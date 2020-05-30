《國學潮人誌，古人超有料》：學霸偏離科舉跑道變魯蛇，蒲松齡轉呀轉的七彩「奇異筆」
我們想讓你知道的是
蒲松齡之所以能堅持走在科舉之路，是因為他堅信——夢想這條路踏上了，跪著也要走完，因為這是一條你走了，就不能停的選擇，即使流著淚，也要走完的明清儒生八股取士的宿命。
文：宋怡慧
雙魚座的你會愛上這樣的蒲松齡？
雙魚座天生浪漫，面對生活總是卡關，柴米油鹽醬醋茶的細瑣，總是很不上心。擺渡在科舉與小說之間的蒲松齡，掙扎在現實與夢想之間的魚兒，是不是就像最佳拍檔。
雙魚座一直想要務實點，卻被天馬行空的性格，搞得事事力不從心。蒲松齡將一生得來的鬼怪奇文、妖狐異事，不斷加以改造、增潤，融入當代的民風世態，成功地把文學與藝術結合成一本曠世奇書。可惜的是，他忘記真正要勉力的，是自己在科舉仕途的上進心。
蒲松齡以「病瘠瞿曇」降生來自況，把出生給神化了，這是雙魚座會喜歡的想像力。蒲松齡追到夫人劉氏，靠的不是山盟海誓的甜言蜜語，而是把對方放在心裡的愛情密碼，溫柔的個性，溫和的笑容，總是點頭的傻氣，是雙魚男會使用的撩妹伎倆。
生性敏感、情感豐富的蒲松齡一生都在考場奔波，屢屢自認會榜上有名，但命運卻沒讓奇蹟發生。蒲松齡的人生讓雙魚座有被撫慰的溫柔，他們都懂置身在創作的世界，內在會霎時安穩，彷彿尋覓到心靈停泊的渡口。
雙魚座懂蒲松齡的我行我素、不合群的傲嬌，是性格存有的偏執。因為魚兒們也是這樣思考生命的。蒲松齡從年輕到老去，總繞著《聊齋誌異》打轉，凡事追求完美的雙魚一定會秒懂這份心屬於你的靈犀吧！
【他靠輸贏得人生的勝局——異次元空間書寫者蒲松齡】
- 選文：《聊齋誌異》摘選〈葉生〉
學霸轉呀轉的七彩「奇異筆」
一個曾被山東學界稱為最會考試的學霸，十九歲的少年天才蒲松齡初應童子試，便不負眾望，以縣、府、道（在淄川縣、濟南府、山東省）三試第一進學，成了眾所矚目的新秀。
少年得志的蒲松齡遇見此生唯一的生命伯樂，他是山東學政施閏章。蒲松齡大膽地在八股文的格式中，瀟灑地寫出近乎記敘體的文章。主考官不只沒有判他出局，看完反而驚為天人地給出了「名藉藉諸生間」的讚譽，甚至在批語中說：蒲松齡的文章是「空中聞異香，百年如有神」、「真足以維風移俗」、「觀書如月，運筆如風，有掉臂遊行之樂」。
主考官施閏章替他獨樹一格的文章背書，讓他成為名滿天下的寫作天才。
學霸頭銜讓蒲松齡的好運來得太早也太急促，這次的榮耀加身彷若用罄未來顯達的可能。終其一生，蒲松齡沒有再領過任何一張八股考試錄取的合格書，也沒有享受過和「恭喜」再次遇見的驚喜，只有不斷在科舉考試的奔波中，安頓自己落榜的傷心、失落的惆悵。
如果說，科舉考試是培養人才的搖籃，蒲松齡這個天才是生不逢時了。八股文的取士調調，根本不是哥能寫的文；官場的闇黑險惡，也不是哥能撐起的局。有人說，是施閏章的破例惜才，給了哥一個揚名立萬的起點，這個起點卻是蒲松齡仕途之路的終點。
