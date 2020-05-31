《犯罪手法系列4－法醫人類學》：必須承認的就是，分屍是一種非常有效掩蓋受害者身分特徵的手段

文：威廉．R．梅普斯博士（William R. Maples）、麥可．布朗寧（Michael Browning）

5 破碎的殘骸 Flotsam and Jetsam

錫樵夫：「你怎麼了？」 稻草人：「他們把我的腿掰下來，扔到了那邊！然後他們把我的胸脯拿出來，扔到了那邊！」 錫樵夫：「哦，好吧，到處都是你。」 膽小獅：「他們肯定也把你肚裡填的東西掏出來了吧？不是嗎？」 稻草人：「別光站在那兒說！把我裝回去！」 ——《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz），一九三九年米高梅電影劇本，諾爾．朗利（Noel Langley）、弗羅倫斯．賴爾森（Florence Ryerson）和愛德格．阿蘭．伍爾夫（Edgar Allan Woolf）

用大卸八塊的方式來褻瀆一具屍體，總是被視為一種獸性的暴行，至少在西方人的眼裡是如此。殺人和為了使受害者無法被辨認而進行的蓄意破壞，不可等同而論。而後者的結果通常就是分屍。古羅馬詩人維吉爾（Vergil）在《愛伊涅德》（Aeneid）第二卷中描述在特洛伊城陷落後，國王普里阿摩斯（Priams）的斬首之死，讓人喟嘆不已。國王丟掉了性命，但更糟糕的是，他還失去了身分。

他，曾經是那麼多部落和領地的君主，是亞洲的統治者——現在卻成了岸邊橫躺的一具軀幹，他的頭顱被從肩膀上摘去，一具沒有名字的屍體！

每年我會經手四到五起分屍案，在我的經驗裡，它們屬於最具挑戰性也最讓人沮喪的一類案件。我所說的不包括意外造成的肢解，好比那些因為車禍或者涉及機器故障所引發的事故。我說的是那些被冷酷地肢解成碎塊的謀殺受害者。他們支離破碎的屍體展示了人性惡毒——並且惡毒到極致之後的結果。分解一具新鮮的屍體並不是一件容易的工作。你會為此汗流浹背。我見過人們使用各種充滿想像力的工具來達到這個可怕的目的。從幾百萬年前坦尚尼亞奧杜威峽谷（Olduvai Gorge）原始人使用過的古石斧，到現在的藍波刀、鋼鋸和電鋸。那是一項血腥、混亂而危險的工作。使用鋸子和刀子的時候可能發生打滑的情況，以至於傷及自己。骨頭本身也是非常鋒利的；我在檢查遺骸時，就被折斷的骨頭割傷過。愛滋病的出現讓我們這些在解剖室工作的人都倍加小心。同時，愛滋病也給分屍案件添加了一點波折。倘若凶手在肢解一名愛滋病感染者的時候，電鋸打滑而割傷了自己，那麼他很有可能也染上這種疾病。這種情況下，受害者也算是完成了復仇行動，即使他已經死了！

唉，必須要承認的就是，分屍的確是一種非常有效的掩蓋受害者身分特徵的手段。在這裡，我想先坦白地告誡讀者，本章中，謎團比答案多，很多遺骸殘缺四散的受害者必須等到末日審判的那一天，才能將自己破碎的身體歸攏，然後講述他們生命中最後幾個小時的經歷。

分屍案通常會讓我產生一種悲慘和毛骨悚然的感覺。在大多數案件中，我需要把自己放在受害者的位置，想像著在他們死的時候發生了什麼事。我想像著槍口對準我開火，刀子，或者錘子，或者斧頭，上下翻飛著進入我的身體。受害者和我，我們試圖抵抗，我們舉起手臂，我們伸手去抓，我們把頭扭向一邊，拚命求生。在這些案件中，我站在受害者的角度重新經歷案發過程，每一個受害者都是活生生的，觸手可及。

