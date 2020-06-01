聖修伯里與小王子建立信任的基礎，也是孩子與父母之間常有的關係

文：徐玟玲

為什麼會想關心「投射」的現象呢？先來請你想想：一般父母，自己從小孩長成大人，從單身到組成一個小家庭，是不是不斷用「失去」某些原有的存在狀態，來「獲得」某些新的存在立場？是的，這樣的過去經驗，必定是非常深刻的人生經驗，很容易投射在孩子身上。也就是說，父母的潛意識裡，一方面，會有想把自己所「失去」的遺憾，透過小孩補償起來的衝動；一方面，會有想把自己所「獲得」的成功經驗，傳遞給小孩的衝動。這兩種衝動，說得簡單，其實都是父母內心劇場之中的大咖！

父母內心中的大咖，當然很難不現身在親子關係之中，但無論如何，得避免單方面強力壓制孩子自身的想法，否則，孩子可能稍微長大就開始逃避，這樣的話，父母反而失去陪伴成長的機會了。當然，如果是反過來的狀況，孩子一天天長大的過程裡，父母一天天的忽視自己豐富可貴的人生、把自己越揉越小越往心底下壓抑，連珍貴的情感經驗也一併封印起來，只能卑微的問孩子功課還好嗎？睡眠夠嗎？想吃些什麼？這樣的委屈，可能仍然失去陪伴的真諦。

Photo Credit: 中央社

更叫人憂心的情況是，數位時代的父母，愈來愈難與孩子安住在「當下」、無法「全然的在」，即使下班回到家了，還是會被自己職場上的訊息牽絆了思緒；同樣的，數位時代的孩子，也會讓父母覺得很難觸及孩子的思緒。父母這端，會因此對親子之間的「根本連結」有患得患失的心理，而且會投射在親子關係之中；而在孩子這端，一旦那個「根本連結」鬆動了或斷裂了，擺盪不安的感受，一樣會投射在親子關係之中。

就這樣，由親子兩端各自不安的心理投射，所演變的親子關係議題，會是面向很多元的，再再考驗父母的智慧和耐心。請你回想和小孩共讀繪本故事的時光，你們是不是一方面可以透過繪本滋潤親子關係，一方面又可以各自投射在繪本中的角色，藉由繪本角色的來對話和溝通呢？

《小王子》是適合大人講給孩子聽的故事，它有許多很有美感的插圖，也有許多成對的關係可以影射各種狀態的自我關係或親子關係，例如：玫瑰花／ 小王子、沙漠／ 小王子、金色蛇／ 小王子、狐狸／ 小王子、飛行員／ 小王子、水井／ 小王子。此外，要如何從心理面來照顧關係？《小王子》也提供很雋永、很智慧的見解。

「飛行員／小王子」關於畫綿羊的對話過程

飛行員聖修伯里在沙漠裡剛遇上小王子的時候，小王子就跟他說：「請你畫一隻綿羊給我。」這話算是有禮貌其實是霸道的，挺像許多小孩對父母的態度，是吧？那，聖修伯里怎麼反應呢？他站在自己的本位順應他，卻沒有好好揣摩小王子的需求，甚至於重畫他小時候畫過的一號作品，就是大人都說像帽子的那張畫來塘塞，結果，小王子拒絕了，因為他嫌蟒蛇危險而大象太笨重，更何況他需要的是羊。

聖修伯里從小王子的拒絕理由之中，意外地發現小王子竟然懂得大人都看不懂的一號作品！這默默的發現，在聖修伯里接連都畫不出小王子滿意的圖像，而失去耐性的時候，默默地發揮了作用，他只草草幾筆的畫了一個四方體，在上面圈出兩個小圓孔，就跟小王子，說：「這是個箱子，你的綿羊就在裡面。」

就這樣？你可能正在想，這紙箱能發揮什麼作用？你不妨比較一下，聖修伯里這「箱子裡面有羊」的手法，是不是跟他小時候畫「蟒蛇吞象」的一號作品，有一樣的手法呢？都是只看到外表，看不到主體內容。重點是，這讓有能力穿越一號作品的外表而看到「蟒蛇吞象」的小王子很喜悅，因為他又再次穿越箱子的外表，看到綿羊安詳地睡著在箱子裡面了。就這樣，聖修伯里和小王子之間建立起信任的關係了。