蒲松齡誤以為每個考官都該是施閏章，一生都寫自己想寫的「聊齋文」，而不是主考官想看的「科舉文」。他在〈蒙朋賜賀〉詩中，坦露自己的心事：「落拓名場五十秋，不成一事雪盈頭。腐儒也得賓朋賀，歸對妻孥夢亦羞。」蒲松齡七十多年的人生，努力不懈地追求一個難圓的科舉夢，上天沒給他機會實現，反給他一個窮困潦倒的生命出口——從失敗中發揮天馬行空的故事力，完成一部充滿異次元空間想像的《聊齋誌異》。
或許，學霸蒲松齡在考場與官場的雙雙失意，卻在《聊齋誌異》找到寫作持久的熱情和儒士堅持的毅力，讀者喜歡《聊齋誌異》的原因，應該就是哥發揮以輸為贏的想像「奇異筆」。一如豪爾赫．路易斯．波赫士（Jorge Luis Borges，1899-1986）說的：「《聊齋》使人依稀看到一個世界上最古老的文化，同時也看到一種與荒誕的虛構的異乎尋常的接近。」這世間的真與假，得與失，哥的《聊齋》早已做出最好的人生選擇與詮釋。
偏離科舉跑道的天才
蒲松齡年輕時的偶像是唐代履仁蹈義、滿身是膽的郭子儀，郭天王不只為唐代立下赫赫戰功，他的品德高尚成為文武將領的學習楷模。滿腹實學的蒲松齡把夢做得那麼大，目標設得那麼高，足見他是有才、自負的人。
蒲松齡的祖父蒲生汭，即便知識淵博卻未能如願考取功名，父親蒲槃因家境日漸貧困，無力突圍，只能棄儒從商。蒲家對於一直久攻不下的科舉考試，心中是藏有深深的遺憾的。因此，中舉成名、光宗耀祖的使命成了蒲松齡一生的夢魘。但是，這個無解的結，到了蒲松齡死前仍未能解開。科場、官場屢戰屢敗的窘狀，哥的渺渺功名路也在他臉上蒙上晦澀與難掩的自卑感。鄉試屢次不中帶來的打擊，四十六歲被補為廩膳生，七十一歲被補為貢生，僅靠教書、幕僚之職勉以餬口，維持家計。
最苦的時候，他寫過一篇〈除日祭窮神文〉：「窮神，窮神，我與你有何親，興騰騰的門兒你不去尋，偏把我的門兒進？難道說，這是你的衙門，居住不動身？你就是世襲在此，也該別處權權印；我就是你貼身的家丁、護駕的將軍，也該放假寬限施施恩。你為何步步把我跟，時時不離身，鰾粘膠合，卻像個纏熱了的情人？……今日一年盡，明朝是新春，化紙錢，燒金銀，奠酒漿，把香焚。我央你離了我的門，不怪你棄舊迎新。」
如果，他的遭遇不被冠上魯蛇的頭銜，誰又能被稱上魯蛇一詞呢？
蒲松齡天生愛幻想，愛讀書，也愛聽故事，他的世界不是你的世界，他的想像力堪稱地表最爆表的，是史上最會寫故事的男神。他寫出的《聊齋》，讓人出乎意表、大呼過癮，真的不是浪得虛名的。就像賈伯斯（Steven Paul Jobs，1955-2011）說的，最有影響力的人，就是會說故事的人！
《聊齋誌異》初稿完成於蒲松齡四十歲左右，後來，持續修訂潤飾直至去世前。蒲松齡創造故事吸引力的核心是「孤憤」，一如〈聊齋自誌〉提到：「獨是子夜熒熒，燈昏欲蕊；蕭齋瑟瑟，案冷疑冰。集腋為裘，妄續幽冥之錄；浮白載筆，僅成孤憤之書。寄託如此，亦足悲矣！嗟乎！驚霜寒雀，抱樹無溫；吊月秋蟲，偎欄自熱。知我者，其在青林黑塞間乎！」意思是：在這寂寞而黑暗的子夜，燈火昏暗，燈芯結成燈花，像要熄滅；書齋寒意瑟瑟，書桌摸起來冷寒如塊冰。書寫的題材與內容積少成多了，我就妄想能寫劉義慶《幽冥錄》的續編；拿起酒杯繼續寫作，期待能醞釀成像韓非子的〈孤憤〉的篇章；在寒夜裡寄託孤憤於文字中，是件讓人傷懷、傷感的事情。哎！寒霜驚動雀鳥，棲息在樹枝上，卻感覺不到枝叢的溫暖；對月傷懷的秋蟲，依著欄杆，在獨唱的歌聲中得到鼓舞自己的熱度。這本書也是在這樣的心情與氛圍中寫成的，知道我的心意，或許就是遊蕩在青青楓林、黑地關塞的幽魂吧？