但是在分屍案中，被害人已經死去，我必須讓自己成為那個剛剛殺了人，正在分屍的凶手，並且從他的角度審視一切。我成了分屍者，想像著現場的情形，使用的工具，以及把屍體切碎的每一擊。「你為什麼要砍向那裡？」我問自己。「你用了什麼工具？你有沒有停下來喘口氣？你著急嗎？你有沒有厭棄手上的這種工具，換上另一種？」

很多分屍案都是在浴缸裡進行的。浴缸裡能發現很多東西，絕不僅僅是浴缸琴酒（bathtub gin），這我向你保證！而且我經手的很多案子都和飛車黨徒或者毒品販子脫不了關係。這些案件看起來都集中發生在佛羅里達州的九十五號州際公路（簡稱I-95）沿線。如果說佛羅里達有一個分屍中心，那應該就是在戴通納海灘（Daytona Beach）了。州際公路像是動脈和靜脈，任由犯罪行徑經由這裡向全美蔓延流動。連環殺手像紅血球一樣在其間流竄，有時快，有時慢。發生在州際公路附近的罪行肯定會被視為享有治外法權，因為它既存在於各州的地理分界線以外，也不會玷污某一個州的美名。這個龐大的高速公路網本身就是第五十一個州，州花是致命的顛茄，州鳥是兀鷲。

當我剛剛進入法醫人類學這個行業時，人們還傾向於使用鋼鋸肢解屍體。殺人犯選擇這種工具是因為它們很容易取得和丟棄，而且鋒利的鋸齒狀刀片可以很有效率地把骨頭切斷。用鋼鋸鋸斷人骨要比用木鋸容易得多，這一點我親自驗證過。

另外，鋼鋸對於我們調查分屍案也很有幫助，因為一條新的鋸片通常會在骨頭上留下一道有顏色的痕跡——灰色、橙色、藍色、黃色。對這些痕跡進行化學分析，通常可以找到相對應的某一種品牌的鋸片。

然而近年來，鋼鋸被電鋸取代了。電鋸當然具有某些優勢：凶手使用電鋸可以省時省力。但是電鋸最大的缺點就是噪音奇大，並且會把現場弄得凌亂不堪。它們高速轉動的鋸條會讓血液和肉渣向四面八方噴濺。同樣，在經驗豐富的調查人員看來，電鋸也能提供證據。通常它們形成的切割痕跡都很獨特，不同型號的電鋸形成的切痕會有明顯不同。有時候從骨頭表面我們甚至能找到電鋸的機油，可以取樣進行化學分析。雖然我還沒有聽說過實例，但是毫無疑問，未來會有一天，電鋸分屍後留下的殘渣，或者哪怕是電鋸刀片上殘留的非常細微的肉、骨頭和血液，都能進行DNA分析，並且與受害者的DNA進行比對。

在C.A.龐德人類鑑定實驗室裡，有一套特殊的牛骨標本是我的珍藏。隨著我參與調查的分屍案愈來愈多，我認為建立一個鋸痕索引的參考目錄，對工作會非常有幫助。所以，我請佛羅里達自然歷史博物館的一名技術人員協助。我交給他一箱熬湯用的新鮮骨頭，請他用我們所能想到的每一種鋸子把骨頭鋸斷：廚房鋸、桌鋸、木鋸、帶鋸、鋼鋸（弓形鋸）、橫鋸、修剪鋸、電鋸，甚至還有解剖的Stryker骨鋸，它振動的鋸片能切斷骨頭但又不傷及皮肉。在顯微鏡下觀察分析，會發現每一種不同類型的鋸子都會在骨頭上留下不同的割痕。比如說，Stryker骨鋸會形成半徑範圍很小的圓弧形痕跡，有些許重疊。帶鋸的切割痕跡則很平滑，幾乎不會留下齒痕，即使是例外情況，也會是筆直、纖細，並且幾乎沒有重疊的痕跡。鋼鋸的痕跡則經常重疊，因為使用鋼鋸的人在切割骨頭的時候，會不時變換方向。它看上去像是一個細小歪斜的井字遊戲版，上面有千萬個小格子。電鋸的痕跡直接穿過骨頭。雜務工的工作檯上常見的桌鋸，有著八吋長的旋轉鋸片，可以形成平行的弧線痕跡。我們對所有這些鋸痕進行了詳細的拍照和標記。這套收藏是非常珍貴的資源，雖然我現在已經將大部分的樣式牢記在腦海裡了。

