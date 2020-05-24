黑澤明《蝦蟆的油》：我從《姿三四郎》辛苦的強風搶拍經驗所學到的教訓

文：黑澤明（Akira Kurosawa）

《姿三四郎》

很多人問我對處女作的感想。就像前面寫的，只覺得很有趣，每天晚上都迫不及待想進行明天的拍攝，沒有一點不順。

劇組同心協力，預算雖少，大道具和服裝仍不計較預算：

「好！」

「交給我！」

拍拍胸脯，一一做好我想要的東西。

獨當一面以前，我對自己執導能力的些許疑懼，在拍完第一場戲後完全消散，順利地展開工作。

這個問題有點費解，說明如後。

我在助導時代看山爺的執導風格，驚訝於他的面面俱到、鉅細靡遺。

我認為自己做不到，懷疑也害怕自己的執導能力不足。

但站上導演的位子後，可以清楚看到在助導（副導也是助導）位子上看不到的東西。

我發現立場轉換之間的微妙差距。

創造自己作品和幫別人創造作品的感覺完全不同。

何況是執導自己寫的劇本，對劇本的理解當然比任何人都深。

我當上導演以後，才了解山爺教導我「要當導演先會寫劇本」的意義。

因此，《姿三四郎》是我的處女作，也是我充分發揮所學的工作。

這份工作也像走在高山的山腳下，不覺得險峻，反而像愉快的野餐。

《姿三四郎》裡面也唱到：

去時輕鬆愉快 回時膽顫心驚

我走上這條路，過了很久之後才開始攀爬險峻的岩石。

說這部片子完全沒有辛苦之處也不盡然。拍三四郎和檜垣源之助在右京原決鬥的最後高潮戲碼時，有一點辛苦。

這場戲設定在強風翻揚一大片秋芒的草原上，如果沒有強風這個條件，氣勢就無法超越另外六場打鬥戲。

起初，我們預定在棚內搭好芒草原，用大電扇吹出強風，但看了拍出來的試片後，感覺不但不如其他決鬥場面，畫面甚至貧弱得足以毀掉整部作品。

我急忙和公司方面交涉，他們同意這場戲拍外景，但條件是外景戲必須在三天內搞定。外景地選在箱根仙石原，那裡是強風吹襲出了名的地方，不幸的是，我們抵達後連日無風無雲，劇組無奈地從旅館窗戶望著天空，三天很快過去。

到了必須撤離的最後那天，烏雲遮蔽箱根群山，但沒有要起風的氣息。

我跟劇組說今天就再堅持一整天吧，帶著一半死心、一半自暴自棄的心情，召集主要班底和演員，清早起床就開始喝啤酒。

不久，大家有點醉意、開始胡亂嘶吼唱歌時，有個人制止大家，手指窗外。

只見遮蔽箱根外輪山的雲層飄動，在蘆之湖上空像飛龍升天似的打著漩渦。

一陣風颯颯從窗外吹進，壁龕的掛軸飄動出聲。

大家默不作聲，對看一眼後，霍地起身。

接下來像在演動作片。

各自扛起傢伙，拎著攝影機衝出旅館。

旅館距離外景現場約兩百公尺。

大家彎身迎著強風向前跑。

外景現場山丘上明明就應該已凋謝光的芒草，卻如浪般在風中翻攪，雲層散裂，馳騁天際。

對我來說，沒有比這更好的條件了。

劇組和演員都在這可謂天佑神助的強風中忘我地工作。

剛拍完雲馳天際的鏡頭後，彷彿早上的烏雲密布是個騙局一樣，整片藍天萬里無雲。強風持續吹到下午三點左右，我們抓緊時間拍攝完全沒有休息。

總算按照劇本拍完那場戲時，幾個包著頭巾的人扛著東西來到芒草丘。

原來是旅館的女服務生怕強風吹亂頭髮，包著頭巾，抬來一桶熱呼呼的酒糟鹹鮭蔬菜湯。

從沒喝過這麼好喝的酒糟鹹鮭蔬菜湯。

我喝了十碗以上。

我從助導時代，就和風結下不解之緣，山爺派我去銚子拍海浪時，雖然等了三天，但拍到令人驚呼連連的淒風巨浪回來。

拍《馬》的外景時也遇到大風，大到雨衣的袖口都被吹裂。

還有，拍《野良犬》時，凱蒂颱風（一九四九年八月三十一日）把棚外布景吹得粉碎；《戰國英豪》在富士山三度遭逢颱風，外景預定地的原生林一一倒塌，預定十天的外景耗時百日才完成。