一個偉大的小說家面對貧困的挑戰，科考不得志的淬鍊，在尋常生活中，找到非日常的素材，以超常的天賦，非常的想像，為我們留下這部因夢想而偉大的文學巨作。蒲松齡科舉與官場的失意，反讓他的《聊齋誌異》在中國文學史稱霸一方，甚至衝出國際，影響後世甚鉅，讓《聊齋》在中國的地位，猶如《一千零一夜》在西方的文學成就。
當蒲松齡娓娓道來地寫著，寫著，面對世態淒涼的痛苦，不見了；創作的孤獨和寂寞，被撫慰了；蒲松齡並沒有忘記為何而寫，因誰而寫的小說家使命？
過去曾困惑以及來自於無解的、難受的、憤恨的——人生怎麼這麼難，好像都可以交給《聊齋誌異》來解決！
卸下高傲的讀書人身段，努力和群眾坐在一起，生活在一起，他們的故事就是世代真實的聲音與解藥。就像魯迅在《中國小說史略》中說：蒲松齡的《聊齋誌異》是「專集之最有名者」。偏離科舉跑道的天才，最後靠輸為自己的人生搏回真正的面子和裡子，箇中原委是什麼呢？
若從拉丁美洲作家波赫士描述的蒲松齡可知——「他致力於文學創作，乃至這部使他成名的作品，都應歸功於這幸運的失敗。」
蒲松齡一生的得與失，又豈是科舉成就、官場位置所能決定的？
分心的職涯軌跡造就蒲松齡的故事力
清順治十四年（一六五七），蒲松齡與縣庠生劉國鼎次女劉氏成親，相對於兩位如潑婦的兄嫂，一點小事都能罵街的性格，蒲松齡算是娶到了賢妻。不過，紛紛擾擾的情狀，父親蒲槃只能讓雞犬不寧的兄弟分家，蒲松齡分到——農場老屋三間，曠無四壁，小樹叢叢，蓬蒿滿之。破屋三間，薄田二十畝，只夠吃三個月的二百多斤糧食，這樣的窘狀幸好有勤儉持家、相夫教子秉性溫柔賢慧的劉氏挺著，她不只花容月貌，還能神助攻，支持蒲松齡做自己，真是中國傳統女性的美聖實錄，後來，也成為聊齋賢妻人物的典型。
蒲松齡生在只重形式、扼殺獨立思辨的時代，制藝八股考場的經歷和遭際，竟成為他說故事的養分——從順治十七年（一六六○）鄉試未中；康熙二年（一六六三）鄉試未中；康熙十一年（一六七二）鄉試未中；康熙十四年（一六七五）鄉試未中；康熙二十六年（一六八七）鄉試因考試違規以「越幅」被黜；康熙二十九年（一六九○），鄉試再次犯規被黜；康熙三十五年（一六九六） 鄉試未中。漫長的三、四十年科考期間，若不是妻子強而有力的支持，蒲松齡無法一直與鄉試奮戰著。
科舉文注重理、法、辭、氣，講求論據論證的邏輯性，等同現在時事政策文。蒲松齡長年獵奇搜豔，擅寫搜神志怪，神仙、狐鬼精魅，其寫作的筆法多奇異性、想像化，一如自己在寶應縣作孫蕙幕僚時，所寫的公文、告示、書信常有「送往迎來，則賤如聲伎，婢膝奴顏，則狀同伏鼠」，初次閱讀的確很能攫住眼球，吸睛也頗有話題性，但，隨筆散文，文學味重，篇幅過長，常常失焦，這種寫法不是一般士大夫之流能接受的。因此，紀昀才會對蒲松齡「燕昵之詞，媟狎之態，細微曲折，摹繪如生」的才子之筆，不以爲然了。
