死海正在死亡，能注入「自來水」減少面積縮小嗎？

文：Audrey（大學曾至以色列特拉維夫大學當交換學生一學年，深入旅遊以色列、巴勒斯坦及約旦，激發了對中東文化的熱愛。交換期間，於以色列新創公司Soapy Care實習，體驗以色列人的行事風格及新創氛圍。現為「綠中東」負責人之一）

淺藍色的海面，與鑽石般的結晶鹽在陽光下，相互輝映閃耀。這個區域的蒸發量高，死海上水蒸氣瀰漫，染紅了後方土色的山巒，如夢似幻。每每駐足在此，總是對眼前美景不由自己。但，如此風光即將消逝，你可知道死海正在死亡？

有生之年，你還看的到死海嗎？

根據官方數據，死海水位每年以超過一公尺的速度下降。過去二十年當中，其表面積已減少了約百分之三十。

死海屬約旦河流域的末端（terminal lake），河水流到這就停住，不再向外流動。約旦河流域的區域，如黎巴嫩、敘利亞、以色列、巴勒斯坦及約旦皆使用約旦河作為水源，用水量增加的狀況下，導致注入死海的河水大幅減少。再加上因為抽取過多鉀肥，死海南側幾乎已經消失，死海的上下半部也已經腰斬分離。

許多死海週邊的設施，因死海縮小而漸漸遠離岸邊。這樣突兀的景觀，也讓各國政府不得不正視人為破壞所造成的生態環境衝擊。

其中，滲穴現象（Sinkhole）就是一個嚴重的例子。死海地底富含厚實的鹽層，隨著表面積縮小，鹽層上方已填成陸地，不再受海水覆蓋。受地下水沖蝕，堅硬鹽層逐漸溶解，導致上方的土地一夕坍塌。長期下來，地下水層及鹽層的交界處也不斷往死海內推進，使得以色列政府不得不關閉高危險的海灘，只留下最後一個公共沙灘。關閉海灘外，滲穴現象一次比一次逼近公路，真不敢想像若馬路坍塌，會造成多大的傷亡，又或是旅館坍塌呢？

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能解決死海縮小的危機嗎？

死海縮小所衍生的問題不只牽涉到環境，甚至經濟、政治等層面。以色列與約旦河流域鄰國，因人口增加，用水需求急速上升。但在政治與經濟的衝突下，目前的約旦河流域多邊政治協議，很難公平地管理各國用水。

有人曾問：「能直接注入自來水來救死海嗎？」答案是不行，因為這樣會導致死海鹽份降低，不只是人漂浮不起來，連帶整個生態環境都可能產生巨變。「那能移除約旦河上游的水壩，讓水繼續注入死海？」太困難了！約旦河流域橫跨許多國家（transboundary basin），尤其是在中東這個最缺乏水源的地區，是沒有人願意讓步的。

從科技技術面來看，目前尚未研發出能解決死海海平面下降的問題，讓地下水層及鹽層的交界處不再往死海內推進，來維持現況，已經是最好的方法了。

紅海－死海通道：區域和平的象徵

以色列於1970年代曾提出，取海水淡化過後剩下鹽份高的水（brine），處理過後灌入死海作為解決辦法。近年，許多學者也陸續提出不同的路線方案，最終，「紅海－死海通道方案」（Red Sea–Dead Sea Water Conveyance）公認最為可行。此方案會在紅海及死海之間建一條通道，將紅海海水淡化後，提供約旦人民使用，而濃縮後的水將處理後排入死海，使死海海平面可以維持在目前的高度，不再下降。

世界銀行的研究報告表示，作為一個跨國合作的項目，這條路線更有可能吸引國際募捐，在財務上更加可行。

然而，有些研究顯示，這樣的方式也許將徹底改變死海的生態，例如可能導致清澈見底的死海濁度升高；或是來自紅海的微生物藻類將大量繁殖，覆蓋死海表面，造成優養化。至今，國際學者們尚且無法預測評估，拯救死海之路仍然漫長。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航