「香港國安法」北京可在港設機構，內地人員或准許赴港執法

人大今早公布「香港國安法」更多細節,引起港人及西方國家強烈反應。以下是今日相關進展:

「香港國安法」細節:

根據草案,香港應建立「健全維護國家安全的機構和執行機制」,並表示「中央人民政府維護國家安全的有關機關」可以「根據需要」在香港設立機構,並且「依法履行」維護國家安全職責。

相關法律針對分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動。

草案又指出,法案將會列入《基本法》附件三,「由香港特別行政區在當地公布實施」,換言之不需要經過立法會審議。

人大常委會副秘書長王晨在會上解說草案內容時明言,香港「國家安全風險」日益突出,尤其是去年修例風波以來,「反中亂港勢力公然鼓吹港獨、自決及公投等」,又指《基本法》23 條立法一直未完成,有被擱置的風險。

按照官方公布的詳細日程,在今日聽取「港版國安法」草案說明後,各地全國人大代表小組會在下周一(25日)開始審議該草案,然後再於下周二(26日)及下周四(28日)審議草案的修改稿及建議表決稿,並最終在周四下午第三次全體會議上表決。

全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案) 為了維護國家主權、安全,發展利益,堅持和完善「一國兩制」制度體系,維護香港長期繁榮穩定,保障香港居民合法權益,根據《中華人民共和國憲法》第三十一條和第六十二條第二項、第十四項、第十六項的規定,以及《中華人民共和國特別行政區》基本法的有關規定,全國人民代表大會作出如下決定: 一、國家堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針,堅持依法治港,維護憲法和香港特別行政區基本法確定的香港特別行政區憲制秩序,採取必要措施建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制,依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。 二、國家堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干預香港特別行政區事物,採取必要措施予以反制,依法防範、制止和懲治外國和境外勢力利用香港進行的分裂、顛覆、滲透、破壞活動。 三、維護國家主權、統一和領土完整是香港特別行政區的憲制責任。香港特別行政區應當盡早完成香港特別行政區基本法規定的維護國家安全法。香港特別行政區行政機關、立法機關、司法機關應當依據有關法律規範有關防範、制止和懲治危害國家安全的行為。 四、香港特別行政區應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制,強化執法力量,加強維護國家安全執法工作。中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港特別行政區設立機構,依法履行維護國家安全相關職責。 五、香港特別行政區行政長官應當就香港特別行政區履行維護國家安全相關職責、開展國家安全推廣教育、依法危害國家安全的行為等情況,定期向中央人民政府提交報告。 六、授權全國人民代表大會常務委員會就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制制定相關法律,切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動。 全國人民代表大會常務委員會決定將上述相關法律列入《中華人民共和國香港特別行政區基本法》附件三,由香港特別行政區在當地公布實施。 七、本決定自公布之日起施行。

內地執法人員赴港合法執法?

全國政協常委唐英年引述全國人大副委員長王晨說,以往一些未能在港運作的中央機構,日後可以在香港合法地運作。唐英年估計,可能會包括內地的執法機構和人員。

議會陣線立法會議員朱凱廸形容,草案第四點揭示「秘密警察登堂入室」,「中共秘密警察名正言順進入香港拉人」,並將引伸一連串問題。第一,朱擔心「秘密警察」的拘捕、審問、拘留過程中,「被捕人是否還受香港相關法例保護?」因為香港法例規定疑犯最多扣留48小時,可保持緘默、可見律師、申請人身保護令;第二,「秘密警察」如施酷刑,「連假的追究機制也沒有」;第三,如果香港人「被失蹤」,懷疑被「秘密警察」逮捕,「家人可以怎樣?報香港警察?」

林鄭月娥回應:

正在北京列席會議開幕式的香港行政長官林鄭月娥表示,鑑於香港面臨的國家安全局勢日趨嚴峻,行政立法機關難以在一段可見時間內自行完成維護國家安全有關的立法,特區政府支持全國人大的《決定》。

