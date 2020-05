一個跑酷，各自表述：這一切爭議都與東京奧運和國際體操總會有關

文:高丞澔

1997年第一個跑酷團隊「YAMAKASI」誕生之後,九位跑酷創始人分別在《暴力特區》、《企業戰士》電影中演出,這兩部電影也讓跑酷推向全世界,成為了時下年輕族群最愛的運動之一。即便你不知道台灣也有跑酷玩家,你可能也已經看過這些融入跑酷元素的影視作品,或是在網路看過「世界盃鬼抓人大賽」選手們在障礙物擂台內追逐穿越的影片。

不過這20多年來跑酷運動的推廣並沒有因此變得順利,社會普遍對跑酷有極限、危險等既定印象,的確讓這個運動獲得年輕世代跟影視商業的青睞,但也成為了運動推廣上的大阻力,至今許多跑酷團隊仍處於資源有限的處境,常為了增加市場跟曝光度跟商業靠攏,反而更加深了大家對跑酷的成見。

2017年時,跑酷更捲入了「一個跑酷,各自表述」的爭議,這一切都跟奧運與國際體操總會(FIG)有關。

2017年2月底,國際體操總會(簡稱FIG)剛上任的新會長渡邊守成,宣布將跑酷列為體操新項目,目標是將跑酷列為2020年東京奧運的新賽事。

FIG的新聞稿一出,馬上受到跑酷圈的反彈,畢竟跑酷都發展這麼多年了,FIG這時才跳出來說要將跑酷列為體操項目,而且馬上就說要進奧運,雖然能否進國際賽事的確是讓跑酷曝光的好機會,但大家還是會懷疑FIG的動機不單純,所以即便渡邊守成會長承諾會「尊重跑酷文化」,英國、美國、法國等十多個國家的跑酷運動組織紛紛發布公開信,表明跑酷有自己獨特的運動文化,並不是體操的一部分,也不打算跟FIG合作。

即便各國跑酷組織的反對,FIG還是堅持要按照自己的計畫走,並獲得了九位創始人中的其中兩位:David Belle、Charles Perrière的支持,不過也有五位創始人發了公開信反對FIG的作法(Yann Hnautra、Laurent Piemontesi、Chau Belle、Williams Belle跟Malik Diouf)

2017年5月在亞塞拜然舉行FIG年度立法大會時,FIG執行委員會正式將跑酷列為體操第八個新項目之一,當時的秘書長Andre Gueisbuhler接受採訪的一席話,更是踩到玩家們的底線(完整報導可點此):

「體操的根基是體能訓練,我們可以從歷史中看到體操常用來當作軍事訓練,他們透過體操學習如何爬牆、如何越過障礙物,所以跑酷也是來自於體操。」(Gymnastics was physical education at the base. You will find in the history, that gymnastics was used also for the instruction of the soldiers. They learned how to climb walls, how deal with obstacles. So this is parkour is at the roots of gymnastics.)

「現在跑酷還不是一個有組織性的運動,跑酷的精神是自由,而不是將這個運動組織系統化,而玩家們又希望有跑酷比賽。如果跑酷真的想要變成賽事的話,它至少要有最低限度的規則和環境限制,競賽才會更吸引人。我相信FIG是個最有資格好好發展跑酷的國際運動組織。」(At the moment they are not organized. Their basic spirit is to be free, not to be organized. Yet they want to have competitions. But if they want to do competitions, obviously they need minimum rules and environment to make attractive competitions. I'm sure the FIG is the international federation most qualified to further develop parkour.)