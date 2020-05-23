專訪《如碆靈祭祀之物》作者三津田信三：累積小小的「不安」，讓讀者在不知不覺間感受到恐怖

文字：三津田信三｜筆訪：愛麗絲

問：為什麼您想以民俗怪談結合推理作為主題、發展刀城言耶系列？針對民俗怪談背景調查過程中，有哪些印象深刻的部分？刀城言耶走訪過程中，有哪些也是您實際到訪的嗎？

三津田信三：從出道作到第五作為止，我純粹是為了興趣寫小說，但這些作品基本上都是後設小說，內容多從個人嗜好發展而出，銷量不算太好。我認為這樣下去不行，於是思索起「現今的讀者喜歡什麼風格」、「我擅長哪些領域」以及「其他作家沒寫過哪種類型的小說」，最後創造出的便是「刀城言耶系列」。

出現在作品中的怪談大多是創作，因此並未遭遇提問中描述的印象深刻的部分。而由於故事背景幾乎都是虛構的，即使想走訪也無法實現。

問：作品中依探案主角，分為不同系列，您在創作過程中，是如何發想不同系列中的主角的人物設定？會做哪些背景資料搜集？資料來源大多是哪些呢？

三津田信三：我對角色幾乎沒有任何偏愛。「刀城言耶系列」也不是抱持著想寫出他活躍過程的心情，主軸仍是在「案件」上。他只是一位負責帶劇情的人罷了。而且從根本上來說，我討厭裝模作樣的名偵探。

關於「死相學偵探系列」，則是出版社提出「請寫一部以角色為主軸的作品」的要求，所以我費了不少心思。

創造主角時，我不會特意蒐集資料。找文獻來閱讀，主要是為了獲得案件核心的靈感，與思考故事舞台的設定。

問：您如何看待地方怪談的真實性與可信度？構成一則怪談的背後，可能牽涉到哪些層面？您認為怪談在日本文化中的定位與影響是什麼？

三津田信三：怪談本身是否具有可信度，我只能說是「Case by case」。即使如此，所有怪談的共通點，應該是基於「位處灰色地帶」的判斷吧。想要將之弄清楚本身就是沒有格調的行為。

我個人認為，怪談誕生的背景需要一定程度的「餘力」與「時間流逝」，從太過悲慘的事件中是不會誕生怪談的。

雖然日本文化中的怪談幾乎擔負起「娛樂」這項工作，仍會因時代與故事內容不同而成為「諷刺社會」的作品，稱得上相當富有多樣性。

問：您認為在怪談中造成恐怖的關鍵因素是什麼？自己的作品中讓讀者感到恐怖的關鍵是什麼？

三津田信三：我認為是「沒有道理」。我想，拙作的情況是透過累積小小的「不安」，讓讀者在不知不覺間感受到恐怖。

問：您個人平時喜歡閱讀的書類與作者、最喜愛的推理作品、最想推薦讀者閱讀的書籍分別是什麼？為什麼？

三津田信三：M.R.詹姆斯（Montague Rhodes James）的所有怪奇短篇，與岡本綺堂的所有怪談作品。雖然都是久遠以前的作品，但絲毫沒有老舊的感覺，甚至可說他們處理怪異現象的方式非常現代。

問：您之前曾擔任出版社編輯，主要負責的是哪些書類？如果不當作家、編輯，還有考慮過哪些職業嗎？為什麼？自行撰寫作品出道的契機是什麼？擔任過編輯與作者雙重身分，在創作過程裡有哪些影響？您以作者身份與編輯溝通過程裡，有哪些印象深刻的經歷、獲得的建議嗎？為什麼？

三津田信三：佛教、醫療、建築、學校教育、民族音樂、土木、海外歷史、紀行、妖怪、民俗學等，我沒有負責過文學作品。另外，我曾擔任照片月刊雜誌的副總編輯，負責過世界民族、自然、文化、歷史、科學、動植物等相當廣泛的領域。

除了編輯和作家之外，我對圖書館員的工作頗感興趣。我有種強烈的想法，無論如何都希望從事和書本有關的工作。

關於出道的契機，是我擔任編輯時相識的一位非虛構文學作家，得知我為了興趣在寫小說，便介紹了講談社的編輯給我。

由於擔任過編輯，知道如何從零打造一本書，也熟知業界詳情，我認為在這些方面是有利的。然而，最有幫助的，其實是至今為止自身的閱讀經驗吧。以我的狀況而言，這部分也包括了欣賞電影。

與編輯進行溝通的時候，編輯幾乎不會干涉小說的內容。尤其我是邊想邊寫的類型，不僅沒什麼可以報告編輯，即使腦袋浮現重要的新點子也不會告知。

責任編輯畢竟是新作的第一個讀者，我希望編輯盡量在沒有預備知識的情況下閱讀。這樣比較能夠「欺騙」，也可以「嚇到」對方啊（笑）。

問：您印象最深刻的民俗怪談、鬼故事是什麼？為什麼？您本身算是膽子大的人嗎？喜歡看鬼片嗎？印象最深的鬼片橋段是什麼？為什麼？

三津田信三：我覺得最恐怖的是，只能認為是「偶然」會發生的故事。在拙作《百蛇堂：怪談作家述說的故事》裡提及的「麥奈海峽的故事」便屬於此類。

隨著年齡增長，「害怕」這種情感會漸漸淡薄，實在很可惜。只不過，我本來就不會特意造訪所謂的「靈異場所」，我喜歡「恐怖的故事」，不代表我想親身體驗。並非害怕，而是我喜歡的是做為故事的怪談。

我喜歡電影，尤其常看恐怖片與推理片。我最喜歡的電影導演是達利歐・阿基多（Dario Argento），而《驚變》（Phenomena）、《深夜止步》（Deep Red）、《坐立不安》（Suspiria）則是我的BEST 3。總之，我相當為導演那強烈挑起觀眾不安情緒的拍攝手法痴迷。

問：您目前預計下一本會推出的書籍、與正在創作的主題？

三津田信三：目前的預定如下。（中文書名皆為暫譯）

「鬼屋系列」的第三作《被帶到不存在的家中》（そこに無い家に呼ばれる）。本系列第一作為《每個家都有鬼》（どこの家にも怖いものはいる），第二作則是《刻意建造鬼屋居住》（わざと忌み家を建てて棲む）。

「死相學偵探系列」的第八作《死相學偵探：最後一案》（死相学探偵最後の事件）。如同書名所示，是系列完結篇。

怪奇短篇集《逢魔宿》（逢魔宿り）。書名讀成「あまやどり」（amayadori），是「躲雨」的意思。預定收錄五則短篇。

「刀城言耶系列」第十一作。預定挑戰與《如碆靈祭祀之物》不同的，不在那樣的時代便無法成立的瘋狂動機。

「物理波矢多系列」第三作。打算以二次大戰戰敗後的黑市為舞台。這部作品或許也會寫到瘋狂的動機。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九