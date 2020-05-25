【DT To Go直送轉型新思路】從音樂串流到娛樂帝國：KKBOX集團放眼國際，微軟提供比科技更猛的應援是？

如果在路上看到「DT To Go」標誌的機車與外送箱，或許人們會好奇：難道又是新的美食外送平台上線？其實這是微軟（Microsoft）專為「數位轉型」打造的科技外送；DT = Digital Transformation，繼「數位轉型私房菜」系列後，今年台灣微軟首席營運長何虹（Hedy）從私廚化身為外送員，以時下最熱門的機車外送服務為包裝，為商業合作夥伴親自送上新穎、客製化的微軟服務與科技，並將數位轉型的關鍵策略分享給更多企業。

而本系列開播第一集，就找上與微軟有著共同數位原生DNA的KKBOX。事實上，KKBOX是台灣市佔最高的音樂串流平台，秉持著新創精神，不斷追求創新與進步，在集團化的過程中，串聯內容創作與文化輸出，開拓出亞洲音樂娛樂生活版圖。近年，KKBOX更進一步將B2C經驗延伸到B2B服務。這樣充滿活力與科技力的公司，將提供什麼樣的數位轉型know-how與mindset？又會與微軟擦出什麼樣精彩的火花？

Microsoft Azure助攻KKBOX音樂上雲，提升跨海服務即戰力

2005年推出至今，KKBOX不但是全世界第一個合法付費音樂串流平台，更成為台灣音樂產業數位化的重要推手。在網路非法下載音樂的時代裡，KKBOX以訂閱會員制，透過網路提供歌迷便捷的音樂聆聽體驗，進而培養消費者付費聽歌的習慣；此舉不僅為台灣音樂製作端帶來穩定且重要的收入，也讓KKBOX成為台灣市占第一的音樂串流平台。

然而，「音樂上雲」這件事其實並不簡單，尤其當KKBOX拓展海外版圖時，如何讓跨國服務迅速上線，同時保持穩定流暢的品質，更成為技術團隊的一大挑戰。

「因爲過去KKBOX的機房都是在台灣，所以每當要開發新專案、新功能，或提供跨海服務時，就會需要更多或是對應的server（伺服器），這時就會遇到資源調度的難題。」作為KKBOX技術後盾的KKLAB，AVP陳宏益（Gaod）如此說道。

Photo Credit：TNL Brand Studio KKLAB AVP陳宏益（Gaod），以技術實務角度，說明導入Microsoft Azure的實際效益，並解釋如何運用AI強化監測機制、提升用戶體驗。

他以近年實際發生過的案例說明：某次在日本的客戶想要做線上活動直播，沒想到線上實際的使用者人數比預估的要超出5倍以上，儘管事先已準備server以便資源調度，但由於部署機器的環境仍需要30～60分鐘，顯然來不及因應急迫的暴增需求。

「運用Microsoft Azure之後，在環境準備與流量調整都更具彈性，而反應速度提升讓技術團隊對於突發事件的處理更游刃有餘，進而加速內部開發新服務的時程。另一方面，對用戶來說，使用體驗也同步優化。」Gaod說。

以往若是地端的server出問題，修復機制約需至少3秒才能解決，此時使用者已經感覺到服務延遲了。然而，現在透過監測機制，便能讓後台AI自動修復，使用者幾乎無法察覺系統調整的瞬間。

微軟不藏私，以合作夥伴生態系助KKStream新服務BlendVision闖全球市場

Photo Credit：TNL Brand Studio BlendVision是KKStream 將過去影音串流的技術經驗集大成，所淬煉出的SaaS服務。

另一個運用Microsoft Azure的例子是KKBOX集團旗下影音串流服務技術公司——KKStream的最新產品「BlendVision」。它是一套提供給全球串流平台業者的應用組合，來自於KKStream將過去影音串流的技術經驗集大成，所淬煉出的SaaS（Software as a Service）服務。

首先推出的應用是BlendVision™ VOD Streaming，有別於一般的轉檔工具，第一階段是導入PTE （Per-Title Encoding，按主題編碼技術），利用AI辨別不同位元速率（Bitrate）進行影片壓縮轉檔，大幅減少傳輸頻寬、節省儲存空間，以降低OTT平台業者的營運成本。

而在第二階段，將進一步導入影像增強技術PSE（Perceptual Streaming Engine，感知串流引擎），強化原始影片的視覺表現，將低解析影片提升一倍畫質。簡言之，就是讓720p看起來像1080p，有效節省頻寬、加快影片啟動時間，提供給觀眾更流暢的高品質串流影像。

Photo Credit：TNL Brand Studio KKStream事業群總經理蔡怡仁（Eric），分享軟體服務產品化的過程充滿挑戰，同時展現BlendVision帶來的創新商機。

目前BlendVision已經上架到Microsoft Azure Marketplace，緊接著朝向下一個目標邁進——「BV10」，也就是要在今年找出10個重要的關鍵客戶，透過具指標性的客戶回饋，優化BlendVison的服務。而要完成這個目標，微軟全球合作夥伴生態系，成為不可或缺的助力。

「對於KKStream來說，BlendVision 不僅只是透過Microsoft Azure 平台提供服務，更看重Microsoft Azure有著遍及全球、為數最多的資料中心，以及微軟全球夥伴生態系為我們帶來的商機。」KKStream 事業群總經理蔡怡仁（Eric）補充道。

