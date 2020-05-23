想要消滅檢舉達人，形象清新的賴品妤為何成為「羅淑蕾第二」？

文：林柏勛（FB社團「龍貓公車」店長）

立法委員修法改變社會制度天經地義，但意外地在2020年修改取締交通違規的法律卻是兵家必爭之地。

4月，劉櫂豪、陳柏惟提案修改《道路交通管理處罰條例》第90條，要將執法單位「製單期限」由90天降低至七天，修法原因是怕違規者被連續開罰。

5月，陳歐珀、賴品妤提案修改《道路交通管理處罰條例》7條之1，要直接把原文的「舉發」改成「勸導」。修法原因是怕惡意檢舉，而且說舉證的民眾手機、相機沒有國家認證。

也是5月，筆者於「國家發展委員會網路參與平台」倡議廢除《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》第12條第1項第5款，旨在將該法「可勸導之」的微罪不罰的概念刪除。原因是要讓警員恢復道路執法，讓公權力真正發揮功能。這個提議如果成案的話，其效力將會類似委員提案，交通部必須帶回去研究，然而最終僅僅獲得2500餘票而失敗不受理。

5月中，正在檢討如何跟社會重新溝通時，5月20日這天就遭遇立法委員祭出更狠的提案，直接把《道路交通管理處罰條例》7條之1，條文中的「舉發」改成「勸導」。

立法委員這樣的作法對於台灣社會有什麼影響？從台灣價值到民主運作層面來帶各位來看看。

台灣價值：年輕清新的立委，為什麼支持立院老立委的「奇怪提案」？

從來沒有想過台灣價值會有副作用，5月20日這天是中華民國的台灣價值最濃厚的一天，但是這天我卻開心不起來，因為我們已經看到台灣價值的副作用。

同年4月1日《道路交通管理處罰條例》第7條之1慘遭毒手，立委提案警員製單的期限原本90天要被改為七天，超過之後就不得處罰。因為明顯袒護違規者，又壓迫基層製單員警，網路聲浪壓得兩位連署人劉櫂豪、陳柏惟不出幾天就出來道歉。才沒幾天，5月20日立法委員賴品妤跟陳歐珀又要動這條法律，而且也是往對違規樣態更為寬鬆去修，直接把「舉發」二字改為勸導。

截圖自立法院公報

仔細看5月20日的提案本文的理由是：

檢舉人照相機沒有經過檢驗 檢舉很多讓警員太累

這跟台灣價值有什麼關係？甫落幕的2020年的這一場選舉，其他連署的老立委也就算了，兩位年輕具有眾人期待的立法委員，就是以台灣價值為主要號召而勝出，不只獲得選區支持更有全國的知名度，居然是這兩案爭議案件的連署人。

第十屆立委上任後，台灣社會對於新氣象的期待，無論民生或是國家認同的議題都希望看到新的高度。沒想到接連兩位新秀的連署提案，都讓帶有期待的人民捏了一把冷汗，事情為何至此？

一切錯誤的根源：改不掉的「大公路主義」思維

中華民國不只是憲法架構欠缺構造改革，國族議題外的檢視目前的一些法規也亟需改正，例如《動保法》14條之2規定中對於捕獸夾「販賣違法」但「持有無罪」的漏洞，導致每天全台灣都有流浪動物被夾斷掌案件發生，最深刻的證據就是2019年上映電影《黑熊來了》，電影中在野外亮相的幾乎每一隻黑熊都被捕獸夾夾成斷掌，讓全世界都看到。

此外，更有《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》第12條第1項第5款，明明白白的做為「地方縣市遮羞布」，讓警員有藉口不執法不舉發，也讓地方政府的公共運輸處用來對於違規公車不取締，地方停管處對於貨車卸貨車格的管理疏漏等等，而導致違停間接致死的事故不斷。

為何以上這些明顯需要修改的法，影響的層面如此明顯，都是因為中央的母法缺漏而有的非政治性議題，但卻不被立法委員眷顧。

Photo Credit: 中央社

回到交通修法，《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》第12條第1項第5款的「違規可通行可勸導之」是在幾乎15年前確立的「大公路主義」思維，讓違規並排成為台灣最美風景，這樣的大公路思維影響到了國家道路設計的方式，獨尊汽車而忽略行人、腳踏車、摩托車等等的需求。在違規停車方面，這項困擾城市已久的惡疾，本該要靠格位的效率運用，如管理、執法，如收費、時段規劃等等方式來治療，但地方政府不作為不取締，停管處、交通大隊本該負責，卻是全部交給「紅線可暫停」來滿足，於是地方基礎建設就更加衰敗。

