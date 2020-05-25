夾在文青與商業人士指間的名牌——認識七個鋼筆知名品牌

文：我是老查

前一陣子跟一位前輩吃飯，他提到在他年輕的時候，鋼筆跟手錶都是當一個年輕人在進入人生重要里程時會收到有鼓勵與打氣之意的禮物，他遙想當時的情景：「我收到的第一支鋼筆是派克（Parker）的，筆夾的造型設計是一支箭，很特別。因此派克成為我印象最深刻的鋼筆品牌，甚至後來我自己要買鋼筆，也很自然會選派克的。」的確鋼筆除了書寫的手感之外，品牌與其獨特設計也是吸引使用者與玩家如此喜愛的重要因素。

堪稱傑作與藝術品的高級筆記用品之王萬寶龍（Montblanc）

以很多不用鋼筆的朋友來說，對於高級鋼筆的印象也許就來自於萬寶龍（Montblanc）這個品牌，甚至許多鋼筆品牌也免不了受其影響，都有倣自萬寶龍「Meisterstück 傑作系列」黑色的魚雷狀光潤筆身與金色的筆夾的特徵。所以在談到鋼筆品牌時，免不了第一個必須要提到它。

萬寶龍的命名來自於歐洲最高峰「勃朗峰」，其商標為白色風格的圓角六角星形，異象來自勃朗峰山頂上的積雪。而勃朗峰的最高點為海拔4810米，所以4810這個數字通常就會出現在萬寶龍的筆尖上。萬寶龍的旗艦產品「Meisterstück傑作系列」是1924年上市的，經歷了近百年的歷史受歡迎程度絲毫不衰，它根據筆桿的粗細又分為149、146、145、164等不同系列。

而萬寶龍近年開始建立新的產品線像是筆夾上有裝飾珠寶的Bohème系列、具現代感時髦風格的Starwalker系列，以及由知名設計師馬克紐森合作的未來風格Montblanc M系列。

萬寶龍的另一項特殊傳統是持續生產與其標準產品不同設計的限量版。版本包括 Patron of the Art（每年4810／888支）、Writers Edition、Annual Edition、各種週年紀念版（Anniversary Editions）、Donation Series 與甚至只有一支的紀念性鋼筆，也讓鋼筆收藏者因而多了許多追尋的目標。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

承襲包浩斯洗練機能設計美感的LAMY

LAMY是1930年在德國海德堡所創立的品牌，其特色在於經常與不同國家包含亞洲的日本的工業設計師合作來設計不同的產品，整體風格承襲包浩斯設計學派洗練機能設計美感，不受既往鋼筆設計的風格限制。而多款產品中融入人體工學設計的特色，又讓使用者可以充分感受書寫的自在樂趣。

老查本身蠻喜歡LAMY的經典產品之一「2000」系列鋼筆，雖然是1966年的設計，經歷了50年卻絲毫沒有老派、退流行的感覺。

另外，很多朋友的第一支鋼筆也許就是LAMY的Safari系列。這一款在1980年推出的鋼筆是以「適合在戶外使用的比」作為設計理念，所以取了這個名字，其不鏽鋼的筆夾即便是厚帆布的衣著也可以方便地夾上，而鋼製的堅硬筆尖也讓人在書寫時即便用力稍重也不擔心，而多種彩色筆桿也讓對色彩風格有自己強烈愛好的人可以有不同的選擇。如果你是重視產品設計且走極簡風格的人，那麼LAMY應該是你會喜歡的品牌。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

源自新世界的書寫工具驕傲：高仕（Cross）

高仕（CROSS）是發源自1846年在美國創立的經典品牌，原本是從事貴金屬珠寶的製作，之後開始為客戶打造書寫工具，曾經研發出最早的「活動式伸縮鉛筆」跟原子筆的原形「尖頭墨水筆」。在1946年，也就是高仕邁入百年之際，其最為人著稱的Century筆款系列誕生了（後稱為Century Classic系列）。

經典的圓錐形筆帽加上位置略低的筆夾特殊設計成為「CROSS Century」世紀系列的獨特辨識特徵，因為極為暢銷，還被譽為是「代表美國的筆款」，我印象裡小時候我父親常用的就是Century系列的筆，所以後來我也免不了收藏了同樣的系列。

高仕冠上創辦人之名的Townsend系列以及紀念Cross首款鋼筆發售125週年的Pearless系列、在Century系列問世50年之後推出的CROSS Century II 新世紀系列，都在延續圓錐形筆帽的經典設計同時提升使用者的書寫體驗。

