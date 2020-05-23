【圖輯】人滿為患的宏都拉斯監獄：與130名男子同擠一個房間，這才是地獄的開始

對埃斯特拉達（Yerbin Estrada）來說，一天中最痛苦的時候就是太陽開始下山時。每到這個時候，位於宏都拉斯中部的拉埃斯佩蘭薩監獄（La Esperanza prison）的數百名囚犯，就必須離開狹小的庭院，排隊回到更狹窄的牢房。

「這才是地獄真正開始的時刻。」這位身材魁梧的25歲男子如是說。整個晚上，埃斯特拉達和另外130名男子擠在同一個房間，聽到旁邊低沉的打呼聲，以及老鼠從旁竄過的蹤跡。

埃斯特拉達（前）與其他受刑人｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

埃斯特拉達因為持有大麻遭判刑六年，目前在拉埃斯佩蘭薩監獄服刑。這座監獄安全級別比較低，位於宏都拉斯中部的山林中，在西班牙語中意謂「希望」。

入口處的白板，記錄著每天的概況。第一行的內容從沒變過：「監獄容納量—70名囚犯」，但下一行寫著實際關押人數往往超過標準，如這一天就寫著454人。

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典獄長希拉圖（Jose López Cerrato）表示，拉埃斯佩蘭薩監獄人滿為患的根源，其實也是整個拉丁美洲的共同問題：對輕罪採行嚴厲判決、缺乏適當調查，許多被拘留者還沒被起訴就持續關押，而且往往達數年之久。

對受刑人唯一的救贖是探監的日子，但自從武漢肺炎肆虐開始，宏都拉斯當局禁止了探監。由於監獄內的公共電話收費驚人，囚犯們現在幾乎是與世隔絕。

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而監獄壅擠的狀況也伴隨著健康風險，監獄人員就很擔心武漢肺炎的盛行，可能會給受刑人帶來龐大的精神壓力與恐懼。

「取消探監是最糟的事，這是他們最需要的，能給他們帶來希望。我很擔心隨著病毒傳播的焦慮，可能會演變成暴力事件，這些人的侵略性已經很強，如此一來他們更沒有喘息空間。」監獄的心理醫師赫南德茲（Jacinto Hernández）如是說。

據赫南德茲估計，約有五分之一的男性受刑人在監獄罹患創傷壓力症候群，並在出獄後持續症狀。

宏都拉斯的武漢肺炎確診病例已超過2000例，死亡人數也達120人以上，不過大多數公衛專家認為這數字被低估了。

監獄內人滿為患｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

目前為止，宏都拉斯的29間監獄都還沒有被武漢肺炎襲擊，但新冠病毒若在這搖搖欲墜的監獄體系中散播開來，將造成毀滅性的影響。根據近期統計，宏都拉斯監獄只能容納約一萬名受刑人，但目前卻關押近2.2萬名囚犯。

「吸到的空氣味道很複雜，夏天尤其是真正的地獄，你可以感受到每個人的身軀。」27歲的受刑人門德斯（Erlin Mendez）表示。他和另一名囚犯共用38英寸寬的空間，他是因一場酒後的搏鬥砍刀衝突，被控謀殺而入獄。

女受刑人｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

監獄的另一部分關押女性囚犯。

在生鏽的鐵皮屋頂建築下，婦女們被隔離在鐵絲網圍欄之後。「這裡猶如令人沮喪的動物園」，36歲的瑪汀妮茲（Elian Martinez）是三個孩子的媽，她說自己是被誣賴為詐欺犯。

六個女受刑人的關押空間，實際只有四張床和約莫三個人能站立的大小。而男受刑人的狀況，則是132人睡在不到50張床的房間裡，新入獄的受刑人為了求一席之地睡覺，常要到角落跟老鼠與蟑螂為伴。要輪到一張床來睡，大概需耗時三年之久。

「你永遠不會習慣這些事，只能聽天由命。每天早上五點起床、排隊領食物與水，好好活著，代表你離見到家人的日子，又近了一天。僅此而已。」埃斯特拉達如是說。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航