切過雞或者火雞的人都知道，從關節處下刀要比直接切割骨頭容易得多。但讓人驚訝的是，實際上很少有分屍者從髖關節把大腿卸掉。凶手大部分都是從屍體的胯部鋸斷，殘留下一截通常有幾吋長的大腿骨仍與骨盆相連。這一截殘骨對調查人員來說是天賜之物。這裡正是我們尋找鋸齒痕跡的地方。大腿骨（又稱作股骨），這個位置的骨壁非常厚，因此在骨壁上常常可以發現清晰的痕跡，表明骨頭是被什麼樣的工具鋸斷的。相較之下，骨壁偏薄的骨頭就很難呈現相同的效果。即使是刀子切斷關節的部分，也同樣會留下足夠洩露內情的斷口。我要說的是，把一具屍體大卸八塊而不留下任何有關分屍工具的線索是不可能的。隨便你怎樣劈砍都可以，但骨頭總歸是會充分發表意見的。

一九八一年，佛羅里達州中部萊克郡（Lake County）利斯堡市（Leesburg）的法醫辦公室邀請我過去一趟。在那裡我聽說了一件不尋常的事：有人看見一隻白色的捲毛狗正在路邊吃著什麼。結果發現那隻狗正在猛啃一條新鮮的人類左腿下半部。狗餓極了，大部分的肌肉組織已經被牠吃光。一週之後，在一百哩外的福祿喜雅郡（Volusia County），接近德通納（Daytona）的地方，發現了一條右腿的下半部。

經過對比，我發現這兩條腿非常相似，幾乎肯定來自同一具屍體。最具說服力的標記之一出現在膝蓋部位：膝關節下方的皮膚呈現出相同的繭，這種繭在衝浪者的膝蓋上很常見。兩條腿都是在膝關節往上一吋左右的地方被切斷的，切口從雙腿的同一高度橫貫膝蓋骨的底部。在顯微鏡下觀察斷骨的橫切面，可見細小呈直線的鋸痕，相互重疊，好像鋸片在手動鋸切的過程中改變了方向。這是一起典型的鋼鋸分屍案。

唉，這個衝浪者的雙腿是他唯一被找到的部分。我們再也沒有找到過屬於這具屍體的其他殘骸，也無法確認死者的身分。這兩條腿被發現的地點相距甚遠，但據此我們很容易確定，這是一條由高速公路連接的行車路線。我們向沿路所有的警署都通報了這起案件的情況，並且請求他們尋找其他遺骸。但是結果仍然一無所獲。

很多這類分屍案件都與毒品有關，而有組織的犯罪比社會上其他人有更豐富的謀殺經驗。他們知道怎麼殺人，也知道怎麼毀屍滅跡。

在「死神紋身軀幹案」中就是如此。一九八七年，我受邀前去檢查一個無頭、無臂、無腿的軀幹，他的肩頭紋著一幅巨大、精細、恐怖的死神圖案，死神揮舞著祂的鐮刀，張開他骷髏嶙峋的下巴獰笑著。死者的頭和四肢一直沒有找到，但是我們對於藉由紋身來辨別死者的身分寄予厚望。紋身在人死後很長時間仍然可以辨認，幾乎和皮膚在屍體上能夠保留的時間一樣長。這是真的，當皮膚的外層，也就是表皮層隨著早期分解脫落之後，紋身墨水真正附著的真皮層就會暴露出來，使紋身的顏色更加鮮明，比生前所見更加清楚。許多法醫會把屍體上的紋身拍照存檔，以幫助他們日後識別遺骸，而此案中的這枚紋身肯定會被記錄在冊。它的色彩鮮明搶眼，圖案獨具特色。警方到所有飛車黨徒及其同伴經常出沒的酒吧裡展示這紋身的照片，但是沒人有印象——或者說，至少沒人承認曾經見過這個圖案。屍體的身分一直未能獲得確認。死神張開祂那沒有血肉的下巴，對我們盡情嘲笑。

