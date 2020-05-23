「有機」究竟是誰說了算？寮國農民與咖啡樹上的火蟻

文：黃明堂

近年來食安問題不斷延燒，也因此讓許多人對農食產生「乾淨」、「純粹」甚至「有機」的信仰，但對有機的概念至今仍停留在產品端的「零檢出」，大多數人分不出各類農法間的差異，對「有機」抱持著浪漫、美好的想像，例如「有機食物很健康」、「有機食物天然又營養」、「對社會負責任又能支持農民」等等。然而，除了台灣，在不遠處的東南亞內陸國家寮國，也正發生著類似的事。

我有幸藉由一些機會，徜徉在寮國南部的第三大城巴色（Pakse）中主要的道路，甚至是巷內小道旁，其中有各式各樣的餐廳、民宿、咖啡廳林立，大多都是為了服務路上來來往往的西方臉孔，而這些歐美背包客都是衝著鄰近的波羅芬高原（Bolaven Plateau）上盛產的咖啡、茶等等關於自然、原始且有機的旅行遠道而來，騎著租來的100cc半自動摩托車，一路沿著16E公路風塵僕僕地上了高原。時遇乾季又正好碰上路面拓寬的工程，碎石、揚塵和風沙不斷的干擾前進，路才走了一點，紅土倒是吃了不少，連路邊的作物、樹木都染上了厚厚一層紅土，沿路兩旁除了稀稀落落的村落外，不時能看見許多外牆上掛著越南、泰國國旗的工廠，以及在自家前院鋪曬著咖啡果實的農家等等，在波羅芬高原，這是一個家家戶戶都忙於咖啡收成的時節。

在熱門的旅遊路線「小環路」上，有間開放參觀的農場招牌醒目地立在主要道路旁，除了名稱與提供的服務外，大大的"organic"有機的字樣顯得非常搶眼。我們彎進村內的泥土小路並穿過幾間高腳屋後，映入眼簾的是一間明顯比附近都還來得大的木造傳統建築，在入口處旁曬著脫皮過的咖啡生豆，還會有雞不時地來回穿梭在周遭的咖啡樹中，門口茅草涼亭中則懸掛了幾張吊床，上頭躺著其他到此一窺究竟的背包客們。來自不同國家的彼此，共同目的就是體驗一杯經典的阿拉比卡咖啡，但這裡的咖啡是不使用瓷杯和碟子的，而是用竹子加工製成的竹筒杯、竹吸管甚至是竹湯匙，再搭配其生產的有機炒花生。就這樣，眾人一同在慵懶的午後花上一杯咖啡的時間，享受在這種環境中的悠閒與慢活。

Photo Credit: 黃明堂

此外，這裡還有提供簡單的住宿服務，能讓遠道而來或來不及在夜幕低沉前離開的旅人們，有機會享受住在咖啡園中的樂趣。在瀏覽菜單的同時，一趟15000kip（約新台幣60塊）的參觀行程吸引了我的注意，也就是讓農場主人帶著你進去參觀他的「有機」作物。農場裡有花生、茶、咖啡、羅旺子等等，除了介紹基礎的生產、作物資訊外，他指著咖啡樹上鬈曲、包覆狀的葉子說：「葉子裡面有許多熱帶火蟻們在築巢，這就是我有機的證明。」邊說著的同時順手將葉子摘下來，並遞了一隻螞蟻過來，示意我們是否想嘗嘗味道。還沒來得及決定，他就已經將螞蟻送進自己嘴裡了，在驚艷之餘，他還快速地將爬滿火蟻的葉子搓揉後再掀開，一邊解釋著搓揉後葉子散發出的特殊氣味，一邊又在樹上摘了幾顆熟成、紅透的咖啡果實，請我們直接食用，不斷強調栽種過程中沒有施用任何化學物質，藉此說服訪客自己的農場是天然、有機的。

在參觀結束後，這些從未有過的體驗讓我開始反思：我們認知中的「有機」到底是什麼？在台灣關於有機的議題與案例不勝枚舉，透過短短在寮國20天的經驗中，我看見一波又一波的歐美背包客在Pakse租著摩托車，並在高原上尋覓著那些原生世界裡缺乏的原始與自然，對他們來說，當投身到寮國這個相對低度發展且以農業為主的國家時，真正在意的可能就不會是制度、政策下核准的標章所賦予的「有機」，透過外部機構去認證的過程對他們來說可能一點也不重要，只要親驗看見、體驗過這種「天然」的感受。如此就很難不相信有機是真的，更別說農場主人在器皿使用上的心思，讓竹筒杯對「有機」意象再一次加分。