Photo Credit: Cross

兼具品質與創新，讓人信賴的西華（Sheaffer）

創立自1913年的西華（Sheaffer）鋼筆和高仕一樣，也是美國的品牌。同樣是發源於珠寶商的西華，因為創始人Walter對於當時鋼筆的上墨系統設計不佳覺得不滿，決定自行研發改善，後來設計出獨有的拉桿上墨機制，註冊專利之後成立了西華鋼筆公司。

西華的鋼筆在外觀上有一項特色，就是筆夾上有一個白色圓點，這是源自於1924年西華推出的Lifetime產品終身保固服務的記號，因此這個圓點也成為西華鋼筆品質的象徵。之後也推出過獨有的潛艇式上墨，透過特殊的呼吸管伸出設計，在添加墨水時不會弄髒筆尖。以創新與追求品質的思維，持續吸引鋼筆使用者的支持。

而我除了有西華經典的老鋼筆之外，他前兩年推出的幾款星際大戰授權鋼筆我也幾乎都買了。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

日本最早孕育技藝高超工匠作風的鋼筆名廠寫樂（Sailor）

創自1911年的寫樂，孕育於軍港廣島的工業重鎮，因此對於筆尖的鍛治研磨有其獨到的技藝與堅持。而每支鋼筆都由手工組裝而成不依賴自動化生產是其特色，組裝鋼筆後還會經過專業人員進行手寫筆記測試，確保品質的穩定。1990年起，寫樂還定期在全日本舉辦鋼筆健檢活動，參加者可以帶兩隻不限廠牌的鋼筆給寫樂的鋼筆工匠達人做檢查與調整。由此可見寫樂在鋼筆工藝領域的地位與氣度。

在鋼筆的製作上，寫樂研發出「長刀研」「細美研」「眼鏡蛇尖」「鷹王尖」等二十多種特殊筆尖，適合表現出漢字中橫、勾、捺等筆勢的表現。如果是喜歡鋼筆書法的朋友不妨可以試試。

Photo Credit: Sailor

日本最具代表的筆具品牌百樂（Pilot）

也許很多朋友都是從「微笑鋼筆 Kakuno」開始進入鋼筆書寫的世界的，這款暢銷百萬支以上的平價鋼筆正是百樂的產品。

從1918年開始，當時仍叫做「並木製作所」的百樂就已經開始製造與販售鋼筆，1926年開闢了外銷市場，1938年正式把公司名改為百樂 Pilot。累積了百年的製造經驗，讓百樂自豪於所有的零件，包括需要極高技術力的筆尖銥點的成球與融接技術都由自家一手包辦。除了剛剛提到的平價入門微笑鋼筆之外，百樂的旗艦系列 Custum 912提供系列了15種不同粗細、筆觸的筆尖供顧客選擇也是非常特出的做法。

而百樂獨家研發像是自動原子筆一般採按壓式出尖設計的Capless系列也是喜歡特殊筆款的朋友一定會心動的珍品。另外如果你覺得微笑鋼筆有點太孩子氣，百樂的Cocoon系列洗練的曲線造型以及多種筆桿配色，加上實惠的價格很適合鋼筆入門使用者不同場景中使用。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

筆如其名追求極致品質巔峰的白金（Platinum）

我還在唸書的時候，有一次代表系學會邀請講者來學校演講，在聯絡時講者提到不需要車馬費，但是我覺得這樣似乎不太好，所以決定買一個禮物送給他，當時老師就跟我說「送他鋼筆吧，白金牌不錯」，那是我對這個品牌的第一印象。

白金（Platinum）筆如其名，是世界首度以鉑金製作筆尖的廠商，而獨創的卡水系統也是它的特色之一。而為了追求極致品質，白金還邀請了日本知名的作家與鋼筆收藏家梅田晴夫和他們組成一個研究小組，可能是因為作家寫稿動輒要用鋼筆寫個幾萬字，對鋼筆的要求與感受最為強烈，他們以發展「最理想的鋼筆」為前提去設計，後來推出的#3776 Century系列就是此一計畫的成果。

Photo Credit: Platinum

之所以命名為#3776 Century，是因為那是日本最高峰富士山的高度，因此#3776 Century的筆尖除了數字之外，也有象徵富士山頂稜線的裝飾紋路。這一點跟萬寶龍有點異曲同工之妙，都把山峰是為其挑戰極致顛峰的象徵。

今天介紹了幾個鋼筆的知名品牌，但是似乎還有相當多的遺珠啊，之後還會有更多有關鋼筆的知識與資訊跟各位分享，下次見。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航