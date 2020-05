《就怕平庸成為你人生的注解》：看透自己的成本太高，遠比不上編造謊言划算

文:歐陽立中

最近迷上韓劇《天空之城》。其中,主題曲〈We all lie〉的幾句歌詞讓我很有感:

We all lie, Tell you the truths,Sometimes we laugh and easily lie.

(我們都在謊言之中,而事實就是,我們時而笑得開心,卻又被謊言包圍。)