《就怕平庸成為你人生的注解》：看透自己的成本太高，遠比不上編造謊言划算

文：歐陽立中

看透自己，要付出多大代價？

最近迷上韓劇《天空之城》。其中，主題曲〈We all lie〉的幾句歌詞讓我很有感：

We all lie, Tell you the truths,Sometimes we laugh and easily lie.

（我們都在謊言之中，而事實就是，我們時而笑得開心，卻又被謊言包圍。）

劇中的母親瑞珍，在目睹明珠家升學的悲劇後，決定辭退女兒的升學指導員。她以為，這樣女兒就能快樂成長。但最後，她反悔了。來自女兒的堅持、婆婆的施壓、同儕的競爭……以及，她內心的謊言。她告訴自己：

「我們不會像明珠家那樣的，我女兒也不會像英才那麼不肖，不會的……不會的……」

最後，她把惡魔指導員請了回來，讓女兒走上升學修羅道。

你知道嗎？這世界最大的謊言，往往不是別人騙了你，而是你擅於對自己說謊，還心甘情願的相信。

要看透自己的成本太高，遠比不上編造謊言划算。

這就是所謂的「雙重歸因理論」。

什麼意思呢？人在面對一件事情時，會發展出兩套歸因方式，一種是外在歸因，把責任歸於外界；一種是內在歸因，把責任歸於自身。偏偏，人在不同的情境下，會聰明的選用不同歸因，來讓自己好過一點。

你不妨拿起筆和紙，畫一個十字，橫軸分別是他們和自己；縱軸分別是壞事和好事，這樣就會形成四個象限。

有趣的來囉！

當我們看發生在別人身上的好事，會傾向用「外部歸因」。比方小李在公司升遷了，你可能心想：「那個馬屁精，天天討好老闆，難怪升得快。」但難道，小李本身沒有努力嗎？

而當我們看發生在自己身上的好事，卻傾向用「內部歸因」。比如你自己升遷，得意得很，心裡讚嘆自己：「我升遷，當然是因為我夠努力啊！」可是，難道你的升遷，沒有絲毫的運氣成分嗎？

再換個角度看，當我們面對別人的壞事，這時我們傾向用「內部歸因」。比方說小李遲到，你心裡想：「小李又遲到了，這人就是懶散。」

可是換作你自己遲到，你會怎麼解釋呢？「都是路上大塞車，害我遲到。」所以，顯而易見，發生在自己身上的壞事，我們更常用「外部歸因」。

我們就是這麼聰明，聰明的規避過錯、歸咎他人，於是我們的人生慢慢變成一場謊言。

我想起了幾個熟悉的場景。

學生上課說話，你勸誡他，他回你：「那個誰誰誰還不是也在講話。」嗯，外部歸因。

學生上課玩手機被抓到，被老師抓到要沒收，他又覺得委屈了，嚷著：「才玩一次就被抓，那個誰誰誰每天玩都沒事。」嗯，又是外部歸因。

不知道你發現了沒有，要看透自己，本身就得付出高成本，因為你得接受自己的不完美，相對的，怪別人不好，CP值高太多了。

你說，那我們該怎麼辦呢？

簡單，同一張表格，你反著來想。

看見別人身上的好事，我們改用「內部歸因」：看見小李升遷背後的努力，這讓我們學會了「虛心」。

發生在自己身上的好事，我們改用「外部歸因」：知道自己的升遷，在努力之外，也有貴人相助。於是我們學會了「感激」。

當壞事發生在別人身上，我們試著「外部歸因」一下：小李遲到，背後是不是有什麼難言之隱？這瞬間，我們有了「憐憫」。

而壞事落在自己頭上，我們改用「內部歸因」一回：我遲到，是因為自己偷懶，下次，別再犯就好了。這回，我們學會了「反省」。

那些我認識的強者，都是這麼反人性的在要求自己。也因為如此，成功者才如此碩果僅存。

他們逆轉歸因，扛著看透自己的高成本，那你呢？

我們絕不在同樣地方跌倒第二次

我聽見街頭巷尾歡呼聲彼此串連，就像中華隊的打線，轟得韓國隊七葷八素。

不被看好的中華隊，對決黃金陣容的韓國隊，結果令人跌破眼鏡，終場中華隊七比○完封韓國！

這回，我們不必再用「雖敗猶榮」安慰自己，可以痛快的喊出來：

「我以中華隊為榮！」

可是，不知道你有沒有想過，中華隊為什麼會贏球呢？這次贏韓國真的只是一場意外嗎？

不是的，你看似的意外，背後其實是一連串精密的設計。

第一，了解自己

很多人以為情蒐是為了分析對手，但這只對了一半。情蒐還有另一個更重要的意義，就是了解自己有哪些可用之兵！

中華隊教練團在經典賽前就已經派人前往美國，去了解旅外選手像是張進德、江少慶、胡智為的狀況。

你知道這像什麼？就像美劇中神盾局福瑞局長在面對未來不可知的敵人時，就已經暗中觀察、協助英雄們，為未來的終局之戰做徵召準備。

第二，絕不鬆懈

老婆說，這場比賽有個畫面讓她特別感動。

七局上時，我們已經六比○領先了，先發投手張奕表現完美，可以輕鬆下莊，讓中繼接替。但是在休息室的張奕，卻不斷看著牆上資料，那是對手的打者情報。他還不斷跟教練討論著接下來的投球策略。

