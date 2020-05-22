在家上班但可能減薪，你要嗎？臉書將開放員工永久在家工作，薪水視居住地調整

因應防疫需求，許多公司都要求員工在家工作；疫情緩和後，許多科技公司也「回不去了」，推特（Twitter）本月12日宣布，員工可以選擇維持在家上班，不必進辦公室。臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）昨（21）日也表示，未來5至10年間，將讓半數員工在家遠端工作，但同時也可能降低薪資，端看員工居住地的物價水準而定。

可招募多元人才，跨越地域限制

《華盛頓郵報》報導，祖克柏周四在其個人臉書開直播時說到，目前約95%臉書員工異地辦公，預計會持續到明年1月；公司計劃從7月開始重啟25%辦公室，從現在開始，員工可開始申請永久在家工作，較資深且績效較好的工程師最可能在通過首批申請。

祖克柏表示，計劃在未來10年內，讓旗下約50%員工永遠在家工作。臉書目前約有4萬5000名員工，總部位於物價極高的加州矽谷，祖克柏認為，這項改變能讓臉書擴大招募範圍，「能開發許多以前不考慮搬到大城市的新人才」。除了能募集多元人才，還能減少通勤對氣候的影響。

《Vox》提到，臉書會積極招募居住於外地的遠端工作人員，過去提供的公司福利，例如員工餐廳這類現場服務，也將轉變為補貼專業器材。遠距工作者可能需要更快的網路和更好的影音設備。

薪資可能被砍，女性可能要做更多家務

根據臉書一項內部調查，約半數員工表示，在家和在辦公室的工作效率差不多；僅10%員工表示不願意在家工作，60%員工希望可以有彈性選擇在家或去辦公室，40%對於能永久在家工作感興趣；感興趣的這些人之中，有45%的人非常肯定如果允許異地辦公，絕對會搬家。

但是搬家可能帶來薪資變化。據祖克柏說法，現職員工若獲准永久遠距上班，並且在明年元旦之前搬離現居地，必須將新住址告知公司，「這代表如果你住在生活費非常低、或是勞力成本低廉的地方，薪資也就會比較低。」《紐約時報》提到，臉書將會檢查遠距員工的網路登錄位址，確保員工對居住地誠實以報。

除了薪資考量，在家工作對部份員工也可能沒那麼理想。祖克柏表示，公司意識到女性員工在家辦公的同時，可能會負擔比以往更多的家務；《華盛頓郵報》也指出，不是所有職務都適合在辦公室以外的地方處理，例如負責審查照片的員工，可能因為畫面敏感，最好還是待在辦公室。

未來工作型態仍是謎

祖克柏強調，公司推動異地工作，並不是為了節省人力成本，而且為了管理遠距工作，公司最後可能還需雇用更多人手。《華盛頓郵報》指出，臉書現行制度就已會根據員工居住地來決定不同薪資，而高級幹部的薪資不太可能受居住地影響，因為像臉書這樣的公司仍必須以高薪吸引頂尖人才，保持業界競爭力。

《Vox》評論指出，包含祖克柏在內，現在沒有人能預測疫情過後的未來工作型態會是什麼樣子，但祖克柏這番宣言是個象徵，說明了在家工作不會只是暫時的，科技業正在帶領這番變化。

不過《紐約時報》則認為，像臉書、推特這樣已經頗有規模的公司才有能力維持遠距工作；對新創公司而言，遠距工作可能不易管理，且新創公司需要從矽谷這樣的人才聚集地挖掘專業員工。此外，許多創投傾向自己的投資企業就在附近，以便觀察評估。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範