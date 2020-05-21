北京推「港版國安法」，預計涉及顛覆政權、分裂國家行為

全國人大會議明（22）日開幕，多間媒體報導將審議全國人大常委會提出，關於「建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制」議案。預計議案下星期四（5月28日）在大會表決，其後交由常委會決定細節。按慣例，下次人大常委會會議將於6月召開，預計最快在8月通過並在香港執行，議案被視為「港版國安法」。

明日披露更多細節

人大發言人張業遂今晚記者會回答記者相關提問時表示，全國人民代表大會根據新的形勢和需要，行使憲法賦予的職權，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，堅持和完善一國兩制制度體系是完全必要的。

有關議案會在明天開幕的全國人大會議上提出，並會安排說明會，人大會安排相關官員出席解說。《蘋果日報》報導，正在北京的工聯會會長吳秋北表示，全國人大共有9項議程，香港《國安法》則排在第5項表決。

《香港01》及《蘋果日報》分別報導，指「港版國安法」主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。

《蘋果日報》報導，根據以上版本的「港版國安法」，民主派人士游說國際「制裁」中國或港府、被認定為「危害國家安全的顛覆性團體」牽涉外國資金，會有違法風險。

人大決定將繞過香港立法會

香港多間媒體今日已率先報導，指主管港澳政策的全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍今晚召見香港政協代表，宣佈今年全國人大的議程中，會將中國大陸的國家安全法直接納入香港《基本法》附件三當中，成為在香港實施的全國性法律，目的是要「堵塞香港國安漏洞」。不過，北京此舉等同直接繞過香港立法會，跳過《基本法》23條的立法程序。有媒體甚至形容是「直接兌現『一國一制』」。

基本法第23條 「23條」指的是香港基本法第23條，列明香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。港府2003年曾推動立法，引發50萬港人上街後，立法一直擱置迄今。 比較以上「港版國安法」，其中恐怖活動為《基本法》23條所未包涵。《基本法》23條所列的7點內容中，叛國、煽動叛亂、竊取國家機密為「港版國安法」所無。

《香港01》今日引獨家消息報導，指人大發言人今晚將召開記者會，宣布今年人大會議議程包括「港版國安法」。消息指有關法律會放在《基本法》附件三實施。不過，該消息人強調非《基本法》23條立法。

立場親中的媒體《星島日報》、《東網》也作類近報導。

中國《國家安全法》 中國的《國家安全法》在2015年7月1日頒佈實施，聲稱因應「國家安全面臨的新形勢新任務」而立法，條文包括各種新的國家安全觀念，如政治安全、國土安全、軍事安全、經濟安全、文化安全、社會安全、科技安全、信息安全、生態安全、資源安全、核安全等等。 港府當時曾指「有關法律不在香港特別行政區實施」，亦未有計劃就《基本法》23條立法。而時任香港特首梁振英、律政司司長袁國強亦重申這觀點。

《南華早報》引述消息人士指，北京認為香港在目前的政治氣候之下，立法會根本不可能就23條立法，因此決定由人大負起立法的責任。

根據《基本法》第18條，全國性法律除列於《基本法》附件三者外，不在香港特別行政區實施。凡列於附件三之法律，由香港特別行政區在當地公佈或立法實施。

全國人民代表大會常務委員會在徵詢其所屬的香港特別行政區基本法委員會和香港特別行政區政府的意見後，可對列於附件三的法律作出增減，任何列入附件三的法律，限於有關國防、外交和其他按《基本法》規定不屬於香港特別行政區自治範圍的法律。

目前《基本法》附件三，當中包括12條涉及軍事、外交的內地法例。

北京預計23條立法不順利

香港去年爆發「反送中」運動後，泛民主派的支持度大升，未來可能在選舉取得立法會更多議席，23條立法的機會看來渺茫。近來，不少人大代表、政協委員以及親中背景的智庫針對香港推動「國安法」，提出繞過香港立法會，直接由中央立法的主張。

立場親中的香港工聯會會長吳秋北表示，需要另立一部全國性法律，如「中華人民共和國特區安全法」，涵蓋特區當前情況，並按基本法第18條納入附件三，直接在香港實施。

吳秋北此前曾表示，將提出以合理合法方式堵塞香港在國家安全方面的漏洞。他說，自去年修例風波以來，「香港的激進暴亂分子」與外國勢力勾結，有明顯顛覆政權的企圖，但當前香港的法律對此無可奈何，反映香港是國家安全的薄弱環節，必須盡快堵塞漏洞。

而港區人大陳曼琪日前公布她的兩會提案，建議訂立《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，直接依基本法第十八條，將國家安全法納入基本法附件三，不需要經立法會審議，直接在香港實施。

核稿編輯：Alex