捍衛戰士的作戰學校

50年來不曾揭露過的秘密

情節宛如坐在戰鬥機後座體驗的空戰過程

飛行員之間永垂不朽的革命情誼

是英雄惜英雄、犧牲自己贏得自由的歷史時刻

如果戰鬥機可以殲敵於視距之外，那為什麼空中纏鬥還是很重要？

如果花了大把鈔票研發的匿蹤技術是關鍵，窮國就沒有反制之道？

美國正在重蹈覆轍，以為掌握科技就可以技壓群雄。

作者說空中纏鬥戰技是王道，不需要昂貴的匿蹤技術與飛彈，

只要一門「火神」機砲與老舊的F-14戰鬥機就可以做得到。

1986年上映的好萊塢電影《捍衛戰士》，使TOPGUN成為全球觀眾最熟悉的戰鬥機飛行員代名詞。原名「美國海軍戰鬥機武器學校」，是一個把飛行員訓練成精英中精英的舞台。

作者丹彼特森作為TOPGUN的創始教官，在這個單位成立五十週年的時刻，把他過去旨在喚醒戰鬥機飛行員鬥魂的經歷，寫進唯一由熟知這段歷史人士親手操刀的著作裡頭，首度揭露自成立以來，不為外人所知的創校過程。

曾經稱霸世界空戰第一把交椅的美國飛行員，因為長官迷信科技所帶來的絕對好處，把深耕多年的空戰戰技廢棄於不顧。一夕之間，越南戰爭暴露了美軍許多方面的缺失，空中霸主地位不保之餘，飛行員生命毫無保障引起了基層飛官的擔憂與氣憤。

不被看好能成就任何事情的年輕軍官——人稱「TOPGUN」創校元老，因一份檢討報告，在60天內完成聘請教官、準備好課程大綱的工作，然後開始在廢棄拖車裡訓練新學員。這是一個實驗性質的創新任務，如果不成功就回歸長官的意思：從此不再傳授空中纏鬥技術。他們從一個無人知曉的「黑單位」，變成人人稱慕的「發跡」過程，從來是一個謎。

TOPGUN成功了！因為信奉「人比武器還重要」的教條，他們扭轉了美國海軍在空戰中的交換比。除了贏得空戰，也保住了飛行員的寶貴性命。新時代的作戰原則，就是要能靈活因應任何的威脅。這是美國海軍得以不那麼悲壯地離開越南的原因之一。

電影《捍衛戰士》換來的功名成就，很快轉化為內部的嫉妒與排擠。從創校以來就面臨各種危機的TOPGUN，從來就不被認為應該成功。會成功，是因為他們具備飛行員該有的堅持與毅力，以及能洞察事實的原委。TOPGUN創造了一個開放、自我檢驗、又讓個人能夠學習成長的傑出文化，是取得成功的關鍵。

但今天的TOPGUN還是當年的那一個嗎？國防部的長官是不是又再犯50年前的錯誤呢？

本書特色

活潑生動，作者現身說法，把埋藏了50年的祕密首次公開對外透露。 作者用淺顯易懂的方式，讓讀者了解許多過去被認為是艱澀的航空術語，使你可以體會坐在戰鬥機座艙的臨場感受。 多幅重現歷史現場的珍貴照片。 不但是歷史的書寫，也是機構管理哲學的體現，是學習領導的管理者不可錯過的好書。

Photo Credit: 燎原出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