多重角力下的觀光面貌：看到蘭嶼人喝CITY CAFE，好像怪怪的？

文：曾令懷

四月底在貳拾號公民會所分享了去年我去蘭嶼打工換宿的經驗，以觀光的角度切入蘭嶼的當代面貌，從7-11的進駐、拼板舟、炸飛魚等方面，去討論文化變動、主客體想法之間的衝突。我將當天的討論整理出來，對於理解「觀光與地方之間的關係」，會有許多激發。

我之前也寫過一篇蘭嶼的文章，不過是從「照片帶給我們的地方意象」這個角度去談論的，而這一篇則是以我個人的觀察，針對「不同角色（遊客、政府、當地社群等）與蘭嶼觀光之間的關係」撰寫，同時結合《觀光人類學》這本書的一些論點，討論當代觀光下的蘭嶼究竟面臨著什麼。

Photo Credit: 曾令懷

蘭嶼作為台灣靠南的海島，又擁有達悟族文化，再加上吵得不可開交的核廢議題，似乎結合了各種旅遊必備的元素。我們知道觀光可能帶來經濟收益、也可能刺激地方的文化保存；相反地，我們也知道觀光可能帶來環境衝擊、社會衝突等等。蘭嶼當然也出現了上述的許多現象，但是我們不能簡化那些現象出現的原因、也難以預測這些現象未來的走勢，因為當代已經是一個複雜錯綜又龐大的系統，這也是社會科學的困境之一。

蘭嶼的歷史脈絡、達悟族文化世界觀、國民政府來台後的政經結構、當地環境資源變化、對外交通、在地社群不同的年齡層與社經背景、性別、過去接待觀光客的經驗、是否從觀光獲得直接好處，這些因素都會影響到蘭嶼如何回應觀光，或是反過來——觀光對蘭嶼的影響，就算同為蘭嶼人，青年與鄉長因為社會角色差異，對觀光的想法也可能截然不同，甚至是相衝突的。

你會帶餐具去東清夜市嗎？

在蘭嶼，入住民宿時或多或少會被提醒隨時攜帶環保餐具，因為蘭嶼的自然資源與景觀也是被觀光客凝視的對象，如果環境被污染了，那觀光客也會少很多的——儘管事實上，觀光客們幾乎會自動視垃圾不見。

位在東清部落的東清夜市，熱鬧非凡。根據網路資料，東清夜市從2010年開始，由當地居民自發性組成，為的是服務前來的觀光客們。有意思的是，東清夜市的攤販提供各式各樣的一次性餐具，這就與在民宿經歷的經驗大不相同了。

同樣身為當地居民，卻發展出截然不同的餐具政策，這就是一次明顯的內部衝突的例子。不過，當地居民並不代表一定是島上土生土長的人，有可能是從島外移居的人。從「移動」的角度去思考，也許可以解釋這樣的衝突。

保存傳統——但何謂「傳統」？

拼板舟是所有遊客去蘭嶼都嚮往一睹的景色，也被視為是達悟族的文化代表。一般常見的拼板舟都是紅、黑、白三種顏色，那大家有沒有看過「綠色的」拼板舟呢？

使用紅、黑、白三種顏色為拼板舟上色，是因為過去沒有塗料，只能用紅土、鍋底焦灰以及貝殼灰來塗色，而這三種顏色對於達悟族而言具有不同的意義。如今因為經濟貿易興盛以及資本主義的到來，塗料隨手可得，還有各種顏色。

Photo Credit: 中央社

對於不同顏色的拼板舟，達悟族能否接受似乎與年齡層相關，老一輩的較偏好維持傳統的紅黑白三色，年輕一點的也許可以接受更鮮艷的綠色、橘色、藍色等配色。不過，年齡層這個變因並不是絕對的，把「族群」想像成一個均質的團體，也是不切實際的。當時我們討論到一個例子，如果世界各國元首來台灣開個G20會議，我們要請他們穿上台灣的傳統服飾，那會是什麼？原住民族服飾嗎？但台灣也不是只有原住民族存在。

遊客希望看到當地人的「傳統」生活，是一件非常有趣的事情。達悟族人平常穿的服飾，跟你在台北街頭看到的差不多，但有人就是會想看到他們穿上丁字褲，因為是他們的「傳統」服飾，好像不穿上就不是達悟族似的。或許達悟族可以藉此機會獲得一筆可觀的觀光收益，還可以展示自己的文化、甚至保存自己的傳統，但這或多或少帶有一些表演性質。