除了上述的例子外，在地的農民對有機的想像，也利用樹上的火蟻當作有機的證明，還有像是在農場內部擺放許多蜂箱，利用養蜂的行為以及蜜蜂能穩定在這種環境下產出高品質的蜂蜜，來解釋農場作物是乾淨、有機的，並且透過販賣蜂蜜來加強消費者對此農莊有機、天然的意象。不過，當然還是有一些農場是透過來自「泰國」第三方驗證單位的檢測報告，來證明自己的農產品並無殘留化學物質，且屬於有機範疇。

莊園入口｜Photo Credit: 黃明堂

綜合上述例子來看，光是一個省分內部農民，對有機的認知上就有非常大的差異，甚至有時我們會偏見地認為當地農民較貧窮，無法消費農藥，所以才選擇這樣的生產方式。但其實農藥很便宜，再加上他們普遍沒有具備使用農藥的知識，又為了迎合在波羅芬高原上源源不絕的歐美背包客，導致當地農莊迫於生計與收入的壓力，開始因應市場的需求──也就是西方世界對於「有機」、「原始」和「自然」的想像，農民們改變了農場舊有的生產或栽種方式。不過這樣的行為也會再次重塑這裡的旅人，對於「有機」的想像。

在這不斷變化且相互連動的過程中，還會受到其他許多不同層面的影響，例如，農民教育程度、當地政府管理能力、經濟環境與文化背景差異等等。在近幾年，其實陸續有非常多大大小小的國外單位、民間組織，透過與地方關係較好的少數人協商、確認後，一同到當地進行一系列的教授、輔導，試著讓農民在施行農法與栽種觀念上能有所改變。但是，這些計畫卻因農民教育程度相對較低，也沒有具備能在網路、媒體獲取新知識的能力與條件，這往往讓輔導團前腳剛離開後，農民後腳馬上又走回原來的模式。對農民來說，新穎的農業知識或是科技輔助無法在短時間內被接受，更不用提那些環境保護、永續之類的概念，他們寧可相信自己經驗中簡單且容易被接受的模式去生產，持續地打著有機、原始的概念，一定有人會買單。在這過程中，不斷地強化了在地、原始、有機的意象，但在這種為了符應西方世界需求所創造出來的「有機」，會不會其實一點也不原始呢？

寮國在過去曾是法國的殖民地，不少農莊中的販賣者在面對為數眾多的法國遊客時，都能輕鬆的與他們對話，也因為殖民的關係，當地主要的經濟作物大多從殖民時期就開始栽種了。在寮國經濟與政治還未改革開放以前，有機的概念是完全不存在的。然而隨著時間演進，外國旅客不斷地增加，以及網路媒體逐漸的發達，讓「有機」的概念慢慢伸入到農民心中，農民才開始產生對於有機一詞不同的想像與做法。

就寮國經驗來說，我們必須注意「有機」這件事雖然吸引了慕名而來的歐美背包客，但在生產有機農食的同時，是否排擠了在地的糧食生產？且一整個過程中農民的利益會不會被犧牲？看到這裡，你可能會有疑問，那掌握權力的政府去哪了呢？現今還是共產體制的寮國政府其實根本管不了這麼多，對政府來說，農田裡的事比起國家建設、土地開發與商業投資等等，就變得相當不重要。一旦有機變成一種信仰，甚至是拿來當作莊園宣傳的口號時，這個「有機」是否已經變樣了呢？

Photo Credit: 黃明堂

路上滿滿英文字樣的招牌以及絡繹不絕的歐美背包客，有機在當地早已變了調，在地人服務的對象不曾是在地人，就像莊園中的菜單永遠有可口可樂的身影一般，西方文化在背後默默地主導了推動的力量，在已是主權獨立的共產國家寮國，還是能從其中看見許多殖民後所帶來的影響。而「有機」的概念，便是在殘存的殖民文化與在地寮國文化之間，不斷揉合、相互影響後所產生的。當我們在追求天然且原始的「有機」時，不妨多想想「有機」究竟是誰說了算？

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本文經中國地理學會會刊（在台北）授權轉載

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航