聖修伯里和小王子建立關係的基礎是「圖像投射和象徵」，也就是說：小王子擁有赤子之心和無窮的想像力，他能看懂聖修伯里小時候用想像力勾勒圖像所投射出的象徵內涵。說到這裡，我要特別澄清一下，想像力不一定是天馬行空、漫無章法的，某些想像力是可以穿越現實表面而讀取背後真相的。因此有時候，小孩能藉由想像力就輕易明白的事情，大人反而被種種表面限制遮蔽了，而百思不得其解。不要懷疑，這是孩子和父母之間常有的一種關係。

《小王子》關於畫綿羊的例子，也顯示出藝術能在親子陪伴關係上幫到父母的忙，因為，孩子很容易透過藝術媒介，而自然地投射他的思緒、情感、興趣、能力和人格氣質等，如果父母也能真誠投入其中來陪伴孩子，培養彼此能感同身受的某種儀式般的「連結」行為，會是創造親子關係和維繫親子關係的好管道。

接著，來進一步說明「藝術媒介的投射現象」能為親子關係產生的三個正面作用。

能提供創造性的遊戲空間

孩子與媒材互動時，常常能反映出他主觀認為的親子狀態；而親子一起玩起媒材的遊戲情境，不但可以再現生活，也可以無中生有，親子可以利用這情境來發揮創造力，包括強化原本很好的關係，或是從既有的關係轉化出更被期待的新關係。

為什麼會有這樣的效果呢？因為，人在遊戲時，不但具有身體功能的本能，也具有心靈想像的本能；所以，遊戲可以通過外在世界的現象，來操作內心世界的現實，使內外創造性地連結成一體。像英國兒童精神科醫生溫尼考特（D. W. Winnicot，1896~1971）就很強調，大人和小孩，都是在遊戲當中才會從內在湧現出創造力的，這種創造力能發現自我追求的關係。瑞士心理學家榮格（Carl Gustav Jung，1875~1961）更積極推薦，有藝術介入的創造性遊戲，是一個人正從客觀世界過渡到心靈世界的重要象徵。親子最親密的關係就是在心靈世界中締造的。

Photo Credit: 中央社

能協同發展階段理論來經營親子關係

一個孩子最初的藝術創作行為，可以說是運用感官和動覺的合作，包括嗅覺、口嚐、撞擊、擠壓或塗抹等作為，去和環境相遇的結果，那些作為所產生出來的物質就是他的藝術作品。隨著年齡的增長，孩子的藝術創作行為特徵會逐漸改變，而且共同階段年齡的孩子會有普遍相似的形式變化特徵；這些改變，會投射出發展上的各種心理訊息，非常具有教養參考價值。



所以，建議你，不妨參考皮亞傑（Jean Piaget，1896~1980年）的認知發展理論，或是羅恩菲爾德（Viktor Lowenfeld，1903~1960年）的繪畫發展階段理論，它們能幫助你觀察孩子的造形發展與心理表現，並選擇適合的方式來經營親子關係。

Photo Credit: 中央社

能反映內在經驗的偏好來幫助覺察親子關係

藝術媒介有自己的特性和感染力，可以是某人情感表現中的實際參與者之一。請你回想一下，當你還是個小小孩的時候，讓你強烈依賴、不能離開的物品，不管柔軟光滑的毯子，或是毛茸茸的玩具等，它好好地承接了你的情緒投射，它是你的情感延伸物，更是你自我表達過程中的實際參與者。就像這樣，藝術媒介的感染力，會漸進地穿透創作者的感官，而啟動他的知覺、心智和情感。

不過，某一種藝術媒介，有人會受它吸引，也有人會排斥它；這其實涉及到個人內在經驗的偏好。也就是說，藝術媒材、個人內在經驗、外在世界之間有著交互作用的關係，這關係好比現實世界中的人際關係。所以，我們恰好可以透過藝術的這面鏡子，投射我們的人際偏好訊息，從中看到和釐清人際關係；當然，包括我們所關心的親子關係。

在這篇文章中，借用聖修伯里、小王子和綿羊圖畫的發生過程，來提醒你：親子之間需透過相同的語言來建立信任關係。此外，相信你已經了解到藝術媒介的重要功能，包括：能提供培養親子關係的遊戲場、能協同發展階段理論來發展親子關係、能引發投射作用來覺察親子關係。希望這些分享，能幫助你在親子活動中有更好的發揮，擦出美好的關係火花。

Photo Credit: 中央社

課程資訊

延伸閱讀

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航