《1/2的魔法》：珍惜當下的「過程」，要記得勇敢一些

文：李佳軒

2020年春季皮克斯的新電影《1／2的魔法》在柏林影站特映後，原先應該是上半年電影院裡最大檔期的動畫電影了，因為疫情關係，和《魔髮精靈唱遊世界》一樣全美直接上了串流平台讓小朋友還又爸爸媽媽們能在家裡觀看。畢竟，這樣一部可以保持著充滿希望的冒險故事，有魔法、難過還有挑戰，最終一同克服給你個大大擁抱，大概是這陣子的孩子和大人們都最需要的東西了吧。

電影說的故事很簡單，在現代化高科技的城市中，依舊有古老傳承下來的神秘老派魔法。然而那和那些真人電影裏頭帶有禁忌、黑暗元素的樣貌全然不同，反倒更接近一種童貞感，像是遊戲與次文化下標記的一種樂趣。這樣的設定給了電影的兄弟檔主角一個十分親切的發揮。

弟弟滿16歲的那年，標誌著他也長大成人了，母親拿下了當年早逝的父親留給了他和哥哥的一件禮物：一隻魔杖。魔杖附上了一張帶有咒語教學圖示的紙條，告訴他們有一個咒語可以讓父親回到世上一天的時間，與他們重逢。這才發現原來父親不只是一名會記師，還是個魔法師。那感覺應該是，父親在他們的記憶裡是缺席的，弟弟根本不知道這個陌生又親密的人，到底真的是誰？

正因如此，瘦小、膽怯又不夠大方的男孩當然渴望見到父親，他想有勇氣的去邀請朋友辦派對、或是自己獨立開車上路，他總在記事本上寫下「new me」過程中需要達成的好多事情，和我們工作和生活待辦事項一樣，上頭的空格讓我們渴望想打上個勾、或是那些幻滅趕緊刪除的條例就趕快劃掉。只要不要總是懸宕在那頭，不確定是「正在進行中」，還是根本不知道到底該如何面對。

這時他總希望父親也能陪著他長大，說白了是面對當下的困難時，也有個厚實的肩膀可以依靠，有個巨人當模範，不是所有自己的不知所措都是如此孤獨的。然而法仗上的鳳凰寶石竟然只讓下半身的父親回來，一個只有雙腳，根本聽不見看不見他們在幹嘛，只能用雙腳踏步的節奏當成小小的溝通方式。不完整的父親，還不能完全像一般人一樣交談說話、凝視彼此，只有一個最低限肢體密碼，來證明這一點存在的可能。為了完成全部的魔法，男孩與哥哥踏上旅程還有冒險。

Photo Credit: 《1/2的魔法》劇照

電影看起來簡單，但這故事與美術的問題其實也延伸出了些當代感衝突下的復古與雋永。這是一個現代科技化、交通建設、網路媒體和各種精靈，還有獨角獸等奇幻生物並存的世界，看似和《哈利波特》這般平行於現實的生活感相似；但電影裡卻強調了一項魔法，最需要的是「心念」否則無法成功。

眾人寧願當名會計師，鮮少人在意並追求魔法這件事情，像是那種存在於奇幻故事與傳說中傳統的事情，此刻反倒是後現代化的時代，人們應該是忘了魔法才好呢？所謂回到此刻的父親可以接觸，記憶也還停留在生前的概念，那麼這個存在是附魔後封存的事情，那包含在了既定記憶與經驗的一切，還是會魔法的人像是神話故事裡的靈魂，也是平行在另一個空間並行的。

《1／2的魔法》這一段旅程所設下的過程這很簡單，這確實是個給孩子看的電影，不是要玩魔法錯位的時間觀念、或跨越生死的哲思，甚至連平凡英雄的角色對立都沒有。就是個溫情的成長故事，要說的是珍惜擁有當下的過程，即便是冒險追求一個目的，也別忘了那個過程中和你一去共度的感覺，正是電影要告訴你的主題。原來這名看起來迷糊又有時讓他丟臉的哥哥，是你長大過程中的另一個陪伴，跟著你一起想見到父親，給了你另一種依靠與相知相習，那是父親留下來的遺產與禮物。

Photo Credit: 《1/2的魔法》劇照

回到了那一幕經常出現記事本上的「new me」待辦事件，我試著問自己：你規劃要做的事情是甚麼？為了什麼，多久可以完成呢？做了之後可能會獲得什麼改變；那如果沒有完成的話，就一定是失敗嗎？

或許不然，只是怎麼改變呢？所謂片名的「onward」（前進）其實就是想告訴你，所有的事情都尚在「過程」之中，就連你所記下在記事本的那些事情，一項一項打勾了之後（或者畫線刪去了），依然存在你下一個要做的事情。這依然是一部很適合當作小朋友安全觀影的作品，簡單又勵志，會讓你珍惜那一片黃昏前無限好的時候，要記得勇敢一些。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航