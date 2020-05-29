《上帝一直在搬家》導讀：「全球南方」將會是下一個基督王國？

文：蔡彥仁（已故政治大學宗教研究所創所所長）

在已邁入新世紀第三個年頭（本文寫成於2003年，然導論詹金斯書中的各項觀察，仍然深具洞見）的今天，對於許多重要的事實與議題，我們許多人仍然受制於傳統的見識，仍然拘泥於以往的觀念或偏見，未能從新的角度重新審視並做必要的反省，對於「基督宗教」的迷思，應該就是一個最好的例子了。

一談起基督宗教，一般人的理解總是：她是歐、美白人的宗教，屬於先進國家白人的宗教信仰，但在現代化與世俗化潮流的衝擊之下已經慢慢式微，失去了以前的生命力。另一方面，從中國與台灣的歷史角度而言，她是外來的洋教，是百多年前隨著帝國主義的船堅砲利強迫進入本土，因為與中國民情不符，曾經與中國和台灣的社會發生過激烈的衝突。現在是民主時代，個人有信仰任何宗教的自由，在這一片土地上，我們可以容忍此一少數人的宗教。

沒錯，此一普遍印象有它的歷史根據，但是如果我們今天對基督宗教僅存這種認知，恐怕是太有限了。詹金斯教授（Philip Jenkins）的大作《上帝一直在搬家》（原書名：《下一個基督王國》），即是要導正我們的偏見，以他蒐羅的豐富資訊，提供不同的、嶄新的角度，促使我們重新認識真正的「基督宗教」。

根據詹金斯的觀察，今天的基督宗教已非昔日我們所熟悉以歐、美白人為主體的宗教，最大的差異是，就在最近幾年以來，她席捲了各個種族、地域、文化，成為一種全球化現象。雖然在英、德、法、西、義等老牌基督化國家中，已經很少人上教堂，年輕一輩更是以無神論自居者為多，但是這不能表示基督宗教已漸趨死亡，或者如不少學者所主張的，未來的宗教世界，將由伊斯蘭或「新時代」（New Age）宗教掛帥。

詹金斯提醒我們，今天的基督宗教，在非洲、拉丁美洲、亞洲等地區大行其道，風靡許多包括年輕一輩的信眾。就人數而論，基督宗教在今天仍佔世界上宗教人口的最大比率，如果以她成長的數字估算，到了公元2050年，她仍將是壓倒性的世界大宗教。這種轉變的大趨勢，可以看出是由北半球往南半球傾移，因此伴隨著經濟、人口、文化的急遽變動，「全球南方」（global south），也就是傳統所謂的南半球或廣義的「第三世界」，將會是未來基督宗教的大舞台。

詹金斯的《上帝一直在搬家》告訴我們，此一波的基督宗教確實呈現新的面貌。正當歐洲的基督宗教在歷經現代化與世俗化的洗禮而失去方向之後，新的基督宗教似乎反其道而行，以回歸「正統」基督宗教為鵠的，並且力求經驗「真正」基督宗教的本質。因此，在此刻流行的基督宗教風潮中，我們聽到的不是一些自由主義的懷疑論調，也不是以個人為主軸的存在神學，反而是強調傳統價值、注重宣教與救人靈魂的福音神學。這一類的基督宗教信息奠基於「末世論」（eschatology）的信仰，以二元對立的觀點看待世界，認為人類生存的期限將至，唯有戮力傳揚福音，召喚世人趕緊進入基督的羊圈，方是免除最後審判的不二門路。

更有甚者，此「下一個基督王國」更是深染本土化（inculturation或indigenization）的種種特徵。基督宗教能夠快速地傳揚於「全球南方」或第三世界，在相當程度上即拜本土化之賜，也就是她能不固執於傳統的神學與教會條規，而是採用彈性變通的原則，依傳教所在地的文化或宗教特色而作出必要的調整，技巧性地將福音融入當地人的生活脈絡。因此，新一波的基督宗教，難免雜糅許多「異教」的色彩，歐、美基督宗教在歷經啟蒙時代之後所揚棄的超自然現象，諸如神祕經驗、預言、信心醫治、異夢、異象等，如今全部回籠，成為塑造新基督宗教的重要元素。詹金斯深信此一新的基督宗教發展，將是沛然莫之能禦，其潮流將衝破國家與民族主義的界圍，成為一個「第三教會」（The Third Church）的大局面。

