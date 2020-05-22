對台冷處理、拿香港開刀，8張圖了解中國兩會強推「港版國安法」

中國第13屆全國「兩會」（人民代表大會與政協會議）今（22）日正式登場，將一路開到下周四（28日）。除了報告中國經濟和社會發展計劃、中央與地方預算之外，本次兩會的重點，是第5項議程，中國人大常委會提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的决定（草案）》（以下簡稱「港版國安法」）議案，引發各界關注。

冷處理對台關係，中國兩會本次著眼香港問題

中國國務院總理李克強22日發布政府工作報告，在涉台內容上，並無特別突出的重點，僅稱「要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制『台獨』分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對『台獨』、促進統一」。

這樣簡短的內容，兩岸政策協會副秘書長張宇韶認為，這次兩會期間北京當局冷處理台灣問題，但在對港事務上展現強硬的一面，繞過香港立法會，將審議授權常委會制定「港版國安法」的草案排入議程。此舉不僅針對香港，也是做給台灣看。

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《關鍵評論網》帶你用8張圖了解，這個將永久影響香港自治地位的《國安法》草案。

「香港版國安法」正式生效後，首當其衝的將是9月立法會選舉。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，就算泛民主派獲得比以往更多的席次，但北京大可啟動「國安法」取消泛民議員資格。

香港《基本法》18條規定，中國常委會必須在徵詢過港府與香港基本法委員會，才能針對列於《基本法》「附件三」的法律作出增減。另外，被列在「附件三」中的法律必須與國防、外交的範圍相關，否則不得列入「附件三」內。附件三的法律目前包括了：

《關於中華人民共和國國都、紀年、國歌、國旗的決議》 《關於中華人民共和國國慶日的決議》 《中央人民政府公布中華人民共和國國徽的命令》附：國徽圖案、說明、使用辦法 《中華人民共和國政府關於領海的聲明》 《中華人民共和國國籍法》 《中華人民共和國外交特權與豁免條例》

這次中國人大直接繞過香港《基本法》、香港立法會，由人大做出決議要將「國安法」併入「附件三」，北京當局繞道立法，等同直接挑戰香港的迷你《憲法》，衝擊香港「一國兩制」。

為什麼這是史無前例的大反撲？

香港2019年因《逃犯條例》延燒半年的反送中運動，撕裂香港政府與人民互相的信任，雖然該條例最後遭撤回，但外界擔憂，港版國安法實施後，影響範圍將比逃犯條例更甚。

其實在此以前，香港首任特首董建華早在2002年底提出《基本法》第23條立法，指香港特區應自行立法，「禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，也禁止外國團體在港進行政治活動」，不過引發香港社會反彈，2003年有50萬人上街抗議（七一遊行），這個立法並未展開。

沒料到在2019年「反送中」運動後，香港政府與民間極度不信任之際，又適逢2020年「武漢肺炎」爆發、全球陷入忙亂之際，中國兩會審議將直接繞過香港特區政府，由中國人大制定相關法律。

香港前特首、中國全國政協副主席梁振英接受《央視新聞》專訪時就此表示，「不要低估中央處理香港問題的決心」。

香港民主派會議召集人陳淑莊認為，中央及港府沒有汲取去年反對修訂《逃犯條例》風波的教訓，強推港區國安法是把香港的一國兩制「放進垃圾桶」。

Photo Credit: AP / 達志影像 香港民主派議員強烈批評中國推行港版國安法，指這違背了一國兩制的框架。

香港民間人權陣線則將號召200萬人上街抗議「救香港」。

民陣召集人岑子杰表示，21日傳出人大訂立港區國安法後，香港股市隨即大跌，認為訂立國安法會令世界各地商家顧慮，對香港的經濟帶來長遠破壞，是真正的「攬炒」。他又質疑若成功立法，法例內的「顛覆國家政權」、「分裂國家」等字眼將由特首林鄭月娥定義，更憂慮最終在港執法的並非港人，「若國安有權執法，成何體統？」

另外也有港人擔心「港版國安法」通過後，網路上的言論恐成入罪證據，香港媒體報導「VPN」一躍成為熱搜，下載量急升120倍。上一次VPN在香港下載量急升是在去年10月，當時香港因為反逃犯條例修訂，爆發大型示威。

美國國會去年通過《香港人權與民主法案》，要求美國政府每年審查香港的自治情況，授權對涉嫌侵犯人權的個人實施制裁，該法案也要求美國國務院向國會提交評估報告，決定是否繼續給予香港獨立關稅的地位。

國會提交報告的時間原定在3月底，不過美國國務卿蓬佩奧日前宣佈，考慮到北京即將召開人大會議，或進一步削弱香港自治，國務院決定推遲提交報告。

香港恐成第二個澳門？

澳門立法會在2009年通過澳門版的國安法《維護國家安全法》，其中共15條條文，包括禁止叛國、分裂國家、顛覆中央人民政府、煽動叛亂、竊取國家機密，及與外國政治性組織或團體建立聯繫作出危害國家安全的行為等，若觸犯叛國、分裂國家及顛覆中央人民政府，最高可處25年徒刑。澳門並設立「維護國家安全委員會」，統籌、協調澳門特別行政區維護國家主權、安全及發展利益的工作。

不似香港時有激烈反抗，北京曾稱澳門是執行「一國兩制」的「聽話」典範，讚揚澳門有「一國」意識，認同中央全面管治權，完成《基本法》第23條公安條例的立法，制定《維護國家安全法》，在《立法會選舉法》中增加「防獨」條款，完成《國歌法》本地立法等等。

而香港在港版國安法立法之際，5月27日又預計二讀《國歌法》，這些立法如通過，之後對於香港社會將造成什麼樣的重擊？外界都在關注。

而中國外交部於21日新聞發布會後，同步向各國駐北京的大使館寄出信件，信件列出了5點中國政府為什麼要訂定港版《國安法》的原因：第一，香港的反送中事件挑戰了中國國家核心利益，香港成為挑戰中國國家安全的風險；第二，中國中央政府有義務維護國家安全，所以不會袖手旁觀；第三，港獨勢力在香港只是少數人的聲音，中央政府必須顧及全港人民感受。第四，香港事務為中國內部事務，中央政府有權管理。最後一點則是呼籲各使館的人員繼續與香港政商人士保持往來，希望各國理解中國的作為。

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核稿編輯：Alvin