棄之不顧的話，我們的屍體很快就會成為食物鏈的一部分。在陸地上，每當死亡降臨，也意謂著正餐開始的鑼聲敲響，蒼蠅、甲蟲、蟑螂、老鼠、狗、貓、豬、浣熊、熊以及其他各種動物就會蜂擁而至大快朵頤；在水裡，鱷魚、魚類、蟹類和鯊魚的飢餓也不遑多讓。在這種情況下，調查人員不得不揮舞手臂把那群飢餓的食客趕走，然後才能挽救並且檢查殘留下來的東西。

曾經讓我感到有些棘手的案子裡有一具身首分離的屍體，在佛羅里達礁島群（Florida Keys）的不同地點被沖上岸。頭部和部分頸部出現在一處，而幾乎所有其他部位——軀幹、下肢和被切除掉部分的雙腳——出現在另一個處。頸部似乎被鯊魚噬咬過，但並未完全咬斷。遺骸上有清晰的鯊魚齒印。但是在頸椎骨上也有依稀可辨的細小痕跡，表示頭部是被鋸掉的。當我檢查從軀幹凸出的椎骨頂部時，也發現了類似的痕跡。毫無疑問地，屍體在被扔進水裡之前已慘遭肢解。我們要偵查的是一起可能發生在船上的謀殺案，而不是一起公開水域裡的鯊魚襲擊意外。

我的結論是：在這起案件中，凶手使用鋸子，有可能是電鋸，把屍體分割成三個部分，而我們只找到了其中兩部分。由於殘骸上面都有遭鯊魚噬咬的痕跡，我相信屍體的其餘部分被鯊魚吃掉了。這起案件的受害者和凶手的身分都未能獲得確認，但至少我們知道凶手是人，而不是鯊魚。

順帶一提，鯊魚是海洋中真正的清道夫之一，鯊魚的胃裡經常可以發現人類的遺骸，但那必須是在鯊魚吞食後不久就被捕獲，並立即開膛破肚的前提下。鯊魚消化系統裡的胃酸極具腐蝕性。骨頭遭腐蝕的速度之快，使得在鯊魚胃裡找到遺骸的機會變得非常渺茫。我曾經檢查過一塊從鯊魚胃裡取出來的脛骨，已經被腐蝕成如紙片一般薄的圓柱形骨頭，直徑也明顯縮小。這塊骨頭被銷蝕得所剩無幾，以至於警方起初認為那是一塊尺骨，也就是手臂上的骨頭。我糾正他們：它實際上是一塊脛骨，腿上的骨頭，被胃酸溶解成這麼一丁點。在各種鯊魚裡，最嗜人肉的是虎鯊。在牠們的消化道裡最常發現人類的遺骸。

一九九○年三月，我受邀參與調查一起陳年舊案。一九八七年十月，在佛羅里達東岸的棕櫚灘郡（Palm Beach County）發現了一只密封的乙烯基袋，裡面裝著一顆斷頭。三年來，那顆頭顱一直被保管在棕櫚灘郡法醫辦公室裡，等待著確認身分或者案情出現轉機的時刻。終於，法醫的耐心得到了回報。他得知在一九八三年，也就是這顆頭顱被發現的四年前，一具無頭屍體出現在佛羅里達半島的另一邊，一位前任郡治安官所有的牧場圍欄旁。凶手是用電鋸將頭顱從屍體上割下來的。