詹金斯的「預言」乍聽之下令人愕然，但是他的論述是有事實根據的。從歷史的觀點來看，基督宗教自馬丁．路德（Martin Luther）於1517年改教以來，即打破了以教皇為首的中央一統局面，掙脫了凡是以教會為終極權威的僵化體制。自此之後，由新教（Protestantism）所衍生而出的各類教派不勝枚舉，各依自家的神學見解與行政組織，決定自己的發展方向。時至今日，各類教派更是分歧複雜，尤其是屬於「五旬節」教派或靈恩運動之下的團體，急速滋生蔓衍，其速度之快與內容之雜糅，常常超出學者的把握與歸類。就是在天主教的藩籬裡，多年來各地的發展狀況不一，神學規範鬆緊有別，而梵蒂岡為了維持統一的龐大體制，往往允許差異性的存在，更加造成地方性小傳統的出現，本書所提到的非洲和拉丁美洲的諸多例子，即是最好的說明。

從基督宗教的《聖經》本身觀察，也可發現「下一個基督王國」之所以產生的原因。基督宗教的信仰核心在於耶穌的「話語」（the Word），而宣教的最主要工作即是把此「話語」傳揚到世界各角落，因此翻譯承載此「話語」的《聖經》，使得不同種族擁有他們的《聖經》以及讀懂他們的《聖經》，成為「決志」基督徒的最大使命。因為翻譯即牽涉轉換與詮釋，在不同的語言和文化脈絡下，自然產生不同的《聖經》翻譯，也就是產生多種版本的《聖經》。如果基督新教強調每一位信徒直接從《聖經》領受耶穌的「話語」的重要性，其結果必然是使用各地方言的基督徒，各依自己的理解開創出自己的基督宗教，因此教派或團體的不斷分裂、歧出、增衍等現象自然是可以預期的。

再者，宗教不是哲學理論，不能光憑「理解」即可成事，她最吸引人之處即在於她的實踐層面，尤其是能悸動人心的超自然經驗最能召聚一般的信眾。《聖經》固然是基督徒的最高權威依據，但是這本經典裡面所記載的神蹟、聖靈、屬靈「恩賜」（charismata）、預言、異夢等經驗，卻又是印證上帝同在與信仰純度的準繩。從基督宗教肇始至今，舉凡靈恩運動風潮下的各類教派，無不強調自己「靈恩」經驗的真實性，以此證成己身「正統」的合法與合理性。由此看來，詹金斯的「下一個基督王國」裡充斥此類宗教現象，也就不足為奇了。

因為篇幅所限，我們在此無法提出更多的原因，解釋詹金斯所觀察到的「第三教會」大趨勢，讀者親自閱讀本書，即能領略個中原委。最後值得一提的是，我個人一開始即深深地為其主題所吸引，而在閱讀本書的過程當中，作者流暢的筆調、豐富的資料、寬廣的視野，以及具有前瞻性的論證，增益了我對基督宗教的看法。同樣身為基督宗教學術的工作者，我認為他在此時出版《上帝一直在搬家》，確實意義重大，而立緒文化能夠及時將其翻譯成中文，對於本國的讀者而言，也是另外一種「福音」。

相關書摘 ▶《上帝一直在搬家》：走出殖民、與窮人為伍，拉美解放神學如何發展？

書籍介紹

本文摘錄自《上帝一直在搬家》，立緒出版

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作者：菲立浦・詹金斯（Philip Jenkins）

譯者：梁永安

基督宗教已經處於瀕死？伊斯蘭教才是宗教的明日之星？宗教戰爭又將歷史重演？基督宗教大變局正在進行。

本書是任何對基督宗教和全球大趨勢感興趣者的必讀之作，針對基督教人口的增加、遷移以及其與伊斯蘭教關係做了深入的研究分析，探討全球宗教史上驚天動地的大變動——基督宗教在非洲、亞洲和拉丁美洲的爆炸性擴張，以及它可能帶來宗教、政治、社會與文化的大影響。

作者詹金斯質疑當代社會與世界觀察家杭廷頓，固然正確預見了穆斯林將會人丁興旺，卻沒有看出基督徒也會出現人口爆炸現象。並進一步指出，「宗教認同感」將為全球政治面貌帶來重大影響。目前政治鬥爭的前鋒並不是階級，而是對上帝持不同見解的人，且大規模的宗教衝突與競爭業已在進行中。

在這部鮮明、有挑釁性而研究詳盡的作品裡，詹金斯得到的結論是︰基督宗教正在崛起中，而且是以更傳統的面貌展現。想要全面了解這個現象的意義，就不能不對今日的非洲、亞洲和拉丁美洲有所了解。本書是任何對基督宗教和全球大趨勢感興趣者的必讀之作。

原書名：《下一個基督王國》

隨書附贈《自己拯救自己》一冊

Photo Credit: 立緒出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航