於此同時，暫時交給紅線負擔的政府責任，不但導致居民不滿，事故頻仍，更產生了階級的對立。

為何這麼說？因為在執法的實務上，警察往往一但受到政治壓力，往往會把違規停車改成罰則較輕的「臨時停車」，對地方勢力或民意代表有交代，又在行政裁量權之內，簡直雙贏，這對縣市首長或是地方的警察局長來說好處也不少，就算出了嚴重違停致死事故後，地方大家長雙手一插腰，拍桌震怒要跟違規停車宣戰「大執法」，馬上提升好感度。

會有如此大執法，就是因為平常沒有在執法，今年4月一起台南市安平家樂福前，位於摩托車後座的駐唱女歌手因為違停而間接致死一案，台南第四分局臉書被痛罵為何平常都不取締，而就有後來的警員事正氣凜然的大執法正義PO文照片，完全就是這個路數的實證。

就算「政治一百分」，你可能還是會不小心成為「政策」的無產階級

要檢測朋友是否是「政治一百分、政策零分」有許多量表，例如對兩岸議題滔滔不絕但卻不知道自己的里長是誰，或是連社區活動中心的主管機關是什麼局處，公車違規要找誰申訴才有用，為何老里長可以塗銷機車格改讓汽車停？兩年內好好的公園沒由來要敲掉重建，巷口明明違法的樹木修剪卻無人被懲處，又或是今年市府又花了多少錢在我們搭乘的公車上，花了多少補助在計程車上等等議題？往往都不太理解。

不是我們的錯，我們這個世代是真正意義的在市政資訊上的無產階級，不在籍工作的青壯世代，知道戶籍立委是誰就已經很了不起，但要細數選區市議員以及里長就非常困難，所以選議員或里長往往是聽長輩的話而投，或是根本沒有回家投票，可是這些人卻是真正掌握地方政治資源的分配者。

所以在這個資訊就是資產的年代，我們一貧如洗、不被重視，才是真正的無產階級。用美國大選來說，我們就不是亟需要爭取的搖擺州（Swing State），但是我們還是要在路上開車、騎車、走路，還是必須得面對違停猖獗的副作用，警察不願意取締，或者是有默契的勸導後，違規者又繞一圈到當地的真實狀態，僅僅只有少數的警員願意採取行政裁量權最嚴格的方式做取締。

所以民間自救，出自於對於政府公權力的不信任，而有民眾檢舉的文化，甚至民間推出許多APP，還有各種地方社團用車牌作為抽獎序號，就是在補足地方公權力的怠惰。但這樣的無產階級自救卻頻頻遭受來自公門的打壓。

Photo Credit: 中央社

回到「那條修法」，形象清新的賴品妤為何成為「羅淑蕾第二」？

陳超明跟羅淑蕾的政績，必須被提及，他們在第八屆立法委員任期時，於2014年時要修改《道路交通管理處罰條例》7條之1，意圖把原本違規事實在90天內的檢舉限制改為三天，超過就不得舉發。根據提案人的陳述，就是要針對檢舉達人的惡意檢舉而修法，最後因為交通部官員的堅持，在立法院的交通委員會用七天作為最終交易價格，喊價式的政策制訂，最終也三讀通過成為今日檢舉人舉發的七天限制。

這個七天限制，不得不忘當年的提案人陳超明以及羅淑蕾。

2020年4月，第十屆立委受選民所託，重新針對警員製單的《道路交通管理處罰條例》 第90條下手，除了充滿對於違規者的關懷之外，提案全文更稱要對齊當年「7條之1」的七天，所以要將第90條的製單日期90天「也要改成七天」。也就是警員如果製單時間超過七天，將不處罰，這同樣也是針對檢舉人所設下的門檻。

針對性立法並不意外，意外的是提案人居然是3Q陳柏惟跟劉櫂豪。

不出幾日，兩人最後在臉書上道歉，但根據提案人後來在交通委員會上跟官員的喊價式協商，本法最後用「兩個月」出了委員會，截稿至今雖尚未三讀，但也算是替地方選民有了交代。

