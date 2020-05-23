緬懷詩人趙天儀：真正的民族詩人，不會只寫關於自我的詩

在臉書上看到趙天儀老師過世的消息。

趙天儀生於1935年，為台中著名詩人、評論家。他曾任職於台大哲學系，也當過靜宜大學中文系教授兼文學院長、台文系講座教授等。同時也是60年代笠詩社的發起人之一。他曾在1974年台大哲學系事件受到牽連，也是白色恐怖受害者之一。

關於趙天儀的成就，自有博學鴻儒給予定論，我也不用多說。這裡紀錄一些跟他的互動。

我在台北師範唸台灣文學所時，整個文學視野被徹底打開。我是中文系出身，雖然學的已是比較不僵化的現代文學與創作，但我的成長世代，無論讀者或創作者，皆以翻譯的西方文學為師。

因為中國本土的現代文學，受限於中共的文藝政策，早已無30年代上海那種銳利創新、與世界文學接軌的霸氣。而在台灣的國民政府文學，又因為威權體制的限制，使得中文寫作在意識形態與美學表現上，受到極大限制。加上台灣文壇的習氣作風至至今日都沒什麼改變，即使民主化30年，文學的銳氣還是不足。文學必然與政治息息相關，台灣的地理因素，讓台灣人數百年來被外來政權殖民，直至這一刻都是被殖民的狀態。每一個文學從事者都被各種價值、現實給綑綁。更多的是自我設限。歷代許多傑出的文學家用己身對抗權威、對抗世俗、對抗習氣、對抗環境，皆如粒粒孤星，無法串聯出一個真正健全的文學光譜。

也就是說在作家的個人創作上，台灣有可立足世界的傑出作品。但在文學思潮上，一直都是被文化、政治殖民的狀態，至今也沒開展出什麼重大突破。我們都只能用世界文學累積的傲人成果中，來強化自己。但在文學環境環境上，台灣跟文化沙漠差不多。故步自封、僵化、一攤死水。民主化也改變不了什麼。

我進台文所時，全台的台灣文學系所創立不到10年，台文界一面對抗中文系霸權的壓迫，一面對抗國民政府意識形態上的打壓，然後從無到有，日漸創立台灣文學的學院「典範」。我有幸在這個草創期，進到學院。所上的授業恩師們，全是學界的佼佼者。正因典範正在凝聚共識，所有人在異中求同，各種想法價值觀百花齊放，那可說整個打開了我的眼界。這才知道，原來我們台灣跟世界不是分離的，我們一直都在跟世界接軌，而不只是國民政府所謂的一個沒文化的鄉下地方。所有的討論都是新的，都在對抗體制，試圖抓出一個立足於台灣，屬於我們自己的文學視野。我當時受教很深。

而碩一台灣文學史的課，就是趙天儀老師上的。他教這門課可說再適合不過。他讓我了解到，一個文學人該有的品質是什麼。

重點在於觀念。太多研究者都自己閱讀文本，然後透過自己的感知去詮釋文本。這當然是學術基本，但眉角也就在此。每一本作品都會跟所屬的時代連結，如果知識不足，學養不豐，文本解讀就會貧弱。要如何建構一個強大自我，得以更宏觀的角度來看文學，靠的就是累積。

趙天儀老師開了基本的文學理論書單，全是英文，好些台灣根本就沒有翻譯。他從艾略特的詩論開始講起，然後說一定要去讀原文，而這只是開始。因為每一本論著背後都會引出更多的原著、思想、評論，與成書時代的文化事物。然後眼界就會擴大。只看台灣學者的中文論著，只是以管窺天。

「這些都沒看，要怎麼了解文學呢？」趙天儀老師嘆道。他叮嚀我們，學會兩種外文是研究者的基本，最起碼也要把英文學好，能藉此看到大部分世界文學思潮的引介。而研究台灣文學，把日文學好更是基本，否則最輝煌的日本時代文學，也就無法心領神會。如果會德文、法文或義大利文，更可以一窺歐陸思潮的真正樣貌。

這種概念，在中文系聽都沒聽過。差異並非討論的深度，而是思考方式。中國文學的老師，學養有的也很深，但他們總是中學為體，西學為用。總是把漢文視為中心，拿西方文學來比較。而台文所老師們打從開頭，就是以世界文學的視野出發，來切台灣文學。歐美思維的歷史深度，光地中海一帶千年的文學發展，多元程度就遠超封閉困守的中國文學觀。台灣文學多語系、多種族、多文化的特性，不是單用中國文學研究就可以談的。

而趙天儀老師給我衝擊最大的點，在於日本時代文學。由於戰後國民政府接收台灣，有系統地摧毀日本時代文學傳統，許多作家死於二二八事件跟白色恐怖，文學討論被噤聲，連當時的文本遺留下來的都很少。即使非政治打壓，也會遇到體制造成的無意消滅。我就聽跨越語言一代的詩人陳千武說過，他以前在台中市政府服務時，某個單位在地下室發現大量日本時代期刊，主管覺得是廢物，就全部拿去垃圾回收。那些如果留下來，日本時代文學的研究，就會有更多文本。畢竟當時台中市可是文化重鎮之一，很多作家的個人出版品、發表的作品，可能只有台中找得到。