據說康熙時八股文的字數要求在五百五十字左右，這對蒲松齡的確是考驗的門檻。他除了兩次「越幅」，可以說是考試運氣很背之外，其他的幾次，都是期望越大，失望越大的科舉「浪流連」。「越幅」就是考試失格。明清參加科舉的考生，如果答卷不按格式作答，就是違規。如，卷面有紅線畫出的橫直格，每頁的行數、每行的字數都規定好了，若超越行、格，或隨意書寫，直接出局，下次請早。蒲松齡就是不夠「專心」考試，即便文思泉湧，切中題旨，竟然可以第一頁寫完，直接跳到第三頁，不只被取消資格，還被張榜通報，被狠批了一番。
蒲松齡一邊準備考試，一邊為了家計又兼職當塾師，工作之餘，他分心的職涯軌道，讓他把考場的失意凝煉在創作的心血結晶《聊齋誌異》。小說中蒲松齡變成可以暢所欲言，聊出考場清明識見，看出別人所無法觸及面向的主角。如，〈王子安〉提到參加科舉的考生百態：「初入時，白足提籃，似丐。唱名時，官呵隸罵，似囚。其歸號舍也，孔孔伸頭，房房露腳，似秋末之冷蜂。其出場也，神情惝恍，天地異色，似出籠之病鳥。迨望報也，草木皆驚，夢想亦幻。時作一得志想，則頃刻而樓閣俱成；作一失志想，則瞬息而骸骨已朽。」
意思是：剛入考場時，大家是光著腳ㄚ排隊，提著籃子，像乞丐一樣的神態。唱名時，官員呵斥、隨從怒罵，他們的態度像是對待犯罪的囚犯。等回到考試的號舍，每個洞口都有探出的腦袋，每個房間都會有露出的雙腳，大家好像秋後受寒的馬蜂。考完試後，大家從考場出來，個個神情恍惚，天地頓時變色，看起來好像從籠中飛出的病鳥。等到考後，有人來報告錄取與否的消息，現場好像草木皆受驚動，各種想法不斷出現。一會兒做了得志的夢想，頃刻間，樓閣都建成了，一會兒又做失意的假想，瞬時間，自己的骸骨彷若腐爛。
蒲松齡參加科考大半生，即便懷才不遇，早被關上功名之門，仍傲骨地寫下自己的座右銘：「有志者，事竟成，破釜沉舟，百二秦關終屬楚。苦心人，天不負，臥薪嚐膽，三千越甲可吞吳。」蒲松齡豪氣的座右銘內容，也正是他血淚斑斑的應試史。
蒲松齡之所以能堅持走在科舉之路，是因為他堅信——夢想這條路踏上了，跪著也要走完，因為這是一條你走了，就不能停的選擇，即使流著淚，也要走完的明清儒生八股取士的宿命。一如〈葉生〉男主是文章辭賦，冠時一絕的文青男，風度好、面容佳，飽讀詩文，但因不諳考場答題趨勢與時運不濟，多次失利後抑鬱而死。
小說中的葉生不知自己身亡，竟成為全力準備科考而焚膏繼晷的遊魂，後又受惠於丁氏的知遇之恩，終於以遊魂之姿考取功名。這個故事的男主彷若蒲松齡的現實生活版，尤其他對丁氏說出：且「士得一人知己，可無憾」的肺腑之言，寄託蒲松齡苦等賞識伯樂的癡心等待。
蒲松齡寫的考場不只揭弊，也陳述為考取科舉的堅定心意。如果說，「成功不在於攀登的高度，而在於跨越的障礙」，哥一生都跑在實踐的路上，只可惜老天不給他圓夢的痛快，種種挫折反讓他在創作中找到情緒的出口。
書籍介紹
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