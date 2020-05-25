法律小教室：修憲到底有多難？兩個很難跨越的門檻

我們曾經修憲過嗎？

《憲法》做為國家的根本大法，不僅規範了政府的權力範圍，同時也保障了人民的各種基本權利。

但是，沒有一部法律是完美的，也沒有一部法律可以永遠不隨時代潮流修正。因此在許多國家的歷史上，都存有修改《憲法》以因應社會變遷的情況。以美國為例，美國《憲法》就經歷過了27次修訂才變成目前這樣。

那我國有沒有修過《憲法》呢？答案是肯定的。為了因應民主化的呼聲，我國自1991年起，也陸續針對《憲法》進行了七次修正，形成了我們目前看到的《憲法》增修條文。當然，並不是七次的《憲法》修正都是完美的，像是第五次修正就存在著修憲有沒有界限的《憲法》上爭議，大法官也做出了「釋字第499號解釋」回應，這點未來有機會可以再談。

《憲法》要怎麼修？

大家都知道，法律的修正必須要經過立法委員三讀通過才行，那《憲法》是不是也一樣呢？這個問題的答案是否定的！

如果曾經經歷過修憲的讀者應該會有印象，當時我們會選一個稱為「國民大會代表」的人，來幫我們修憲。依據《憲法》第174條規定，《憲法》的修正必須經由國民大會的決議才行，所以我們才必須再選出一位國民大會代表來幫我們修憲。

但是在第七次修憲以後，這樣的狀況卻有了改變。在第七次修憲時，除了刪減了立委的席次到現行的113席、並改用單一選區兩票制、延長任期至四年以外，同時也將國民大會的職權拔掉，並且將原先國民大會執行的《憲法》複決權，轉由全體國民複決。

依照現行的《憲法》增修條文第12條規定，《憲法》的修正，必須經過以下兩個程序來進行：

立法院立法委員1/4之提議，3/4出席，及出席委員3/4之決議，提出《憲法》修正案。 公告半年後，經選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之1/2。

這樣的修憲門檻有什麼問題嗎？

然而，在這樣的修憲門檻修正以後，也有人認為並不妥適。

提案門檻方面，全體立法委員3/4出席，3/4出席委員的同意本身，就已經是極高的門檻要求。更何況還必須要有「全體選舉權人過半數」的同意呢？這樣的修憲門檻，有可能會導致《憲法》難以順應社會的變化，而必須要依靠司法解釋去擴充《憲法》的保障範圍，也因此有人認為未來要看到第八次修憲極為困難。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航