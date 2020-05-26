「台灣癌症之母」彭汪嘉康：高齡88歲仍在三家醫院看診，「keep busy」是身心健康的核心

文：蔡怡琳｜攝影：戴蒙｜內文圖片：彭汪嘉康提供

一個人的高峰可持續幾歲？答案可能是：無限。有「台灣癌症之母」之稱的中研院院士、癌症研究專家彭汪嘉康，拯救過無數癌症病人，迄今已高齡88歲，每週仍在三家醫院看門診，還穿插許多會議和研討會行程，仍活得像個青壯年。

如此行程，對已很接近90歲的她來說，不累嗎？她倒是調適得宜，挑戰既有高齡印象：「你要量力，看能做多少。」

由於治療棘手的癌症，勢必得了解國內外最新的治療進展。「開會並不耗勞力，很多外面來的演講，可能的話我也要去聽。」

她對醫師工作有強烈的使命感，「如果外面有新藥可以治好他，你還要在這裡慢慢找，那就是不對，所以一定要update（更新）。」

她強調「keep busy」是身心健康的核心。「我一直覺得還是要動，一定要keep busy，到這年齡凡事不能計畫太久，有事做就不會東想西想。」

明年回美國 ：老了，真的會想和家人在一起

身為國內第一名女性外科醫師，彭汪嘉康很清楚箇中甘苦。她一直保留在美國衛生研究院工作時期的一張大合照——周遭都是男性，獨獨她一名女性身在其中。她有意識地努力：「要有本事站起來，這樣以後才會有女性的位置。」

Photo Credit: 彭汪嘉康提供 彭汪嘉康（前排左5）在美國國家衛生研究院工作時，是第一位發現血癌染色體變異的研究員，1964年全體合照中唯獨她一名女性。

然而，如此也犧牲了不少私人與家庭時光。彭汪嘉康有2個兒子、2個女兒，「小孩很少看到我，如果看到我在，會說奇怪，今天媽媽怎麼在家？」她說。

小孩成長過程的母姊會，也大多由先生代表出席，許多小朋友看到了都充滿好奇，不停問他先生，「你是不是也會洗衣服？也會洗碗？」

她很感謝先生的理解，才能免除許多紛爭，「要是另一半不跟你合作，一定會離婚！」

工作之外心中最柔軟的一塊，倒是隨著年齡有了新的體會。「老了，真的會想和家人在一起。」彭汪嘉康透露了一個重大的決定：2020年滿88歲，打算搬回美國久居，把握和兒女相處的時光。

Photo Credit: 彭汪嘉康提供 彭汪嘉康與先生及12名孫子女於美國合照，畫面好歡樂！

台灣的人情味與醫療資源 每個人都該珍惜

捨不得的，是台灣的人情味。

例如，她前兩個月去榮總開刀，醫生有點放心不下問她：「妳一個人過來？」彭汪嘉康氣定神閒：「不要緊，開刀那天，自然有人來陪我」原來，以前的秘書來陪她一個晚上，以前的護士在她生病時也會來幫忙。

不只廣受學生愛戴，也常有病人說她像自己的母親，有幾個老病人已長期追蹤幾十年，幾乎就像朋友。

回美國後，這些老病人會找誰呢？彭汪嘉康篤定地說：「我會幫他們轉給我喜歡的醫師。」

她說，其實真正喜歡的還是台灣，很安定，醫療資源又齊全，「希望在這裡每個人都珍惜這麼好的環境」。

Photo Credit: 彭汪嘉康提供 2008年彭汪嘉康獲頒第一屆「傑出女科學家獎」，與到場觀禮的北一女學生合影。

養生法則：蔬果579，洗米至少10次，多睡忘煩惱

說起養生法則，彭汪嘉康格外強調飲食的重要：「現在好多人罹患三高，都是吃來的，昂貴的鵝肝吃下去，就變成脂肪肝。」

她則曾在1997年成立台灣癌症基金會時，就推動重要飲食觀念「天天五蔬果」──建議每天吃三份蔬菜與兩份水果，藉此預防慢性病。

家常生活中，她常自己下廚，90多歲的先生，也喜歡吃她煮的菜。她對於洗米則十分講究，至少洗10次。她曾說明許多米為了防止蟲蛀，會加入化學粉末，如果沒有洗乾淨，長期攝取恐怕傷身。

只是，沒想到，自己的健康也曾栽在食物上。她回憶2年多前，發現膽囊裡有小石頭，因工作忙碌，始終拖著沒去處理，有次開完醫學會議，吃了一塊比較油膩的肉，當下就感到相當不舒服，吐也吐不出來，沒想到從廁所出來，就昏倒在地。治療後馬上解決了，她因而奉勸所有的50+讀者：「不管大病小病，有不舒服還是趕快治療！」

另外，她也分享最簡單的一個養身方法：睡！工作不管再如何耗神，回家睡了一覺都忘了。她透露，週末可以一口氣睡到中午，養足精神，自然心情好，免疫力也能提升。

挫折常會給人另一條路，比原本的更好

Photo Credit: 彭汪嘉康提供 挫折帶給彭汪嘉康不同的人生之路，她強調別停在原地，趕快想下一步。

彭汪嘉康長期投入醫學研究，其實也曾遭受被「拒絕」的經歷，當時她曾被美國一家天主教醫院錄取，對方要求7月1日來上班，但她7月4日要結婚，就請求延後一個禮拜上班。

想不到，對方當場拒絕任用她。這讓懷有外科醫師夢的彭汪嘉康非常沮喪，不過，因緣際會之下，先生的朋友介紹她到美國國家衛生研究院工作，面試一拍即合。短短幾天的轉折，開啟她人生章節的重大變化，後來從臨床轉入基礎醫學研究，成為中研院院士，起點都由此開始。

她回頭想，即使和原來設想的方向不一樣，「挫折不一定不好，常常會給你另外一條路，比你本來走得更好。」

彭汪嘉康說起處理煩惱的方法，「一步不能走，就想下一步怎麼走。」如她當初如果隔年再來考外科醫師，也許又是一條完全不同的路，而她未曾後悔過自己的選擇。

退休年齡該延後，成為一個能幫上忙的人

隨著高齡化社會的來臨，她認為將來退休年齡一定要延後，50後的資深工作者應著重將經驗傳承給下一輩。她感嘆，「好多人明明可以做到75歲，公司或機構就叫他們退休了。」

對於老，她沒有太多憂愁，但也感受到天命不可逆，很灑脫的說：「沒辦法老就是老了啊。」她現在反倒常開玩笑，照相不要照那麼清楚啦。

彭汪嘉康門生無數，推動台灣癌症的醫療發展史，也改變許多癌症患者的命運，成就輝煌，她仍是謙和地說：「老是不可避免的，但老後還能做多少事，幫人家多少忙，就代表還是會有用的。」

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航