不再有牛肉河粉、烤肉米線，這位新住民為何將餐廳轉型為越南素食店？

撰文、攝影：Asuka Lee

還記得《移人》曾經報導過的「棉泰小吃：全新莊最有個性的台越夫妻檔」故事中的梅格碩、吳玉霜夫妻嗎？一向勇於創新、喜愛挑戰自我的兩人，近期又有新的嘗試囉 －－ 她們將「棉泰小吃」轉型成為「棉泰越南素食」，是的你沒看錯，夫妻倆決定現在店裡只賣素食、不賣葷食了，也就是說牛肉河粉、烤肉米線等葷食以後在店裡都看不到了。為何她們的經營風格會有這麼大的轉變呢？我跟大家一樣抱持著疑惑，於是2019年底決定驅車前往「棉泰越南素食」一探究竟。

甫到達位於新莊區自由街的店門口，店裡已經為轉型而做好所有的裝潢佈置，負責掌廚的吳玉霜依然勤奮地在烹飪區忙進忙出，已經從學校退休的梅格碩老師，一樣在旁協助，同樣的兩人、同樣的熟悉感，但翻新的菜單已完全不同，好奇的我連忙提出疑問，於是梅老師邀請我坐下，一邊享用素食料理一邊講述為何要將店面轉型的前因後果，原來，是跟玉霜越南娘家的吃素習慣有關。

Photo Credit ：Asuka Lee 吳玉霜依舊在廚房忙進忙出，梅格碩老師則在旁協助，但店內菜單已大翻新，葷食消失的無影無蹤。

梅老師回憶，吳玉霜的越南娘家位於南越前江省，多年前家中的大兒子（玉霜的胞兄）出車禍身亡，或許是希望亡者能在另一個世界獲得妥善照顧，她的父母從此便改吃素至今。事實上吃素在越南並不罕見，因為越南人傳統上逢年過節的習俗與華人相近，每到重要節慶，社區鄰里總會邀請宮廟裡的修道者（和尚、尼姑）帶領群眾誦經念佛，為了配合師父們的飲食習慣，節慶期間民眾準備的辦桌皆以素菜為主，這項習俗流傳數百年下來，讓越南的素食料理已經有相當多種變化，口味甚至不下葷菜，也間接培養出一定比例的吃素人口。

吳玉霜說，其實她去年經營原本的「棉泰小吃」有點遇到瓶頸，多年炒菜下來累積勞碌使她萌生倦意、一度想把店收掉不做了、轉行去做領薪水的雇員。不過去年8、9月她與梅老師一起返回越南娘家探親時，某次出遊去到一間香火鼎盛的廟宇，當日廟中修行的居士與她們閒聊時，突然語帶玄機的講：「妳這次返回台灣後，就會開始賣素食。」

當下玉霜覺得很奇怪，因為本身並未茹素，雖然父母吃素多年、她偶爾也會陪著吃，但過去從未有專賣素食的念頭，然而該位居士講的信誓旦旦，讓她帶著半信半疑的心情返台，沒想到正式準備開店時，改賣素食的想法卻在她心中變得越來越大、甚至蓋過了原本萌生倦意的疲累感，一來一往之下，讓她在去年10月中旬把心一橫，決定轉型成越南素食料理店，甚至連她自己也漸漸將日常飲食改為素食，玉霜笑說：「或許真的是佛緣吧！」

梅格碩提供 越南人在逢年過節時有吃素的習俗，圖為吳玉霜越南娘家祭祖時所準備的素菜。

Photo Credit ：Asuka Lee 菜單大翻新後，已跟原本「棉泰小吃」的菜色截然不同。

決定改賣素食後，玉霜面臨的第一個挑戰便是如何煮出道地的越南素食料理，因為她之前賣的皆是一般葷食越南料理，現在等於是要整個打掉重來，從食用油、佐料、配菜都得重新規劃，好在她母親不久後來台灣探望她，在母親手把手的指導下，玉霜烹煮素食料理的手藝才慢慢上軌道，但她也笑說：「我第一次試做油炸素春捲，就被我媽打槍了，真的不好做，比葷的炸春捲還難做！」

而「棉泰越南素食」轉型的消息傳出後，顧客們的反應是幾家歡樂幾家愁，不少死忠老饕聽聞吳玉霜此後不再賣葷食料理，自然是感到依依不捨，還好奇的向她詢問：「妳是不是要還願啊？ 」不過相對的也吸引到另一批素食主義者，除了鄰近原本就吃素的越南移工、新住民外，也有不少本國顧客上門，有位歐巴桑還邊吃邊稱讚她：「這附近很少有年輕人做素食生意，妳有做真是太好了。」

Photo Credit ：Asuka Lee 涼拌炸春捲米線。

Photo Credit ：Asuka Lee 販售的生春捲。

Photo Credit ：Asuka Lee 綜合河粉。

我當天在店裡隨機搭訕了一位正在用餐、名叫「阮文錢」（Nguyễn Văn Tiền）的越南移工，透過玉霜的翻譯，35歲的阮文錢對我說他吃素已經20多年，從年輕時就在吃了，動機是不想看到製作葷食所進行的殺生行為，於是吃素至今，他來到台灣當移工後，由於無法適應本地素食餐廳的口味，大部份時間都是自行買菜在宿舍烹煮，某天突然發現「棉泰越南素食」後簡直讓他欣喜若狂，現在他一週至少來店裡報到三次，笑說能在異鄉吃到越南口味的素食料理真的感到很幸福。

梅格碩老師也觀察到，除了越南移工外，印尼、泰國、菲律賓移工其實也有一定比例的素食人口，且這間店鄰近新莊工業區，因此從去年10月開幕至今常常有不同國籍移工上門消費，代表國內尚未有太多人注意到素食移工族群的飲食需求，是以「棉泰越南素食」的出現剛好填補了這個消費缺口。

如果您還想回味玉霜的手藝，歡迎前往「棉泰越南素食」嚐鮮唷！來體驗看看菜單翻新後的越南素餐點，是否能打破您過往對素食料理的印象。

「棉泰越南素食」店家資訊

地址：新北市新莊區自由街30號

電話：0910-676985

營業時間：週二至週日上午9點到晚上7點（週一公休）

本文獲移人Migrants' Park授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