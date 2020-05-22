川普宣布退出「開放天空條約」，上任後每年都退國際軍備協議

美國總統川普在當地時間21日證實，美國將退出《開放天空條約》，（Open Skies Treaty），並表示原因是俄羅斯屢次違反條約內容。美國將在當地時間周五發布正式通知，6個月後「退群」生效。

繼前年退出解決伊朗核子危機的《聯合全面行動方案》、去年退出美俄之間的《中程核飛彈條約》之後，這是川普任內退出的第3個軍備限制協議。俄羅斯對此表示遺憾，強調仍在等待美方溝通。

什麼是《開放天空條約》？

《開放天空條約》於1992年簽署，2002年生效，目前共有35個締約國，包含部份歐盟成員國、美國、加拿大、俄羅斯等。條約允許締約國在彼此領空進行非武裝的空中偵察，以提高軍事透明度，減少可能導致戰爭的軍事誤判機率。

都是俄羅斯的錯？

《路透》報導，川普周四對記者表示，「我認為我們和俄羅斯的關係很好，但俄國沒有遵守協議；所以在他們遵守之前，我們會退出。」美國《國防新聞》報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在聲明中表示，將在周五發布正式通知，開啟正式退出的倒數計時6個月；然而聲明也稱，「如果俄羅斯回心轉意，能完全遵守協議，我們可能會重新考慮此退出決定。」

但是「完全遵守」的定義模糊不清。國務院助理國務卿福特（Christopher Ashley Ford）對《國防新聞》解釋，在美國抱怨有關俄羅斯違約的很多狀況中，俄羅斯實際上沒有直接違反條約；舉例而言，俄國領土加里寧格勒（Kaliningrad）位於波蘭和立陶宛之間，俄羅斯過去一直限制締約國可在加里寧格勒上空飛行的時間，而非完全禁止。

福特表示，俄羅斯顯然將條約中的義務視為某種準則，認為可以選擇性遵守；美國在綜合考量之下，才做出退出條約的決定，因此就算俄羅斯重新遵守協議，美方也會視情形決定後續行動，「如同我們此刻的決定會帶來很多變數，我們也必須觀察俄羅斯屆時的行動會給世界帶來什麼影響，這是我們非常想創造的對話溝通，如果俄羅斯願意給世界一個能看見溝通的機會。」。

川普猛退軍事協議，美中俄軍備限制沒共識

《紐約時報》報導，川普早有退出《開放天空條約》的想法，去年年底已暗示過歐盟，除非對條約內容做出重大修改，否則考慮退出，但歐盟仍沒有動靜。美國前國務卿舒茲（George Shultz）、前國防部長佩瑞（William Perry）在去年10月聯名投書《華爾街日報》，今年3月又聯名致信給川普，強調「在與莫斯科關係日漸緊張之時，《開放天空條約》是美國和盟友監控俄國軍事活動非常有力的工具」，力勸川普不可退出，但仍然無法阻止川普政府的決定。

《CNN》指出，川普認為美國退出，可讓俄羅斯願意參與新協議的談判，「我們有可能達成一項新協議，或做一些事來整合這項協議。」《路透》指出，川普一再呼籲中國、俄羅斯共同對核武器制定新的軍備管制協議；川普退出《開放天空條約》的舉動，更讓人懷疑美國會否續簽明年到期的《新削減戰略武器條約》（Strategic Arms Reduction Treaty，簡稱New START）。

美國去年退出與俄羅斯之間的《中程核飛彈條約》，現又宣布退出《開放天空條約》的情況下，美俄之間僅剩《新削減戰略武器條約》限制雙方軍備數量。川普雖有心推動美中俄軍備限制協議，但擁有約300枚核彈頭的中國始終拒絕參加談判。

俄羅斯的態度

《BBC》報導，俄羅斯外交部堅持俄國沒有違反協約，美國退出條約的舉動「非常令人遺憾」，並補充指出，川普政府持續破壞所有的軍備管制協議。俄羅斯外交部副部長格魯席科表示，對於美方將一些「技術問題」錯誤宣稱為俄國違約，應該持續進行討論。

??#MFA on info of US’ decision to leave #OpenSkiesTreaty: “If it does happen, it will be very regrettable. Unfortunately, it goes w/ general policy of current US Adm. to derail all arms control agreements. Treaty is crucial for ensuring mutual trust in Europe & on a larger scale” pic.twitter.com/OjxiKcbdok — Russian Mission to NATO ?? (@natomission_ru) May 21, 2020

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範