她強調,制定全國性法律,是要防範和遏止危害國家安全的行為,懲治「港獨」分子和暴力分子,不會影響香港居民權利和自由,也不會影響香港司法。

她又說,《決定》沒有修改《基本法》,也沒有取代或排斥《基本法》第23條規定香港特區應自行立法禁止危害國家安全行為的憲制責任和法律義務。換句話說,香港特區仍有盡早完成《基本法》第23條規定的立法責任。

香港反應:

民主派

民主派議員批評北京破壞香港「一國兩制」,直指做法等於宣布香港實行「一國一制」。支聯會主席李卓人指國安法是「以言入罪的萬能Key」,推國安法是「赤裸裸告訴全世界現在我就是一國一制」。民陣召集人岑子杰指中共領頭與香港攬炒,是「投下最大的一粒核彈」,全世界都擔心未來無法再於香港設立公司,當民主及自由被摧毀時,經濟也不能倖免。

而被問及民間正醞釀「反國安法」行動,岑子杰強調民陣並非唯一籌辦示威的機構,暫時不公布任何行動細節,希望市民用各自方式表態,但民陣一定會站出來。

觀察網上留言互動,不少港人不滿中央硬推立法。同時,不少擔心網上言論自由將被收緊的港人,也紛紛搜尋VPN等工具,有VPN程式下載量急增過百倍;同時,根據Google搜尋記錄,香港有關移民及國安法的相關搜尋也急增,有Facebook關於移民台灣的群組新增了大量要求入組的申請及查詢。

親中派

親中政客等人紛紛表態支持立法,發言口吻與內地官員一致,認同23條立法困難,北京因失去耐性而自行透過附件三立法,並表示體諒,但強調香港仍然實行一國兩制、港人自由不受影響。

而立場親中的網民則留言支持立法,又揶揄民主派「攬炒求仁得仁」。

股市表現

香港股市應聲下跌。自疫情穩定回升後,再失守23000點關口,創4月2日以來新低。恒指今日收報22930點,大跌1,349點,更曾跌逾1,400點,是自2015年7月以來最大單日跌幅。

西方國家反應:

美國:

美國總統特朗普回應,指若果中國繼續按計劃落實「香港國安法」,美國將會作出「強烈回應」(react strongly)。

美國兩名分別來自民主黨及共和黨的參議員都表示,正在草議法案,制裁違反《中英聯合聲明》及《基本法》,包括推動「香港國安法」的中國官員和機構,跟他們有生意來往的相關企業和銀行亦將成為懲處對象。

英國:

英國外交部表示,正密切關注中國對香港實施港版的國家安全法的相關報道,期望中方尊重港人的權利及高度自治。

前港督彭定康接受《英國廣播公司》訪問時表示,若果中國對香港實施港版的國家安全法,是令人髮指的行為,是對香港自治的全面攻擊。他表示,英國與中國就香港回歸,共同簽署中英聯合聲明,英國首相及外相應該與國際間的盟友商討事件,要繼續視香港為國際間的重要城市,又質疑中國是否繼續信守承諾。

媒體:

《英國廣播公司》的報道則以「國安法可能是香港的末日」(China security law 'could be end of Hong Kong')為題,指中國當局決定在香港落實「港版國安法」,勢將引起國際社會及香港的強力反對。

英國《衞報》指,香港作為中國最自由的城市,強推國安法將會是一個轉折點,尤其美國將可能重新檢視香港的特殊地位。

美國《紐約時報》認為,內地的做法是要進一步收緊對香港的管治,將蠶食香港的自由,亦將再度引起港人對中國政府的恐懼及憤怒,觸發更多示威。報道指出,相信在「港版國安法」通過後,北京會對付去年挑戰國家主席習近平權威的反政府抗爭人士。

美國《華盛頓郵報》形容,中方以歷來「最大膽的舉措」去削弱香港自治,全面控制香港,又指北京當局因應香港去年的大規模示威,採取全新的策略,要令這個被北京視為不平靜的地區,服從於北京。

核稿編輯:Alex