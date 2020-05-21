20年最強氣旋襲擊印度和孟加拉，撤離百萬人如何「防疫」成難題

印度和孟加拉邊界正遭逢20年來最強氣旋安芬（Amphan）的襲擊。安芬強度一度至最高級別的「超級氣旋」（Super Cyclone），登陸後雖然減弱為「特強氣旋」（Very Severe Cyclonic Storm）但也相當於強颱等級，截至今（21）日中午，強風暴雨已造成至少20死。全面戒備的印、孟2國緊急撤離沿岸邊界300萬人，不過因為疫情尚未退燒，許多民眾拒絕撤離，救難人員也得全副武裝的做好防護措施，同時得兼顧「防疫」成為這次救災的挑戰。

引發「暴潮」，到處淹水

《公視》報導，安芬相當於3級颶風，每小時風速達170公里。印度政府表示，沿海地區至少30萬人處於危險。它引起的風暴潮，可能將海水推向內陸25公里，淹沒包括加爾各答等城市。《中央社》報導，安芬引發約5公尺高的暴潮，人口眾多的印東省分西孟加拉省（West Bengal）首當其衝。

《法新社》報導，西孟加拉省省長班納吉（Mamata Banerjee）估計，省內有10到12人喪生，但還未一一確認；而緊鄰西孟加拉省的孟加拉當局表示有8人喪生，包括5歲男童和75歲老翁，2人都是遭坍塌樹木擊中而喪命，另有1名氣旋緊急工作志工溺斃。

班納吉表示，災情評估恐要耗時3、4天，「我們目前面臨的損害和毀滅，比武漢肺炎還要大。」武漢肺炎疫情目前在西孟加拉省奪走250條人命。

As Cyclone Amphan hit eastern India and Bangladesh, evacuation of millions were complicated by the coronavirus pandemic https://t.co/SE1czVDnJ7 pic.twitter.com/xwUmuiZYc3 — Reuters (@Reuters) May 20, 2020

《公視》報導，同樣遭安芬侵襲的，還有孟加拉和斯里蘭卡。斯里蘭卡下起整晚暴雨，引發洪水，許多民眾來不及反應，洪水就沖進家裡。斯里蘭卡政府警告，當地至少11個地區受安芬影響，已派出軍隊準備緊急救援。

《上報》報導，根據產生位置的不同，在太平洋海域的熱帶氣旋稱為「颱風」，在大西洋稱為「颶風」，而在印度洋則是稱為氣旋風暴。與颱風、颶風相同，印度洋上介於東經45至100度之間的熱帶氣旋，由印度氣象局負責監控；共分為5個等級：

特強熱帶氣旋（每小時風速≥215公里） 強烈熱帶氣旋（每小時風速167至214公里） 熱帶氣旋（每小時風速118至166公里） 強烈氣旋風暴（每小時風速88至117公里） 中度氣旋風暴（每小時風速63至88公里）

防疫期間，撤離和收容都成為挑戰

讓地方政府感到為難的是「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情，許多民眾拒絕撤離，前往安置中心避難，因為擔心群聚感染的風險。

為此孟加拉政府保證，他們已做好準備，將提供240萬名躲避氣旋安置的民眾口罩，在防災之際也做好防疫。不過《公視》報導，在孟加拉緊急疏散220萬人，收容所已經擠滿了民眾。志工坦言，在這情況下收容所沒有採取任何社交距離措施。

My heart is breaking for India and Bangladesh today as Cyclone Amphan makes landfall.



This is the story of the climate emergency over and over and over again: The most marginalized people in the world are bearing the brunt of the worst impacts.



This is such cruel injustice ? pic.twitter.com/2FD2X7OEzM — Eric Holthaus (@EricHolthaus) May 20, 2020

《轉角國際》報導，「保持社交距離絕對是個非常好的觀念，但在災難狀態下要嚴格執行，卻不太可能。」印度奧里薩邦的1名救災指揮人員坦言。目前，印度與孟加拉以學校等建物為主要的臨時避難所，但除了必須遵守社交距離的防疫指示，導致收容空間不足之外，在印度也傳出有民眾因為「擔心感染」拒絕撤離逃難，堅持守在自己家裡。

除了受災者，救難者其實也焦慮著染疫風險。負責救災行動的印度國家災害應變部隊（NDRF），其總指揮普拉丹（Satya Narayan Pradhan）就表示：

「每個人都必須戴上口罩、面罩、手套等防護裝備。幾乎可以確定救災範圍也包含那些重度感染的紅色警戒疫區，等待救援的民眾甚至可能是已經感染病毒的確診患者，這是一項兩難的雙重挑戰。」

《風傳媒》報導，印度與孟加拉當局表示，他們增加避難所數量，避免擁擠情況，強制撤離的民眾戴口罩，並提供額外的肥皂與消毒液。美國紅十字會（American Red Cross）駐孟加拉發言人納瓦拉特納（Achala Navaratne）說，當局會將那些出現疑似症狀的民眾安置在不同的避難所，以免疫情擴散。

截至21日，印度累計確診超過11萬人，3400多人染疫死亡；孟加拉超過2萬6000確診，近400人死亡。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範