但《姿三四郎》外景遭遇的強風對我來說，簡直是仙石原的神風。

不過如今仍感遺憾，當時我經驗尚淺，沒有充分利用那難能可貴的神風。

在強風中，我以為已拍得很充分，但剪輯時一看，很多地方不但不夠充分，甚至拍得不足。

在嚴酷的環境條件下，一小時也覺得像兩、三個小時，但那只是惡劣條件讓人產生的感覺，其實一小時的工作仍舊是一小時分量的工作。

後來，我在惡劣條件下即使覺得拍夠了，還是會堅持再拍三倍的時間。這樣才真的足夠。

這是從《姿三四郎》辛苦的風中經驗所學到的教訓。

關於《姿三四郎》，我想寫的東西還有很多，若是全部寫出來，大概可以集結成一本書。

因為對電影導演而言，一部作品就是一種人生。

我隨著每部作品過著各式各樣的人生。我在電影中經驗了種種人生，和每部電影中形形色色的人物融為一體而活。

因此，在展開新作品以前，我需要非常努力去忘掉上一部作品和其中的人物。

而現在，回憶著過去的作品，那些好不容易忘懷的人物又一一在我腦中甦醒，吱吱喳喳地主張自我，有點麻煩。

因為都是我孕育出來的人物，我對他們都有愛，很想寫下每一個人物，可是不行。畢竟，我有二十六部作品，只能就每部作品集中描寫兩、三個代表，否則後果無法收拾。

《姿三四郎》中，我最有興趣而鍾愛的當然是姿三四郎，但現在回想，好像對檜垣源之助也有不下於他的感情。

我喜歡未經世故的人。

這或許與我自己一直不通世故有關，但是對於完成「未完成事物」的過程，我有無限的興趣。

因此，我的作品中經常出現未經世故的角色。

姿三四郎也是未經世故的人。

雖然是未完成，但卻是優秀的素材。

我雖然喜歡未經世故的人，但對雕琢仍不成器的傢伙沒有興趣。

三四郎是愈經雕琢愈發光的素材，所以在作品中拚命磨練他。

檜垣源之助也是有雕琢潛力的素材。

但是，凡人皆有宿命。

這個宿命，與其說是寄寓在環境或立場中，不如說是存在於即時反應這個環境和立場的個人性格中。

有人性格天真柔軟、不向環境和立場低頭，也有人性格好強狷介、輸給環境和立場而亡。

姿三四郎是前者，檜垣源之助是後者。

我雖然是三四郎的性格，但也莫名地被源之助的性格吸引。

所以，我傾注全心全意描寫檜垣源之助的末路，在《姿三四郎續集》中，凝視著檜垣兄弟的宿命。

各界對我的處女作《姿三四郎》普遍叫好。

尤其是一般觀眾，可能出於戰時對娛樂的飢渴，熱烈觀賞。

陸軍方面認為「這只是冰淇淋、甜點」的意見很強，海軍情報部的意見則是電影這樣拍就對了，電影的娛樂要素很重要。

接著，雖然叫人生氣，有害健康，但我還是要寫寫內務省檢閱官對這部電影的意見。

當時，內務省把導演的首部作品當作導演考試的考題，所以《姿三四郎》一殺青立刻提交內務省赴考。考官當然是檢閱官，在幾位現任電影導演陪席下，進行導演考試。

預定陪席的電影導演是山爺、小津安二郎、田坂具隆。但山爺有事不克出席，特別和我打招呼，說有小津先生在，沒問題。鼓勵向來和檢閱官勢同水火的我。

我參加導演考試那天，憂鬱地走過內務省走廊，看到兩個童工扭在一起玩柔道。其中一個喊著「山嵐」、模仿三四郎的拿手技摔倒對手，他們一定看過《姿三四郎》的試映。

儘管如此，這些人還是讓我等了三個小時。

期間那個模仿三四郎的童工帶著歉意端了一杯茶給我。

終於開始考試時，更是過分。

檢閱官排排坐在長桌後面，末席是田坂和小津，最旁邊坐著工友，每個人都有咖啡可以喝，連工友都喝著咖啡。

我坐在長桌前的一張椅子上。

簡直像被告。

當然沒有咖啡喝。

我好像犯了名叫《姿三四郎》的大罪。

檢閱官開始論告。

論點照例，一切都是「英美的」。

尤其認定神社石階上的愛情戲（檢閱官這樣說，但那根本不是愛情戲，只是男女主角相遇而已）是「英美的」，嘮叨不停。

我若仔細聽了會發火，只好看著窗外，盡量什麼都不聽。

即使如此，還是受不了檢閱官那冥頑不靈又帶刺的言語。

我無法控制自己臉色大變。

可惡！隨便你啦！

去吃這張椅子吧！

我這麼想著、正要起身時，小津先生站起來說：

「滿分一百分來看，《姿三四郎》是一百二十分，黑澤君，恭喜你！」

小津先生說完，無視不服氣的檢閱官，走到我身邊，小聲告訴我銀座小料理店的名字：「去喝一杯慶祝吧！」

之後，我在那裡等待，小津先生和山爺一同進來。

小津先生像安慰我似地拚命誇讚《姿三四郎》。

但是我心中的怒氣仍無法平息，想像如果把那張像被告席的椅子往檢閱官砸去，不知道會有多痛快。

直到現在，我雖然感謝小津先生，但也遺憾沒有那麼做。

書籍介紹

本文摘錄自《蝦蟆的油：黑澤明尋找黑澤明（大師誕生 110 週年，名家導讀紀念版）》，麥田出版

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作者：黑澤明（Akira Kurosawa）

譯者：陳寶蓮

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新版特別增錄金馬獎前主席焦雄屏＋影評人馬欣重磅導讀文！

黑澤明說：

── 我的人生減去電影，等於零。

── 雖然沒有自信能讓讀者看得高興，但我仍以過往常告訴晚輩的「不要怕丟臉」這句話說服自己。

── 如果全世界的人都這麼想，就會發現世上發生的一切蠢事真的是蠢事而不再重蹈覆轍。人類已能發射衛星到太空，可是精神卻不向上仰望，反而像野狗一樣只看著腳邊徘徊。我們的故鄉地球，究竟會變成什麼樣？

大師為何自比「蝦蟆」？

日本民間流傳這麼一個故事︰在深山裡有一種特殊的蝦蟆，外貌奇醜無比，而且多長了幾條腿。人們抓到牠之後，將牠放在鏡子前或玻璃箱內，蝦蟆看到自己醜陋不堪的外表，不禁嚇出一身油。但這種油，卻也是民間用來治療燒燙傷的珍貴藥材。黑澤明自喻是一隻站在鏡子前的蝦蟆，因發現過往的諸般不堪，而嚇出一身油。而此油，竟能為世人療傷。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