再來是2020年5月20日的總統就職這一天，陳歐珀、賴品妤提案連署又要觸碰《道路交通管理處罰條例》7條之1，這次可不是像陳超明、羅淑蕾當年修改日期這麼簡單，而是要針對文中的「處罰」二字直接改「勸導」，政治人物會出如此狠招並不意外，但意外的是連署人之列驚見肩負世代期待的賴品妤。第十屆這樣的修法，居然比當年的第八屆的羅淑蕾還要更狠，有青出於藍勝於藍之態勢。

Photo Credit: 中央社

但哪裡出了錯？立委的意見為何會跟民意脫節？立委說的話不就是民意嗎？

不具「台灣價值」的公共政策，也要公平正義

民眾自救的交通檢舉，在現行法規中並無任何獎金收入，送件給地方政府之後，還要面對每位承辦員警並不一致的行政裁量權，成案機率並非百分之百，民眾還會有挫折感，甚至有很多警員援引《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》第12條回覆說不舉發。

這些檢舉人，就是你我身邊的人，就是像臉書社團「天母好好行」的行人，或是被國家諭令慢車要靠右邊機車騎士，或是同為汽車駕駛，但就是希望要有安全大家都守規則的馬路風景，然而這樣的議題不被重視。

以兩位政治明星為例，雖然擁有全國知名度，但是最終還是要對地方民眾負責，也就是說選區之外的你跟我的意見，他們並不一定要考量進去，即便再怎麼公平正義的人本交通等等烏托邦論述，只要不具「台灣價值」的議題，從他們輕率、有義氣就可以的連署看來，好像都不太重要。

政治明星只是跟「非選民的我們」民意脫節嗎？對這些政治人物來說卻不是如此。這些以地方選票作為主要考量的「抱大腿」而偏袒開大車者、違規者，同時打壓行人、長者、摩托車、自行車看起來好像不厚道，但這就是民主價值的秘密。

以選區來說，你我並無他們那一區的投票權。以表達政治意見來說，許多市政資訊的無產階級，對於公共事務的表達，也不會像違規者們積極，回到我在「國家發展委員會網路參與平台」的網路提案，在倡議過程中許多人說「提了也沒用」所以也懶得去連署，但是其實與我們站在對立面的價值，卻是非常積極的在影響這個社會，朝他們想要的樣子去形塑台灣社會的樣子。

長久以來紅線臨停的容忍跟錯誤，應該要在這一個世代得到解決，目前的現行制度已經造成人民之間、警民之間的對立與不信任，但地方政府卻仍然不需負擔城市規劃、執法、管理的責任，交給紅線就好，同時一昧的解決提出問題的人。

Photo Credit: 中央社

檢舉人的集體意識不是橫空出世，而是被逼上梁山的，而對公共政策不深刻研究的立法委員，卻只想要利用交通部的中央法規打擊這些想要補強執法的小國小民，雖然這些不涉及台灣價值的法案，背後也有公平正義的追求，筆者連署失敗的2571位連署人，也都是好國好民。

想要「消滅」所有檢舉達人，立委該做的是這些事

我這邊，就直接獻策諸位立法委員，要消滅檢舉達人要用對方法：

找回警員執法量能，廢勸導條款，將可有效減少道路違規停車 違規減少就自然抑制檢舉達人，道路自然安全 地方停車道路設計規畫不足，才會彰顯出需求而被改善

國家應該要解決問題，而不是解決提出問題的人。

根本的解決應該要從「不知道里長是誰」的年輕世代開始，請一定要回家投票（或者遷戶籍），並要經常關心公共事務。因為在達到真正的改變之前，現行制度，就是讓陳歐珀、賴品妤成為了陳超明、羅淑蕾接班人的制度，他們無視媒體報導中違規停車間接造成多少家破人亡，但即使新聞媒體也不願意去報導提案以及背後的脈絡，好持續維持民生政策資訊的匱乏跟貧瘠，唯有如此，階級才會更確立並無法流動。

政治的諷刺莫此為甚。

但總有一天，你我也會下車變成行人，可能也會利用輪椅，或是會推動娃娃車在這個城市中移動，而規避責任的地方政府，躲在惡法遮羞布後面的公權力，何時才會還給我們這個世代一個應得的正義？何時才可以沒有人必須要被逼成檢舉達人？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航