即使屍體的兩部分被發現的地點相距甚遠，時間跨度也有幾年了，這仍是我鑑定過的所有分屍案中，屍塊吻合最為整齊的案例之一。頭顱被從舌骨，也就是喉結部位的下方切斷。而頸部也正好在舌軟骨的上方斷掉。藉由將四年前拍攝的無頭屍體的X光片與在密封的乙烯基袋裡保存良好的頭顱X光片做比對，我們可以證實它們屬於同一名死者。受害者的身分獲得了確認，他是牙買加人，獲報曾參與毒品走私。在這個案子裡，我們最終查出死者的姓名，並且把頭顱和無頭屍體從警方的舊案中撤銷了。但是沒有人因為這樁謀殺案被起訴，凶手仍舊逍遙法外……

書籍介紹

本文摘錄自《犯罪手法系列4－法醫人類學：聽！骨頭在說話，美國傳奇法醫人類學家梅普斯自傳暨案例集，直擊魔鬼潛伏的淵藪》，麥田出版

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作者：威廉．R．梅普斯博士（William R. Maples）、麥可．布朗寧（Michael Browning）

譯者：尚曉蕾

那些骨頭對我講述他們所受暴力折磨的故事，

它們從不說謊，謀殺終會敗露——

罪行愈陰險，答案就愈耀眼。

我們的疾病史，傷處和弱點，勞動和鍛鍊習慣，最隱密的罪和讓人羞愧的虐行……

你我經歷過的所有，

都被銘記保存在我們的骨架上，

只有當最後皮肉落盡，它們才會裸露出來，揭示一切。

而解讀所有這些事情——就是法醫人類學的藝術。

美國傳奇法醫人類學家暨該領域先驅威廉．梅普斯博士曾主持國際知名的「C.A.龐德人類鑑定實驗室」，專為法醫和驗屍官提供鑑識服務，經手超過一千兩百件鑑識案，亦曾參與歷史上最具爭議的凶案鑑識：包括對西班牙遠征祕魯的服者法蘭西斯科．皮薩羅（Francisco Pizarro）、美國第十二任總統扎卡里．泰勒（Zachary Taylor）、身體嚴重畸形的「象人」約瑟夫．梅里克（Joseph Merrick）、俄國末代沙皇羅曼諾夫家族謀殺案等知名人物的遺骸鑑識……

書中就其法醫生涯中最奇異、最引人興趣的十六個主題展開，講述法醫科學路上的探索歷程，並介紹在美國有重大影響的十幾起刑事案件以及歷史謎案。如果你對於鑑識真實運作的血淋淋詳情，以及對於做為一名真正的法醫人類學家的樣貌有興趣，那麼你就來對地方了！本書內容集科學性、趣味性於一體，情節生動、詞藻優美，不但是Goodreads佳評最多的法醫普及書之一，也是美國多所高校法醫學、人類學的經典推薦讀物。

梅普斯博士對切割凶器等瞭若指掌，檢查過各種各樣的骸骨：包括古代的、現代的，著名的、平凡的，亞洲、非洲、歐洲、南美洲各地，以及美國本土的每一個角落。除了熟悉獵槍、來福槍、手槍、刀子、短斧和斧頭這些常見的凶器之外，還有切肉刀、開山刀、冰錐、刺刀、鐵錘、扳手、螺絲起子、鐵撬、撬桿、二乘四木料、樹枝、千斤頂手柄、建築模塊、拐杖、義肢、黃銅床腿、鐵管、磚塊、皮帶、領帶、褲襪、繩索、鞋帶、毛巾和鏈條，甚至是一條冰凍的火腿！

溫馨提示→內含三十二頁骸骨相關照片。

本書很適合那些真正有興趣輕鬆閱讀一些該領域相關研究以及破案故事的人（尤其是對本系列前一本「蟲蟲」耐受力強的讀者），但是不太適合很容易嘔吐的人。如果你喜歡一邊吃東西一邊閱讀，最好還是等到食物消化完全再看吧。

調查者必須具備勇氣、知識、經驗和毅力，

把雙手深深埋入那些可怕罪行殘留的腐爛遺跡中去仔細摸索搜查，

從遺骸中抓住那微微閃耀的真相之光

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