Eric表示，其實軟體服務產品化的過程是非常辛苦的，產品出來後並非立即可以銷售，還必須經歷與客戶溝通、理解市場需求的過程，逐步成熟化。然而，市場那麼大、客戶這麼多，如何找到對的目標方向，成為攸關公司持續成長的核心要素。因此，對於KKBOX集團來說，與微軟合作有一個很棒的好處是，能觸及微軟全球合作夥伴的生態系，並接觸到以往不得其門而入的產業客戶；換言之，一旦找到對的窗口，業務發展的機會便手到擒來。

Photo Credit：TNL Brand Studio KKStream資深技術總監官順暉（Drake），宣告「BV10」的目標之際，也指出微軟生態系，能串聯全球合作夥伴，藉由互助協作與共享資源，加速實踐服務推廣的藍圖。

對此，KKStream資深技術總監官順暉（Drake）也肯定地說道：「這是微軟很不一樣的地方。不僅是提供自己擅長的部分，更帶入合作夥伴，讓大家互助合作、共享資源，也加速軟體開發、服務推廣；就像前面提到的，透過微軟我們能吸收到更多客戶想要的東西，這是一個共同學習的過程，真正理解產業的需求，才能協助企業數位轉型。」

微軟結盟KKBOX集團玩AI，比科技更強大的應援力就是「Partnership」

以協助企業數位轉型為目的科技外送「DT To Go」，台灣微軟首席營運長Hedy帶來的首份外送驚喜，是附載著微軟全球豐富銷售能量的「Partnership」合作夥伴關係。

除了先前微軟提供給KKBOX集團的人力協助、技術支援，更透過強強結盟、讓KKBOX集團加入微軟的合作夥伴生態系，進一步與全球企業客戶接觸，並增加更多商業銷售機會。

「KKBOX集團一直都是做B2C的生意，當要開始轉向B2B時，接觸企業市場這方面就相對不熟悉。現在有微軟作為合作夥伴，透過豐富的生態系資源，與我們並肩作戰、共同銷售BlendVision，並推向國際市場。」KKBOX集團共同創辦人暨執行長林冠羣（Chris）說。

Photo Credit：TNL Brand Studio KKBOX集團共同創辦人暨執行長林冠羣（Chris）表示榮幸與微軟合作，期待未來與微軟共同發展更多AI音樂創作專案，幫助產業成長。

另一個有趣的合作面向是，KKBOX正與微軟共同開發「AI音樂應用」。

第一項嘗試源自於KKBOX對於音樂產業長期以來的洞察。當一首歌上架到平台，72小時之內，運用KKBOX研究中心建立的AI預測系統，便能展示出這首歌未來的市場發展。Chris解釋：「目前音樂產業的投資仍偏向『人為經驗判斷』，以主觀感受賭一把音樂會不會紅、這首歌會不會賣。然而，KKBOX有大量的音樂聆聽數據，可以提供音樂人與產業運用與參考。我們認為『數據』有助於提供更準確判斷，並幫助產業發展。」

而另一個專案「AI音樂創作系統」，KKBOX選擇與在AI領域深耕許久、擁有深厚技術資源的微軟亞洲研究院共同合作，運用機器學習的技術，協助音樂製作。創作者只要上傳一段創作旋律，AI便會自主編曲，之後再由創作者進一步調校，與AI共同協作完成創作。

數位原生的KKBOX，也有數位轉型挑戰？

回到數位轉型的話題上，作為數位原生企業的KKBOX，是否就不需要所謂的「數位轉型」？ 事實上KKBOX內部一直秉持著「創新與成長」的思維，對外也持續推動整個台灣音樂產業進行數位轉型。透過理解產業不同供應端的需求，攜手音樂產業上、下游接觸新的技術與觀念，創造出更好的音樂產業環境。

Chris坦言：「其實KKBOX集團有著深深的Sense of Urgency（急迫感）。過去幾十年才看到一次工業革命，但現在時代轉變越來越快，從網際網路、行動網路、雲端運算到人工智慧，我們一直都在追趕迭代革新的科技，產業也不停地改變內容創作和發行生態，所以公司必須具備Growth Mindset（成長型思維），才能面對未來的挑戰。」

Photo Credit：TNL Brand Studio Chris說明KKBOX集團有Sense of Urgency（急迫感），強調公司與員工都需具備Growth Mindset（成長型思維），才能面對未來挑戰。

KKBOX擁有數位原生的DNA，也因此淬煉出兼具效率與彈性的企業文化，秉持著新創精神，從容面對瞬移萬變的環境與挑戰。「這就是我會找上微軟的原因，KKBOX的理念與微軟的企業文化不謀而合。」Chris說。

身處在數位時代下，改變的不僅是大眾生活習慣，更影響企業營運模式，面對全球的競爭挑戰，KKBOX集團持續成長，由影音的便捷性演化成串流科技的技術專業；從求生的急迫感蛻變出超前部署的市場藍圖。微軟的強力應援就像是催化劑，能加速企業實踐計畫的步伐，助其發展具有前瞻性的領先優勢。



企業轉型的過程中，掌握趨勢、經營策略當然是不可或缺的，但更重要的是懂得運用資源，並在有效的時間達成目標，要滿足這些條件，還需要找到強而有力的合作夥伴，這次「DT To Go」送上的「Partnership」即是最關鍵的核心。

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