靜止的傳統／動態的文化

面對新出現的變化，許多人的第一反應該都是先抱怨一番（可以回想自己面對公司丟出新政策時的反應），「傳統」也不例外；定義傳統並不容易，傳統的保存則更顯爭議。為什麼一定要保持原來的形式跟意義呢？像是貨幣，也經歷了好記次的變化，從貝殼、銅銀金幣、紙幣，現在更是只有一串數字了，這些都是順應時代演變的正常狀況。

除了上述拼板舟塗色的變化之外，飛魚相關的改變則更為極端，因為飛魚對達悟族而言是非常神聖的，當飛魚的意涵面臨需要隨著時代作出轉變的時候，那陣痛可能非常劇烈。

如果去過蘭嶼，相信一定看過（甚至吃過）「炸飛魚」這樣的料理。達悟族認為這種烹煮飛魚的方式並不恰當——怎麼能把神拿去油炸呢？但終究還是出現了。是因為遊客喜歡炸物當地人才開始炸飛魚的，還是非達悟族人開的餐廳率先這樣料理飛魚的，我們不得而知，不過很顯然，這也是一種對外關係產生後帶來的變化。

讓遊客體驗捕飛魚是另一個例子。過去達悟族的社會，男女有別，並不讓女性接觸漁船，更何況出海捕魚；不過現在不只有划拼板舟出海的體驗，還有夜捕飛魚的活動，都在在地打破了過往的禁忌界線。儘管島上似乎會區分族人自己用的拼板舟以及給觀光客用的拼板舟，這也可以視為是應變觀光的一種策略。

我們可以發現，其實所謂「傳統」、「文化」是會不斷變動的，隨著時間演進，只要出現新的技術、產生新的對外聯繫與關係等等，都會影響到原來的生活方式，全球化在當代的影響可以說是無微不至了，就算是在小小一個台灣，「魯肉飯」這個詞也是南北有別。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

看到蘭嶼人喝CITY CAFE，好像怪怪的？

2014年9月19日，蘭嶼島上第一間7-11開始營業，至今（2020年）總共有兩間7-11在蘭嶼營業，一個是蘭嶼門戶椰油港，一個是有日出有夜市好不熱鬧的東清部落。

去網路上查，當時關於7-11是否該進駐蘭嶼吵得沸沸揚揚，有人認為那會破壞蘭嶼，也有人認為那可以帶來便利性。就我在島上那一個半月左右的觀察，出現在7-11以遊客居多，當地人購物首選似乎還是超市、雜貨店等等，一來可能是距離關係（如果住在紅頭，還要騎個十分鐘的車才能到），二來是需求可以在超市或雜貨店被滿足。

究竟7-11進駐是好是壞，其實還是應該由當地人自己決定，也許他們覺得多了些選擇，也許椰油跟東清的人也覺得更便利了（還可以吹冷氣？），但更重要的是我們應該反思一下：為什麼是由我們去斷定7-11是否該進駐呢。

在討論時，我們提到馬祖曬衣的趣事。觀光尚未活絡之前，當地人因為是否要把衣服收起來而有過討論，有人認為遊客來就是要看這個，也有人認為這個很醜，不要讓遊客看到。

其實這些都是關於「主體／客體」的思考，當地人以觀光客為主去構思該呈現什麼樣的觀光（炸飛魚）、遊客決定島上該呈現什麼樣子（7-11不夠「原住民族」所以不能進駐）、當地社群內部對於傳統的看法（拼板舟該不該有別的顏色）等等，上面的討論都是在看不同的角色對於蘭嶼和觀光的想法之間的碰撞。

Photo Credit: dabing626 @ Flickr CC BY 2.0

多重角力下的觀光面貌

我們可以從照片獲得對一個地方的印象，蘭嶼的拼板舟、曬飛魚、各種美麗景色，遊客們前往一地，就是為了看看他的面貌，並且應證那些印象，但這些印象與面貌的產生，背後可能是許多複雜的想法角力之後出現的結果。

有時候是當地社群為了自己而改變、或拒絕改變，有時候是當地社群為了遊客而改變，有時候是當地社群被迫改變，例如政府政策、或是社群內部少數的菁英。有時候我們會希望一個地方保持原樣（「傳統」），而盡量讓他們避免資本與商業化，但當地人不見得希望保持原樣（傳統）；有時候地方的文化意涵的轉變，就連當地人自己也需要很多時間來適應；甚至傳統的獨特性也不是因為不與人接觸才產生，反而是接觸後為了強調差異而出現的。

但Chambers在《觀光人類學》中提醒：也許很多更大的傷害，早在觀光開始之前就已經來到了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航