而趙天儀老師上課談文本、作家時，會直接談作家們的佚事，作家彼此之間的糾葛和立場，許多資訊聞所未聞，全是未見史料的東西。因為他的成長背景、世代與長期參與文壇活動，加上同是白色恐怖受難者，他所得到的日本時代前輩作家資訊，遠比後來的研究者多得多。更重要的是，他能了解那些人的思維方式，那是從文本很難體會的幽微層面。那些資訊對台灣文學研究來說可說珍貴無比，是錯過就再也補不回來的東西，不知道他的學生親友們有留下多少。

像聽趙天儀老師講4、50年代的詩社「銀鈴會」典故，當下就啟發良多。雖然我不做日本時代文學研究，現在也早已忘光。但當時的感受還記得。有些訣竅是書本上不會提到的，例如陳千武曾跟我提過，日本時代上下關係看得很重，不同年紀的作家只要相差五歲，就會有隔閡，講話都要很看場面、關係，各種考量，這也表現在文學活動上。所以單看文本，就以為當時的論戰怎樣，或思潮如何移轉，會抓不到點，因為背後還有人際關係的因素。

而趙天儀老師也會點評當代人物。像他提到某位台文界大老時，語帶不屑。他說之前在某校任教時，有女研究生找他哭訴，說那個台文大老逼自己陪上床，否則就不讓她論文畢業。趙老師聽了說：「沒關係，在學界我地位比他高，妳就說妳要轉給我指導，他絕對不敢反對。」女學生的困境才得以解除。趙天儀老師講完這個故事，又針對大老的論著批了一頓。

還聽說，那大老換到其他學校後又不斷對女學生出手，看來是慣犯。同樣的事在每個學科都一大堆。

而趙天儀老師還教了一個很重要的文學觀念：何謂民族詩人？

他覺得，真正的民族詩人，不是只有寫關於自我的詩。那也許會是天才之作，但民族詩人的詩必定是與時代與民族，與整個社會連結。不管是當下發揮影響力，或對後世產生影響，必然有其深度與廣度。而且不能寫太少。像台灣很多詩人不過寫個一兩本，就被拱為大詩人，以世界標準來說，太小兒科。最少也要寫過1000首詩，一定的量才能呈現詩人的格局與創作力。在台灣大概也只有賴和等少數詩人，有達到這個標準而已。

而趙天儀老師的那堂台灣文學史，是他最後的教學。在上完一個學期之後，他就退休了。後來也沒機會再聽他的課。

又過了好幾年，在中研院辦的大江健三郎研討會，才又巧遇趙天儀老師。

跟幾個研究生或學者，跟趙老師閒聊。趙老師向來是有話直說，以他的地位，他也沒什麼不能批的。當時與大江健三郎對談的作家，中國代表是小說家莫言，自然不會有人有異議。台灣代表原本是李昂老師，她有國際地位，自然也沒問題。沒想到後來因為莫名理由，李昂老師被撤換，改成另一個在國際文壇毫無聲望的女作家。對換人之舉，趙天儀老師就有意見。論文學的相關性，作品成就與地位，找那位作家來對談，毫無意義。換人一事，除了文壇政治介入外，沒別的解釋。對此，眾人就當時的政治與文壇風氣討論一番。其他學者為此氣憤不已。

趙天儀老師感慨道，其實活動辦成這樣，各種算計，都不重要。文學看的是長期，我們把自己的學養搞好，認真的做出好的研究，何必去理會這些政治操作，他們以為這樣操作得到什麼，其實都是一時，歷史也不會記得。

趙天儀老師說，真正重要的是文學研究。他從以前就收集很多佚失的史料跟研究，東西堆得很多，學生可能是沒興趣，也都不跟他借去研究，他略感遺憾。我說，學生可能怕隨便借出去怕遺失，不過借來影印，馬上歸還也還好吧，怎麼都沒人要借？趙天儀老師說，影印也要錢啊，唉，也不能逼學生。研究真花錢。

在場，有人順便提到「凹女學生」的大老的文學政治立場。趙天儀老師一聽，哼的一聲：「牆頭草！」

就那個地位極高的大老，自然大家各有見解。但趙天儀老師的三個字，就讓人心領神會，實在是一針見血。

跟趙天儀老師的互動不多。遺憾的是，如果當初認真聽課就好了。現在聽到他的死訊，希望他長期研究的資料，能好好地留下就好了。

若說我從趙天儀老師身上學到什麼，除了以上這些，大概就是「詩人的格局」。詩人的第一要件，自然是寫出偉大的詩作。但除詩之外，詩人如何活得像一個詩人，也是重點。而趙天儀老師的詩，好壞自有公評。但他的格局，是蠻令人敬佩的。

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責任編輯：游家權

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