他沒有因為有人接替，就讓自己鬆懈下來。他知道，只要一鬆懈，局勢就可能會瞬間崩盤。

第三，修正應變

先前，中華隊輸日本和墨西哥，並不是打不出安打，而是打線無法串連。

如果你是教練，在面對最重要的韓國一戰，你會怎麼做？

調度的難處在於，當你安排的陣容不如預期，你敢不敢變陣？

你說當然敢哪！說敢的你一定沒調度過。

就像以前我當籃球隊長時，每當比賽雙方差距不大時，我根本不敢換球員，因為變陣帶來的風險是未知的。

維持原狀，至少你不用承擔改變失敗的責任。

但總教練洪一中選擇修正應變！對韓一戰，他大膽調整打線順序，還把原先沒在先發行列的胡金龍拉上先發，果然收到奇效！

有句話說：「成功不一定有原因，但失敗一定有！」

中華隊在先前的比賽，跌了，但我們不會在同樣的地方，跌倒第二次。

看著中華隊令人激賞的表現，突然想起了我們班。對，另一個奇蹟發生在語實班。

去年在英文歌舞劇比賽抱憾而歸的我們，今年拿下了冠軍！

我發現這一切，竟然和中華隊不謀而合。

首先是「了解自己」。

去年，我們跟別人拚歌拚舞，輸了。今年，孩子們決定重新盤點自己的優勢，發現我們最大的優勢就是：美術！美術！還是美術！

所以子秦領軍，將士聽命，用紙板打造全套的「復仇者聯盟」裝備。子秦的兵工廠，就在後走廊開張了！不分早晚，他們不斷製圖、剪裁、噴漆，用紙板做出一個個英雄的武器。

那陣子，我最期待打開班級櫃，因為每天都會有新的驚奇：昨天是鋼鐵人頭盔、今天是雷神之鎚、明天是美隊盾牌……

孩子們了解自己之後，不再把比賽當作壓力，而是快樂的享受一切。

再來是「絕不鬆懈」。

為了重現《復仇者聯盟》的經典片段，孩子們剪輯了電影音效。重點來了，怎麼樣讓武打戲更有張力呢？

他們想出一個最笨，卻也最強大的方法：「對拍武打」。他們跟著音效走，音效有撞擊聲，索爾就把槌子槌向薩諾斯；音效有鋼鐵聲，美國隊長就用盾牌擋住攻擊。

這是一計險招，因為只要有拍子沒對上，就會像是被發現對嘴一樣可笑。所以為了這三十秒的打鬥，他們練了不下百次，練到不用聽音效，都能憑腦中的節拍，讓武器揮舞到正確位置。

最後是「修正應變」。

回想過去的失敗是最痛苦的，卻是一條必走的道路。

我們去年輸在進場太慢，還在狀況外，就倉促開始了。所以，你知道我們除了歌舞劇，還多練習了什麼嗎？

你一定想不到，我們練：三十秒內進場完成。

我們就像傻蛋一樣，練習如何在三十秒內，扛著大小提琴、電子琴、琴架，還有所有的英雄裝備，衝向定點。時間一到，音樂就下，逼自己正視沒跑到位的下場。

是的，我們跟中華隊一樣，絕對不會在同樣的地方跌倒第二次。

往後的人生，也不會。

書籍介紹

本文摘錄自《就怕平庸成為你人生的注解》，天下文化出版

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作者：歐陽立中

也許你渴望歲月靜好，但不是現在；

也許你想要平庸安穩，但不是此刻。

永遠別忘記眼裡有光、心中有火的自己！

夢想才該是我們人生的注解，平庸不是。

所有的強者都對自己有超乎常人的要求，

所有的冠軍球隊都是在出手奮戰後贏得榮耀，

雖然每次的努力不一定都能獲得公平的結果，

但努力過後得到的回憶，最是刻骨銘心。

只要你堅持到底，最終必能成就自己。

為了成就暢銷作家的夢想，歐陽立中刷下了一張神祕的信用卡，此後為了償還積欠的卡債，他逼自己瘋狂閱讀、每日寫作，沒有人比他更懂得什麼叫做「努力」，因為他完全就是個為夢想不計代價的瘋子。

如今，他以暢銷作家握有的那枝生花妙筆，寫出他與學生共同經歷的校園生活點滴以及他們共同走過的成長之道，也寫出他在帶領學生翻轉古文、為張愛玲做履歷健檢、為園遊會寫吸睛文案、為青春譜戰歌的同時，如何在各種機會教育的場合裡，向學生業配這張神祕的「夢想信用卡」。

他要讓每一個人知道，面對人生，我們必須努力不懈、堅持到底、勇於追求自己想要的精采人生；面對未來，我們必須拒絕平庸，成就更好的自己。

這樣的歐陽立中，寫給這樣的你――

站在人生十字路口感到迷茫不敢追求夢想的你。

歐陽立中與你分享自己如何勇敢刷下「夢想信用卡」，絕不放棄自己的天命。

屢戰屢敗耗盡氣力已趴倒不想再站起的你。

歐陽立中告訴你失敗一定有原因，與你分享他和學生如何避免在同樣的地方跌倒第二次。

正肆意揮霍青春資本還沒想清楚未來方向的你。

歐陽立中與你分享自己的青春時光如何在球場上揮灑汗水，因為不出手便無法奪冠。

日復一日了無新意工作只是為了薪水的你。

歐陽立中與你分享他如何翻轉課文，與學生在課堂上激發各種創意，工作不只是工作，它可以是一線光。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航